Correlation Exposure Matrix MT5

Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении.

Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды.

Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет.

Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоящему разных сделок.

EFFECTIVE POSITIONS      1.2 of 3

Открыто три тикета, стоят они около 1.2. Остальные 1.8 ничего не диверсифицировали, они лишь увеличили объём.

Когда это нужно

Перед входом: вы хотите добавить сделку — посмотрите, какой инструмент действительно сделает её второй.
Во время удержания: проверьте, не являются ли открытые тикеты одним и тем же риском, и не пора ли сократить.
После: если убыток оказался больше ожидаемого, причина часто видна здесь.

Разбор на примере

Допустим, вы купили GBPUSD и хотите открыть вторую сделку.

Раздел RISK BLOCKS сгруппировал инструменты так:

B1            USDCHF
  same        USDCAD
  opposite    GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD
independent    USDJPY

Это означает, что все инструменты блока B1, независимо от того, стоят они в строке same или opposite, движимы одним и тем же фактором. USDJPY стоит отдельно в строке independent: с остальными у него мало общего.

Ваш GBPUSD находится внутри B1. Отсюда:

Купить ещё EURUSD? Оба в B1, значит вы увеличиваете сделку по GBPUSD. Панель покажет 1.1 of 2 — два тикета, одна сделка.

Купить USDCHF? Он на другой стороне B1 и движется против вас. Это хедж: при неблагоприятном движении потеряете меньше, при благоприятном меньше заработаете. Позиция уменьшена вдвое, а не удвоена, и сделка по-прежнему одна.

Взять USDJPY? Он в строке independent и мало связан с GBPUSD. Панель покажет 1.7 of 2 — вот это действительно вторая сделка.

Достаточно запомнить одно: чтобы нарастить объём, выбирайте внутри B1; чтобы добавить действительно отдельную сделку, выбирайте из independent.

Проверить до входа

Ничего открывать не нужно. Впишите обдумываемую сделку в поле Extra positions:

USDJPY,SELL,0.10

Панель наложит её на то, что уже открыто, и пересчитает сразу же. Пока поле заполнено, информационная строка становится янтарной и добавляет слово planned, так что симуляцию невозможно принять за реальную экспозицию. Очистите поле, чтобы вернуться.

Как читать каждое число

Матрица корреляций

В ячейке — связь между двумя инструментами, от -1 до +1.

Около +1: движутся почти одинаково. Держать оба в одну сторону — значит наращивать объём.
Около -1: движутся почти строго противоположно. Держать оба в одну сторону — значит хеджировать. Это по-прежнему один риск, а не диверсификация.
Около 0: связи почти нет. Именно отсюда берётся диверсификация.

Когда абсолютное значение превышает 0.70 (настраивается), окрашивается и само число, так что сильные пары видны без чтения каждой ячейки. Ячейки без достаточных данных показывают три точки, а не выдуманное значение. Кнопка M в заголовке скрывает матрицу.

RISK BLOCKS

После B1 указан инструмент, представляющий группу. В строке same — движущиеся вместе с ним, в строке opposite — против него. По умолчанию связь выше 0.60 помещает инструмент в группу.

В строке independent — инструменты, не достигшие 0.60 ни с чем. Обычно это самая полезная строка панели: она указывает единственные инструменты списка, способные дать настоящую диверсификацию. Если строка пуста, весь ваш список — это один риск.

READING

Cohesion — средняя связь по всем ячейкам. Показывает, насколько однороден набор в целом.

Выше 0.55, красным: one dominant driver. Практически всё здесь движимо одним фактором, и никакой выбор внутри списка заметно не диверсифицирует. Либо меняйте список, либо примите, что у вас одна сделка.
От 0.35 до 0.55, белым: mixed drivers. Действует несколько сил, и удачный выбор диверсифицирует.
Ниже 0.35, зелёным: loosely linked. Инструменты довольно независимы друг от друга.

Strongest pair — наиболее тесно связанная пара и её значение.

Это не то же самое, что Cohesion. Cohesion — среднее по всему набору, Strongest pair — единичный экстремум, и они могут расходиться полностью. Cohesion 0.30 говорит, что набор хорошо распределён, но если какая-то пара показывает 0.95, эти два инструмента всё равно нельзя держать в одну сторону одновременно. Одно отвечает, способен ли список диверсифицировать вообще; другое — какие два никогда нельзя ставить рядом.

Большое положительное значение: пара, менее всего подходящая для одновременного удержания в одну сторону.
Большое отрицательное значение: самый эффективный хедж, полезно, когда нужно сократить экспозицию.

Least connected — инструмент с наименьшей средней связью с остальными и само это среднее.

Чем меньше значение, тем инструмент независимее и тем лучше он подходит для диверсификации. Ниже 0.30 — действительно независим. Выше 0.60 означает, что даже самый независимый здесь таковым не является, и список надо пересобирать.

Least like holdings появляется только при открытых позициях. Называет инструмент из числа не удерживаемых, у которого наименьшая средняя связь с тем, что у вас уже есть.

Отличие от Least connected: тот считается относительно всей матрицы, этот — относительно ваших реальных позиций. Часто это один и тот же инструмент, но не всегда. Когда вы собираетесь добавить сделку, важна именно эта строка.

