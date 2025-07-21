Валюты / CPA
CPA: Copa Holdings, S.A. Class A
116.26 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPA за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.95, а максимальная — 116.97.
Следите за динамикой Copa Holdings, S.A. Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
114.95 116.97
Годовой диапазон
82.57 120.69
- Предыдущее закрытие
- 116.24
- Open
- 116.97
- Bid
- 116.26
- Ask
- 116.56
- Low
- 114.95
- High
- 116.97
- Объем
- 333
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- 26.44%
- Годовое изменение
- 24.05%
