Divisas / CPA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
117.93 USD 1.67 (1.44%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CPA de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 116.87, mientras que el máximo ha alcanzado 119.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Copa Holdings, S.A. Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPA News
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Copa Holdings: Take Advantage Of Mr. Market's Confusion (NYSE:CPA)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Strong Upside, According to Analysts, 9/2/2025 - TipRanks.com
- Will American Airlines' Operating Margin Remain Under Pressure?
- 2 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/22/2025 - TipRanks.com
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings' July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for July
- Copa Holdings Shares Up 7.7% Since Q2 Earnings & Revenue Beat
- Copa Holdings stock price target raised to $147 from $144 at TD Cowen
- Copa Holdings, S.A. (CPA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TSA gives stern warning after traveler pleads guilty in federal court
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Copa earnings beat by $0.29, revenue fell short of estimates
- Copa Holdings SA stock hits 52-week high at 114.27 USD
- Allegiant Travel (ALGT) Q2 Earnings Beat Estimates
- Copa Holdings Stock to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/3/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings (CPA) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Copa Holdings (CPA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- JetBlue Airways (JBLU) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Rango diario
116.87 119.13
Rango anual
82.57 120.69
- Cierres anteriores
- 116.26
- Open
- 116.87
- Bid
- 117.93
- Ask
- 118.23
- Low
- 116.87
- High
- 119.13
- Volumen
- 321
- Cambio diario
- 1.44%
- Cambio mensual
- 2.79%
- Cambio a 6 meses
- 28.25%
- Cambio anual
- 25.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B