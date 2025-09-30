- Übersicht
INACR: Indigo Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von INACR hat sich für heute um 20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1500 bis zu einem Hoch von 0.1800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Indigo Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INACR heute?
Die Aktie von Indigo Acquisition Corp. (INACR) notiert heute bei 0.1800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1500 und das Handelsvolumen erreichte 65. Das Live-Chart von INACR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INACR Dividenden?
Indigo Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.1800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INACR zu verfolgen.
Wie kaufe ich INACR-Aktien?
Sie können Aktien von Indigo Acquisition Corp. (INACR) zum aktuellen Kurs von 0.1800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1800 oder 0.1830 platziert, während 65 und 20.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INACR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INACR-Aktien?
Bei einer Investition in Indigo Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0816 - 0.1800 und der aktuelle Kurs 0.1800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 16.13% und 20.00%, bevor sie Orders zu 0.1800 oder 0.1830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INACR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Indigo Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Indigo Acquisition Corp. (INACR) im vergangenen Jahr lag bei 0.1800. Innerhalb von 0.0816 - 0.1800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Indigo Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Indigo Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Indigo Acquisition Corp. (INACR) im Laufe des Jahres betrug 0.0816. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1800 und der Spanne 0.0816 - 0.1800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INACR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INACR statt?
Indigo Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1500 und 20.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1500
- Eröffnung
- 0.1500
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Tief
- 0.1500
- Hoch
- 0.1800
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- 20.00%
- Monatsänderung
- 16.13%
- 6-Monatsänderung
- 20.00%
- Jahresänderung
- 20.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4