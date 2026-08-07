Correlation Exposure Matrix MT5

三单同时开，三单同时亏。这通常不是运气差。





如果你开的几个品种平时就是一起涨、一起跌，那它们本来就会一起亏。看上去是分散了风险，实际上是同一笔交易下了三次。





分散的意义在于：一个亏的时候，另一个有机会赚。品种如果同向，这个机会根本不存在。





这个面板做一件事：把你现在开着的单子，算成几笔真正不同的交易。





EFFECTIVE POSITIONS 1.2 of 3





开了 3 单，实际只相当于 1.2 单。另外那 1.8 单没有分散任何东西，只是把仓位加大了。





什么时候用





下单前：想再加一单，先看该挑哪个品种，才算真的多了一笔交易。

持仓中：看看手上这几单是不是同一个风险，要不要减一减。

复盘时：这次为什么亏得比预想的多，答案常常在这里。





一个完整的例子





假设你买了 GBPUSD，现在想再开一单。





面板的 RISK BLOCKS 区把品种分了组：





B1 USDCHF

same USDCAD

opposite GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD

independent USDJPY





这是在说：B1 这一组里的所有品种，不管排在 same 还是 opposite 那一行，背后都是同一个东西在推动。USDJPY 单独列在 independent，说明它跟其他品种都不太相干。





你的 GBPUSD 在 B1 里。所以：





再买 EURUSD？两个都在 B1，等于把 GBPUSD 这一单加大。面板会显示 1.1 of 2——两张单，一笔交易。





再买 USDCHF？它在 B1 的另一侧，跟你反着走。这是对冲，亏的时候会少亏，但赚的时候也少赚。你只是把仓位关小了一半，交易还是那一笔。





再做 USDJPY？它在 independent，跟 GBPUSD 关系不大。面板会显示 1.7 of 2——这才是真的两笔交易。





记住一句话就够用了：想加仓，在 B1 里挑；想真正多一笔交易，去 independent 里挑。





下单前先算一遍





不用真的下单也能看到结果。把打算开的那一笔填进 Extra positions：





USDJPY,SELL,0.10





面板会把它叠加在现有持仓之上立刻重算。只要这个栏位不为空，信息行会变成琥珀色并标出 planned，不会跟真实敞口混淆。清空栏位即可恢复。





以下逐项说明每个数字怎么读





相关性表格





格子里是两个品种的关联程度，范围 -1 到 +1。





接近 +1：几乎完全同向。同时同向持有，等于加仓。

接近 -1：几乎完全反向。同时同向持有，等于对冲。注意，这仍然是同一个风险，不是分散。

接近 0：基本无关。这才是分散的来源。





绝对值超过 0.70（可调）时，数字本身会变色，方便一眼扫出强关联的组合。数据不够算的格子显示三个点，不会硬凑数字。点标题栏的 M 按钮可以收起表格。





RISK BLOCKS





B1 后面是这一组的代表品种。same 是与它同向的，opposite 是反向的。默认关联度超过 0.60 就归入同一组。





independent 是与所有品种关联都不足 0.60 的品种。这一行通常最有价值——它指出了这批品种里唯一能真正提供分散的那个。如果这一行是空的，说明你的整个品种池就是一个风险。





READING





Cohesion——整张表所有格子的平均关联度，衡量的是这批品种作为一个整体有多同质。





0.55 以上（红色）：显示 one dominant driver。这批品种基本由同一个因素驱动，在里面怎么挑都难分散，要么换品种池，要么接受只做一笔。

0.35 到 0.55（白色）：mixed drivers。有多个驱动因素，挑对了能分散。

0.35 以下（绿色）：loosely linked。这批品种彼此相当独立，分散空间大。





Strongest pair——关联最强的那一对，以及它们的关联值。





这一项和 Cohesion 看的是两回事。Cohesion 是整体平均，Strongest pair 是单个极值，两者可以完全背离：Cohesion 0.30 说明整体很分散，但如果某一对是 0.95，那两个品种依然绝对不能同时同向持有。一个回答"这批品种能不能分散"，一个回答"哪两个绝不能配在一起"。





值为正且大：最不该同时同向持有的一对。

值为负且大：最有效的对冲组合。想缩小敞口时用得上。





Least connected——与其余品种平均关联最低的品种，后面是它的平均值。





这个值越小，该品种越独立。它是这批品种里分散效果最好的备选。0.30 以下算相当独立，0.60 以上说明连"最独立的那个"都不够独立，整个品种池需要重新挑。





Least like holdings——只在你有持仓时出现，指的是尚未持仓的品种里，与你当前手上仓位平均关联最低的那个。





和 Least connected 的区别：Least connected 是相对整张表算的，Least like holdings 是相对你实际持有的仓位算的。两者常常是同一个品种，但不一定。真正要加仓时，看后者。





