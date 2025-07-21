货币 / CPA
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
118.16 USD 1.90 (1.63%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CPA汇率已更改1.63%。当日，交易品种以低点118.15和高点118.48进行交易。
关注Copa Holdings, S.A. Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
118.15 118.48
年范围
82.57 120.69
- 前一天收盘价
- 116.26
- 开盘价
- 118.30
- 卖价
- 118.16
- 买价
- 118.46
- 最低价
- 118.15
- 最高价
- 118.48
- 交易量
- 13
- 日变化
- 1.63%
- 月变化
- 2.99%
- 6个月变化
- 28.50%
- 年变化
- 26.08%
