INACR: Indigo Acquisition Corp.
A taxa do INACR para hoje mudou para 20.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1500 e o mais alto foi 0.1800.
Veja a dinâmica do par de moedas Indigo Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de INACR hoje?
Hoje Indigo Acquisition Corp. (INACR) está avaliado em 0.1800. O instrumento é negociado dentro de 20.00%, o fechamento de ontem foi 0.1500, e o volume de negociação atingiu 65. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INACR em tempo real.
As ações de Indigo Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Indigo Acquisition Corp. está avaliado em 0.1800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.00% e USD. Monitore os movimentos de INACR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de INACR?
Você pode comprar ações de Indigo Acquisition Corp. (INACR) pelo preço atual 0.1800. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1800 ou 0.1830, enquanto 65 e 20.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INACR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de INACR?
Investir em Indigo Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0816 - 0.1800 e o preço atual 0.1800. Muitos comparam 16.13% e 20.00% antes de enviar ordens em 0.1800 ou 0.1830. Estude as mudanças diárias de preço de INACR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Indigo Acquisition Corp.?
O maior preço de Indigo Acquisition Corp. (INACR) no último ano foi 0.1800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0816 - 0.1800, e a comparação com 0.1500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Indigo Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Indigo Acquisition Corp.?
O menor preço de Indigo Acquisition Corp. (INACR) no ano foi 0.0816. A comparação com o preço atual 0.1800 e 0.0816 - 0.1800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INACR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de INACR?
No passado Indigo Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1500 e 20.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1500
- Open
- 0.1500
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Low
- 0.1500
- High
- 0.1800
- Volume
- 65
- Mudança diária
- 20.00%
- Mudança mensal
- 16.13%
- Mudança de 6 meses
- 20.00%
- Mudança anual
- 20.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4