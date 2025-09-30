- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INACR: Indigo Acquisition Corp.
Il tasso di cambio INACR ha avuto una variazione del 20.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1500 e ad un massimo di 0.1800.
Segui le dinamiche di Indigo Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni INACR oggi?
Oggi le azioni Indigo Acquisition Corp. sono prezzate a 0.1800. Viene scambiato all'interno di 20.00%, la chiusura di ieri è stata 0.1500 e il volume degli scambi ha raggiunto 65. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INACR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Indigo Acquisition Corp. pagano dividendi?
Indigo Acquisition Corp. è attualmente valutato a 0.1800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INACR.
Come acquistare azioni INACR?
Puoi acquistare azioni Indigo Acquisition Corp. al prezzo attuale di 0.1800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1800 o 0.1830, mentre 65 e 20.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INACR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni INACR?
Investire in Indigo Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0816 - 0.1800 e il prezzo attuale 0.1800. Molti confrontano 16.13% e 20.00% prima di effettuare ordini su 0.1800 o 0.1830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INACR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Indigo Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Indigo Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.1800. All'interno di 0.0816 - 0.1800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Indigo Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Indigo Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Indigo Acquisition Corp. (INACR) nel corso dell'anno è stato 0.0816. Confrontandolo con gli attuali 0.1800 e 0.0816 - 0.1800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INACR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INACR?
Indigo Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1500 e 20.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.1500
- Apertura
- 0.1500
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Minimo
- 0.1500
- Massimo
- 0.1800
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- 20.00%
- Variazione Mensile
- 16.13%
- Variazione Semestrale
- 20.00%
- Variazione Annuale
- 20.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4