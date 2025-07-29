통화 / CPA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
119.75 USD 0.99 (0.83%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPA 환율이 오늘 0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 118.01이고 고가는 119.99이었습니다.
Copa Holdings, S.A. Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPA News
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Copa Holdings: Take Advantage Of Mr. Market's Confusion (NYSE:CPA)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Strong Upside, According to Analysts, 9/2/2025 - TipRanks.com
- Will American Airlines' Operating Margin Remain Under Pressure?
- 2 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/22/2025 - TipRanks.com
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings' July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for July
- Copa Holdings Shares Up 7.7% Since Q2 Earnings & Revenue Beat
- Copa Holdings stock price target raised to $147 from $144 at TD Cowen
- Copa Holdings, S.A. (CPA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TSA gives stern warning after traveler pleads guilty in federal court
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Copa earnings beat by $0.29, revenue fell short of estimates
- Copa Holdings SA stock hits 52-week high at 114.27 USD
- Allegiant Travel (ALGT) Q2 Earnings Beat Estimates
- Copa Holdings Stock to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/3/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings (CPA) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Copa Holdings (CPA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- JetBlue Airways (JBLU) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
일일 변동 비율
118.01 119.99
년간 변동
82.57 120.69
- 이전 종가
- 118.76
- 시가
- 119.09
- Bid
- 119.75
- Ask
- 120.05
- 저가
- 118.01
- 고가
- 119.99
- 볼륨
- 276
- 일일 변동
- 0.83%
- 월 변동
- 4.38%
- 6개월 변동
- 30.23%
- 년간 변동율
- 27.77%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K