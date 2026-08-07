Correlation Exposure Matrix MT5

Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении.





Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды.





Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет.





Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоящему разных сделок.





EFFECTIVE POSITIONS 1.2 of 3





Открыто три тикета, стоят они около 1.2. Остальные 1.8 ничего не диверсифицировали, они лишь увеличили объём.





Когда это нужно





Перед входом: вы хотите добавить сделку — посмотрите, какой инструмент действительно сделает её второй.

Во время удержания: проверьте, не являются ли открытые тикеты одним и тем же риском, и не пора ли сократить.

После: если убыток оказался больше ожидаемого, причина часто видна здесь.





Разбор на примере





Допустим, вы купили GBPUSD и хотите открыть вторую сделку.





Раздел RISK BLOCKS сгруппировал инструменты так:





B1 USDCHF

same USDCAD

opposite GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD

independent USDJPY





Это означает, что все инструменты блока B1, независимо от того, стоят они в строке same или opposite, движимы одним и тем же фактором. USDJPY стоит отдельно в строке independent: с остальными у него мало общего.





Ваш GBPUSD находится внутри B1. Отсюда:





Купить ещё EURUSD? Оба в B1, значит вы увеличиваете сделку по GBPUSD. Панель покажет 1.1 of 2 — два тикета, одна сделка.





Купить USDCHF? Он на другой стороне B1 и движется против вас. Это хедж: при неблагоприятном движении потеряете меньше, при благоприятном меньше заработаете. Позиция уменьшена вдвое, а не удвоена, и сделка по-прежнему одна.





Взять USDJPY? Он в строке independent и мало связан с GBPUSD. Панель покажет 1.7 of 2 — вот это действительно вторая сделка.





Достаточно запомнить одно: чтобы нарастить объём, выбирайте внутри B1; чтобы добавить действительно отдельную сделку, выбирайте из independent.





Проверить до входа





Ничего открывать не нужно. Впишите обдумываемую сделку в поле Extra positions:





USDJPY,SELL,0.10





Панель наложит её на то, что уже открыто, и пересчитает сразу же. Пока поле заполнено, информационная строка становится янтарной и добавляет слово planned, так что симуляцию невозможно принять за реальную экспозицию. Очистите поле, чтобы вернуться.





Как читать каждое число





Матрица корреляций





В ячейке — связь между двумя инструментами, от -1 до +1.





Около +1: движутся почти одинаково. Держать оба в одну сторону — значит наращивать объём.

Около -1: движутся почти строго противоположно. Держать оба в одну сторону — значит хеджировать. Это по-прежнему один риск, а не диверсификация.

Около 0: связи почти нет. Именно отсюда берётся диверсификация.





Когда абсолютное значение превышает 0.70 (настраивается), окрашивается и само число, так что сильные пары видны без чтения каждой ячейки. Ячейки без достаточных данных показывают три точки, а не выдуманное значение. Кнопка M в заголовке скрывает матрицу.





RISK BLOCKS





После B1 указан инструмент, представляющий группу. В строке same — движущиеся вместе с ним, в строке opposite — против него. По умолчанию связь выше 0.60 помещает инструмент в группу.





В строке independent — инструменты, не достигшие 0.60 ни с чем. Обычно это самая полезная строка панели: она указывает единственные инструменты списка, способные дать настоящую диверсификацию. Если строка пуста, весь ваш список — это один риск.





READING





Cohesion — средняя связь по всем ячейкам. Показывает, насколько однороден набор в целом.





Выше 0.55, красным: one dominant driver. Практически всё здесь движимо одним фактором, и никакой выбор внутри списка заметно не диверсифицирует. Либо меняйте список, либо примите, что у вас одна сделка.

От 0.35 до 0.55, белым: mixed drivers. Действует несколько сил, и удачный выбор диверсифицирует.

Ниже 0.35, зелёным: loosely linked. Инструменты довольно независимы друг от друга.





Strongest pair — наиболее тесно связанная пара и её значение.





Это не то же самое, что Cohesion. Cohesion — среднее по всему набору, Strongest pair — единичный экстремум, и они могут расходиться полностью. Cohesion 0.30 говорит, что набор хорошо распределён, но если какая-то пара показывает 0.95, эти два инструмента всё равно нельзя держать в одну сторону одновременно. Одно отвечает, способен ли список диверсифицировать вообще; другое — какие два никогда нельзя ставить рядом.





Большое положительное значение: пара, менее всего подходящая для одновременного удержания в одну сторону.

Большое отрицательное значение: самый эффективный хедж, полезно, когда нужно сократить экспозицию.





Least connected — инструмент с наименьшей средней связью с остальными и само это среднее.





Чем меньше значение, тем инструмент независимее и тем лучше он подходит для диверсификации. Ниже 0.30 — действительно независим. Выше 0.60 означает, что даже самый независимый здесь таковым не является, и список надо пересобирать.





Least like holdings появляется только при открытых позициях. Называет инструмент из числа не удерживаемых, у которого наименьшая средняя связь с тем, что у вас уже есть.





Отличие от Least connected: тот считается относительно всей матрицы, этот — относительно ваших реальных позиций. Часто это один и тот же инструмент, но не всегда. Когда вы собираетесь добавить сделку, важна именно эта строка.





