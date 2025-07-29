CotationsSections
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A

119.75 USD 0.99 (0.83%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CPA a changé de 0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 118.01 et à un maximum de 119.99.

Suivez la dynamique Copa Holdings, S.A. Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
118.01 119.99
Range Annuel
82.57 120.69
Clôture Précédente
118.76
Ouverture
119.09
Bid
119.75
Ask
120.05
Plus Bas
118.01
Plus Haut
119.99
Volume
276
Changement quotidien
0.83%
Changement Mensuel
4.38%
Changement à 6 Mois
30.23%
Changement Annuel
27.77%
20 septembre, samedi