Positions span показывает, сколько групп риска охватывают ваши позиции, в виде n trades in m block(s).

m равно n: каждая позиция в своей группе риска. Это правильно сделанная диверсификация.
m меньше n: выводится красным. Несколько позиций скучены в одной группе. Это самый прямой сигнал избыточной концентрации.
m равно 1: всё поставлено на один риск, сколько бы тикетов ни было открыто.

Concentration from прямо называет главную причину: position sizing, correlation или both equally.

position sizing: дело в объёме, одна позиция несёт слишком большую долю риска. Правка лотов поможет.
correlation: дело в том, что инструменты слишком похожи. Правка лотов не поможет, нужно менять инструменты.
both equally: вклад причин различается менее чем на 0.15.

POSITION EXPOSURE

Таблица перечисляет каждую позицию.

RISK/day — насколько эта позиция обычно проходит за день, одна сигма, в валюте депозита. Это не стоп-лосс и не худший случай, а обычный дневной размах.

SHARE — доля этой позиции в общем риске. Выше 50 процентов меняет цвет, потому что одна доминирующая позиция сама по себе является концентрацией: даже без связи между инструментами вы фактически торгуете только её.

Далее три итоговые строки.

STANDALONE RISK — простая сумма отдельных рисков, то есть то, с чем вы столкнётесь, если все инструменты пойдут против вас одновременно. Это худший случай.

PORTFOLIO RISK — реальная величина с учётом связей между инструментами. Она всегда меньше, и разница — это ровно тот вклад, который вносит диверсификация.

Их отношение задаёт метку справа:

0.85 и выше: HIGH, красным. Диверсификации почти нет.
0.65 до 0.85: ELEVATED, янтарным.
0.40 до 0.65: MODERATE.
Ниже 0.40: DIVERSIFIED, зелёным.
Одна позиция даёт SINGLE, сравнивать не с чем.

EFFECTIVE POSITIONS — итог, и его потолок равен числу ваших позиций.

При трёх позициях лучший возможный результат 3.0, три независимых риска, а худший 1.0, три тикета, которые на деле один. Чем дальше число от количества тикетов, тем сильнее вы повторяете одну и ту же ставку.

Последние две строки объясняют, почему это число низкое. Их произведение в точности даёт эффективное количество, так что их можно читать как два отдельных вычета.

if uncorrelated — эффективное количество при полностью убранных связях, то есть отражает только объёмы.

Равно числу тикетов: позиции сопоставимы по размеру.
Заметно ниже, окрашивается при падении ниже 60 процентов от числа: одна позиция настолько велика, что заглушает остальные. Три позиции со значением 1.2 означают, что одна из них несёт большую часть риска.

correlation effect — вклад связей между инструментами.

Равно 1.00: инструменты в основном не связаны, вычета нет.
Ниже 0.90 янтарным, ниже 0.70 красным: инструменты слишком похожи, и это главная проблема.
Выше 1.05 зелёным: позиции частично хеджируют друг друга, общий риск ниже суммы частей.

Прочитанные по отдельности, они подсказывают действие: низкое if uncorrelated — правьте объёмы, низкое correlation effect — меняйте инструменты. Это разные проблемы, и неверное средство ничего не улучшит.

Как это считается

Для тех, кому нужны детали: корреляция — стандартный коэффициент по логарифмическим дневным доходностям. Два дневных ряда выравниваются по времени открытия бара до расчёта, поскольку из-за праздников и сессий CFD у инструментов разное число дневных баров, и сопоставление по позиции в массиве дало бы неверные значения.

Риск каждой позиции — объём x реальная стоимость одного лота x дневное движение инструмента. STANDALONE — сумма этих величин, PORTFOLIO — их объединение с учётом корреляции, EFFECTIVE — квадрат их отношения.

Чего панель не делает

Не открывает, не изменяет и не закрывает ордера, не выдаёт сигналов на покупку или продажу.

Равные по объёму длинная и короткая позиции по одному инструменту взаимно погашаются. Направленного риска они не несут и в расчёт не входят, но выводятся отдельно, а не исчезают молча. В версии для MetaTrader 4 отложенные ордера не создают экспозиции до исполнения.

Настройки

Инструменты: какие сравнивать, добавлять ли удерживаемые автоматически, сколько показывать, до двенадцати.
Расчёт: период корреляции, минимальное число дневных баров, порог выделения, порог группировки.
Позиции: читать счёт или вводить вручную.
Оформление: положение, цвета, шрифт. Все размеры следуют за шрифтом, поэтому при увеличении текста масштабируется вся панель.

Требования

Инструменты должны присутствовать в обзоре рынка. Версия для MetaTrader 5 добавит их сама; в версии для MetaTrader 4 нажмите Ctrl+U. Панель можно разместить на любом графике и таймфрейме, так как все расчёты идут по дневным данным.

Связи между инструментами не постоянны. Двигавшиеся вместе инструменты могут разойтись. Панель показывает то, что действительно происходило за выбранный вами период.

Отказ от ответственности

Это аналитический и информационный инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не формирует торговых сигналов. Пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.

Если инструмент окажется полезным, будем признательны за оценку или отзыв. По вопросам и предложениям используйте раздел комментариев ниже.

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M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Zhen Yu Zheng
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Zhen Yu Zheng
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