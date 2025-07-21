КотировкиРазделы
Валюты / CPA
Назад в Рынок акций США

CPA: Copa Holdings, S.A. Class A

116.26 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CPA за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.95, а максимальная — 116.97.

Следите за динамикой Copa Holdings, S.A. Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CPA

Дневной диапазон
114.95 116.97
Годовой диапазон
82.57 120.69
Предыдущее закрытие
116.24
Open
116.97
Bid
116.26
Ask
116.56
Low
114.95
High
116.97
Объем
333
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
1.33%
6-месячное изменение
26.44%
Годовое изменение
24.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.