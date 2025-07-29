FiyatlarBölümler
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A

119.75 USD 0.99 (0.83%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPA fiyatı bugün 0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.01 ve Yüksek fiyatı olarak 119.99 aralığında işlem gördü.

Copa Holdings, S.A. Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
118.01 119.99
Yıllık aralık
82.57 120.69
Önceki kapanış
118.76
Açılış
119.09
Satış
119.75
Alış
120.05
Düşük
118.01
Yüksek
119.99
Hacim
276
Günlük değişim
0.83%
Aylık değişim
4.38%
6 aylık değişim
30.23%
Yıllık değişim
27.77%
21 Eylül, Pazar