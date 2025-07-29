通貨 / CPA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
118.76 USD 0.83 (0.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPAの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり117.13の安値と118.97の高値で取引されました。
Copa Holdings, S.A. Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPA News
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Copa Holdings: Take Advantage Of Mr. Market's Confusion (NYSE:CPA)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Strong Upside, According to Analysts, 9/2/2025 - TipRanks.com
- Will American Airlines' Operating Margin Remain Under Pressure?
- 2 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/22/2025 - TipRanks.com
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings' July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for July
- Copa Holdings Shares Up 7.7% Since Q2 Earnings & Revenue Beat
- Copa Holdings stock price target raised to $147 from $144 at TD Cowen
- Copa Holdings, S.A. (CPA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TSA gives stern warning after traveler pleads guilty in federal court
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Copa earnings beat by $0.29, revenue fell short of estimates
- Copa Holdings SA stock hits 52-week high at 114.27 USD
- Allegiant Travel (ALGT) Q2 Earnings Beat Estimates
- Copa Holdings Stock to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/3/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings (CPA) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Copa Holdings (CPA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- JetBlue Airways (JBLU) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
1日のレンジ
117.13 118.97
1年のレンジ
82.57 120.69
- 以前の終値
- 117.93
- 始値
- 118.16
- 買値
- 118.76
- 買値
- 119.06
- 安値
- 117.13
- 高値
- 118.97
- 出来高
- 283
- 1日の変化
- 0.70%
- 1ヶ月の変化
- 3.51%
- 6ヶ月の変化
- 29.16%
- 1年の変化
- 26.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K