Positions span показывает, сколько групп риска охватывают ваши позиции, в виде n trades in m block(s).





m равно n: каждая позиция в своей группе риска. Это правильно сделанная диверсификация.

m меньше n: выводится красным. Несколько позиций скучены в одной группе. Это самый прямой сигнал избыточной концентрации.

m равно 1: всё поставлено на один риск, сколько бы тикетов ни было открыто.





Concentration from прямо называет главную причину: position sizing, correlation или both equally.





position sizing: дело в объёме, одна позиция несёт слишком большую долю риска. Правка лотов поможет.

correlation: дело в том, что инструменты слишком похожи. Правка лотов не поможет, нужно менять инструменты.

both equally: вклад причин различается менее чем на 0.15.





POSITION EXPOSURE





Таблица перечисляет каждую позицию.





RISK/day — насколько эта позиция обычно проходит за день, одна сигма, в валюте депозита. Это не стоп-лосс и не худший случай, а обычный дневной размах.





SHARE — доля этой позиции в общем риске. Выше 50 процентов меняет цвет, потому что одна доминирующая позиция сама по себе является концентрацией: даже без связи между инструментами вы фактически торгуете только её.





Далее три итоговые строки.





STANDALONE RISK — простая сумма отдельных рисков, то есть то, с чем вы столкнётесь, если все инструменты пойдут против вас одновременно. Это худший случай.





PORTFOLIO RISK — реальная величина с учётом связей между инструментами. Она всегда меньше, и разница — это ровно тот вклад, который вносит диверсификация.





Их отношение задаёт метку справа:





0.85 и выше: HIGH, красным. Диверсификации почти нет.

0.65 до 0.85: ELEVATED, янтарным.

0.40 до 0.65: MODERATE.

Ниже 0.40: DIVERSIFIED, зелёным.

Одна позиция даёт SINGLE, сравнивать не с чем.





EFFECTIVE POSITIONS — итог, и его потолок равен числу ваших позиций.





При трёх позициях лучший возможный результат 3.0, три независимых риска, а худший 1.0, три тикета, которые на деле один. Чем дальше число от количества тикетов, тем сильнее вы повторяете одну и ту же ставку.





Последние две строки объясняют, почему это число низкое. Их произведение в точности даёт эффективное количество, так что их можно читать как два отдельных вычета.





if uncorrelated — эффективное количество при полностью убранных связях, то есть отражает только объёмы.





Равно числу тикетов: позиции сопоставимы по размеру.

Заметно ниже, окрашивается при падении ниже 60 процентов от числа: одна позиция настолько велика, что заглушает остальные. Три позиции со значением 1.2 означают, что одна из них несёт большую часть риска.





correlation effect — вклад связей между инструментами.





Равно 1.00: инструменты в основном не связаны, вычета нет.

Ниже 0.90 янтарным, ниже 0.70 красным: инструменты слишком похожи, и это главная проблема.

Выше 1.05 зелёным: позиции частично хеджируют друг друга, общий риск ниже суммы частей.





Прочитанные по отдельности, они подсказывают действие: низкое if uncorrelated — правьте объёмы, низкое correlation effect — меняйте инструменты. Это разные проблемы, и неверное средство ничего не улучшит.





Как это считается





Для тех, кому нужны детали: корреляция — стандартный коэффициент по логарифмическим дневным доходностям. Два дневных ряда выравниваются по времени открытия бара до расчёта, поскольку из-за праздников и сессий CFD у инструментов разное число дневных баров, и сопоставление по позиции в массиве дало бы неверные значения.





Риск каждой позиции — объём x реальная стоимость одного лота x дневное движение инструмента. STANDALONE — сумма этих величин, PORTFOLIO — их объединение с учётом корреляции, EFFECTIVE — квадрат их отношения.





Чего панель не делает





Не открывает, не изменяет и не закрывает ордера, не выдаёт сигналов на покупку или продажу.





Равные по объёму длинная и короткая позиции по одному инструменту взаимно погашаются. Направленного риска они не несут и в расчёт не входят, но выводятся отдельно, а не исчезают молча. В версии для MetaTrader 4 отложенные ордера не создают экспозиции до исполнения.





Настройки





Инструменты: какие сравнивать, добавлять ли удерживаемые автоматически, сколько показывать, до двенадцати.

Расчёт: период корреляции, минимальное число дневных баров, порог выделения, порог группировки.

Позиции: читать счёт или вводить вручную.

Оформление: положение, цвета, шрифт. Все размеры следуют за шрифтом, поэтому при увеличении текста масштабируется вся панель.





Требования





Инструменты должны присутствовать в обзоре рынка. Версия для MetaTrader 5 добавит их сама; в версии для MetaTrader 4 нажмите Ctrl+U. Панель можно разместить на любом графике и таймфрейме, так как все расчёты идут по дневным данным.





Связи между инструментами не постоянны. Двигавшиеся вместе инструменты могут разойтись. Панель показывает то, что действительно происходило за выбранный вами период.





Отказ от ответственности





Это аналитический и информационный инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не формирует торговых сигналов. Пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.





Если инструмент окажется полезным, будем признательны за оценку или отзыв. По вопросам и предложениям используйте раздел комментариев ниже.



