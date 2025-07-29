KurseKategorien
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A

118.76 USD 0.83 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPA hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 117.13 bis zu einem Hoch von 118.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Copa Holdings, S.A. Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
117.13 118.97
Jahresspanne
82.57 120.69
Vorheriger Schlusskurs
117.93
Eröffnung
118.16
Bid
118.76
Ask
119.06
Tief
117.13
Hoch
118.97
Volumen
283
Tagesänderung
0.70%
Monatsänderung
3.51%
6-Monatsänderung
29.16%
Jahresänderung
26.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K