Positions span——你的仓位横跨了几个风险组，格式为"n trades in m block(s)"。





m 等于 n：每一笔都落在不同的风险组，分散做到位了。

m 小于 n：变红。有几笔挤在同一个组里，这是过度集中最直接的信号。

m 等于 1：所有仓位押在同一个风险上，无论你开了多少单。





Concentration from——直接指出集中度的主因，取值为 position sizing、correlation 或 both equally。





position sizing：问题在手数，某一笔的风险占比过大。调手数就能改善。

correlation：问题在品种太像。调手数没用，得换品种。

both equally：两个原因贡献相近（差距小于 0.15）。





POSITION EXPOSURE





表格逐笔列出持仓。





RISK/day 是这一笔一天里典型的波动金额（一倍标准差），用存款货币表示。它不是止损额，也不是最大亏损，而是"平常一天上下大概这么多"。





SHARE 是该笔占总风险的比例。超过 50% 会变色，因为单笔独大本身就是一种集中——哪怕品种之间毫无关联，你实际上也只是在做那一笔。





下面三行是汇总：





STANDALONE RISK——各笔风险直接相加，即所有品种同时往坏方向走时的数字。这是最坏情况。





PORTFOLIO RISK——考虑品种之间关系之后的实际数字。它一定小于或等于上一行，小多少就是分散真正帮到你的部分。





两者的比值决定了右侧的判定标签：





0.85 以上：HIGH（红色），几乎没有分散效果。

0.65 到 0.85：ELEVATED（琥珀色）。

0.40 到 0.65：MODERATE。

0.40 以下：DIVERSIFIED（绿色），分散效果良好。

只有一笔仓位时显示 SINGLE，没有可比性。





EFFECTIVE POSITIONS——最终结论，上限就是你的持仓笔数。





3 笔仓位，最好是 3.0（三个互相独立的风险），最差是 1.0（三笔其实是同一笔）。数字离持仓笔数越远，重复下注越严重。





最后两行在回答"这个数字为什么低"。两者相乘正好等于 EFFECTIVE，所以可以把它们看成两个扣分项：





if uncorrelated——假设品种之间毫无关联时的等效持仓数，只反映手数是否均衡。





等于持仓笔数：各笔风险大小相当。

明显低于持仓笔数（低于笔数的 60% 会变色）：某一笔太大，把其他几笔淹没了。3 笔仓位显示 1.2，说明其中一笔就占了大部分风险。





correlation effect——品种关联带来的影响。





等于 1.00：品种之间基本无关，没有额外扣分。

低于 0.90（琥珀色）、低于 0.70（红色）：品种太像，这是主要问题。

高于 1.05（绿色）：仓位在互相对冲，总风险反而小于各笔独立时的水平。





两行分开看就知道该怎么办：if uncorrelated 低就调手数，correlation effect 低就换品种。这是两个完全不同的问题，用错方法不会有改善。





计算方法





给想了解细节的人：相关性用日线收盘价的对数收益率算标准相关系数。两个品种的日线在计算前先按开盘时间对齐，因为节假日和 CFD 交易时段不同，日线数量经常对不上，直接按顺序配对会算错。





每笔仓位的风险 = 手数 × 一手的实际金额 × 该品种的日波动幅度。STANDALONE 是这些金额相加，PORTFOLIO 是按相关性加权合并，EFFECTIVE 是两者比值的平方。





它不做什么





不开仓、不改单、不平仓，也不发任何买卖信号。





同一品种上等量的多空会互相抵消，没有方向性风险，所以不计入计算，但会单独标出来，不会悄悄消失。MetaTrader 4 版本里，挂单在成交之前不算敞口。





设置





品种：要比较哪些品种、是否自动把持仓品种加进来、最多显示几个（上限 12）。

计算：相关性周期、最少需要多少根日线、高亮阈值、分组阈值。

持仓：读账户，或者手动填。

外观：位置、颜色、字体。所有尺寸跟着字体走，放大字号时整个面板一起放大。





使用前提





品种要先出现在 Market Watch 里。MetaTrader 5 版本会自动添加；MetaTrader 4 版本请按 Ctrl+U 手动显示。面板挂在任何图表、任何周期上都可以，因为计算全部用日线数据。





品种之间的关系不是固定的。以前很像的两个品种，以后可能分开走。面板显示的是你所选周期内的实际情况。





免责声明





本产品为分析与信息工具，不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。请先在模拟账户上测试，并自行管理风险。





如果您觉得有用，欢迎评分或评价。如有疑问或功能建议，请使用下方评论区。