Valute / CPA
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
119.75 USD 0.99 (0.83%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPA ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 118.01 e ad un massimo di 119.99.
Segui le dinamiche di Copa Holdings, S.A. Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CPA News
Intervallo Giornaliero
118.01 119.99
Intervallo Annuale
82.57 120.69
- Chiusura Precedente
- 118.76
- Apertura
- 119.09
- Bid
- 119.75
- Ask
- 120.05
- Minimo
- 118.01
- Massimo
- 119.99
- Volume
- 276
- Variazione giornaliera
- 0.83%
- Variazione Mensile
- 4.38%
- Variazione Semestrale
- 30.23%
- Variazione Annuale
- 27.77%
20 settembre, sabato