Dövizler / CPA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
119.75 USD 0.99 (0.83%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CPA fiyatı bugün 0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.01 ve Yüksek fiyatı olarak 119.99 aralığında işlem gördü.
Copa Holdings, S.A. Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPA haberleri
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Copa Holdings: Take Advantage Of Mr. Market's Confusion (NYSE:CPA)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Strong Upside, According to Analysts, 9/2/2025 - TipRanks.com
- Will American Airlines' Operating Margin Remain Under Pressure?
- 2 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/22/2025 - TipRanks.com
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings' July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for July
- Copa Holdings Shares Up 7.7% Since Q2 Earnings & Revenue Beat
- Copa Holdings stock price target raised to $147 from $144 at TD Cowen
- Copa Holdings, S.A. (CPA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TSA gives stern warning after traveler pleads guilty in federal court
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Copa earnings beat by $0.29, revenue fell short of estimates
- Copa Holdings SA stock hits 52-week high at 114.27 USD
- Allegiant Travel (ALGT) Q2 Earnings Beat Estimates
- Copa Holdings Stock to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/3/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings (CPA) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Copa Holdings (CPA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- JetBlue Airways (JBLU) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Günlük aralık
118.01 119.99
Yıllık aralık
82.57 120.69
- Önceki kapanış
- 118.76
- Açılış
- 119.09
- Satış
- 119.75
- Alış
- 120.05
- Düşük
- 118.01
- Yüksek
- 119.99
- Hacim
- 276
- Günlük değişim
- 0.83%
- Aylık değişim
- 4.38%
- 6 aylık değişim
- 30.23%
- Yıllık değişim
- 27.77%
21 Eylül, Pazar