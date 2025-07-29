Währungen / CPA
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
118.76 USD 0.83 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPA hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 117.13 bis zu einem Hoch von 118.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Copa Holdings, S.A. Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
117.13 118.97
Jahresspanne
82.57 120.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 117.93
- Eröffnung
- 118.16
- Bid
- 118.76
- Ask
- 119.06
- Tief
- 117.13
- Hoch
- 118.97
- Volumen
- 283
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- 3.51%
- 6-Monatsänderung
- 29.16%
- Jahresänderung
- 26.72%
