INACR: Indigo Acquisition Corp.
Le taux de change de INACR a changé de 20.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1500 et à un maximum de 0.1800.
Suivez la dynamique Indigo Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action INACR aujourd'hui ?
L'action Indigo Acquisition Corp. est cotée à 0.1800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.00%, a clôturé hier à 0.1500 et son volume d'échange a atteint 65. Le graphique en temps réel du cours de INACR présente ces mises à jour.
L'action Indigo Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Indigo Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.1800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INACR.
Comment acheter des actions INACR ?
Vous pouvez acheter des actions Indigo Acquisition Corp. au cours actuel de 0.1800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1800 ou de 0.1830, le 65 et le 20.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INACR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action INACR ?
Investir dans Indigo Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0816 - 0.1800 et le prix actuel 0.1800. Beaucoup comparent 16.13% et 20.00% avant de passer des ordres à 0.1800 ou 0.1830. Consultez le graphique du cours de INACR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Indigo Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Indigo Acquisition Corp. l'année dernière était 0.1800. Au cours de 0.0816 - 0.1800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Indigo Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Indigo Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Indigo Acquisition Corp. (INACR) sur l'année a été 0.0816. Sa comparaison avec 0.1800 et 0.0816 - 0.1800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INACR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action INACR a-t-elle été divisée ?
Indigo Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1500 et 20.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1500
- Ouverture
- 0.1500
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Plus Bas
- 0.1500
- Plus Haut
- 0.1800
- Volume
- 65
- Changement quotidien
- 20.00%
- Changement Mensuel
- 16.13%
- Changement à 6 Mois
- 20.00%
- Changement Annuel
- 20.00%
