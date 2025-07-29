Devises / CPA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
119.75 USD 0.99 (0.83%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CPA a changé de 0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 118.01 et à un maximum de 119.99.
Suivez la dynamique Copa Holdings, S.A. Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPA Nouvelles
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Copa Holdings' August 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Copa Holdings: Take Advantage Of Mr. Market's Confusion (NYSE:CPA)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Strong Upside, According to Analysts, 9/2/2025 - TipRanks.com
- Will American Airlines' Operating Margin Remain Under Pressure?
- 2 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/22/2025 - TipRanks.com
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings' July 2025 Traffic Improves Year Over Year
- Volaris Reports Decrease in Consolidated Load Factor for July
- Copa Holdings Shares Up 7.7% Since Q2 Earnings & Revenue Beat
- Copa Holdings stock price target raised to $147 from $144 at TD Cowen
- Copa Holdings, S.A. (CPA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TSA gives stern warning after traveler pleads guilty in federal court
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Copa earnings beat by $0.29, revenue fell short of estimates
- Copa Holdings SA stock hits 52-week high at 114.27 USD
- Allegiant Travel (ALGT) Q2 Earnings Beat Estimates
- Copa Holdings Stock to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Copa Holdings (CPA) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 30% Upside, According to Analysts, 8/3/2025 - TipRanks.com
- Copa Holdings (CPA) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Copa Holdings (CPA) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- JetBlue Airways (JBLU) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Range quotidien
118.01 119.99
Range Annuel
82.57 120.69
- Clôture Précédente
- 118.76
- Ouverture
- 119.09
- Bid
- 119.75
- Ask
- 120.05
- Plus Bas
- 118.01
- Plus Haut
- 119.99
- Volume
- 276
- Changement quotidien
- 0.83%
- Changement Mensuel
- 4.38%
- Changement à 6 Mois
- 30.23%
- Changement Annuel
- 27.77%
20 septembre, samedi