Correlation Exposure Matrix MT4

三单同时开，三单同时亏。这通常不是运气差。

如果你开的几个品种平时就是一起涨、一起跌，那它们本来就会一起亏。看上去是分散了风险，实际上是同一笔交易下了三次。

分散的意义在于：一个亏的时候，另一个有机会赚。品种如果同向，这个机会根本不存在。

这个面板做一件事：把你现在开着的单子，算成几笔真正不同的交易。

EFFECTIVE POSITIONS      1.2 of 3

开了 3 单，实际只相当于 1.2 单。另外那 1.8 单没有分散任何东西，只是把仓位加大了。

什么时候用

下单前：想再加一单，先看该挑哪个品种，才算真的多了一笔交易。
持仓中：看看手上这几单是不是同一个风险，要不要减一减。
复盘时：这次为什么亏得比预想的多，答案常常在这里。

一个完整的例子

假设你买了 GBPUSD，现在想再开一单。

面板的 RISK BLOCKS 区把品种分了组：

B1            USDCHF
  same        USDCAD
  opposite    GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD
independent   USDJPY

这是在说：B1 这一组里的所有品种，不管排在 same 还是 opposite 那一行，背后都是同一个东西在推动。USDJPY 单独列在 independent，说明它跟其他品种都不太相干。

你的 GBPUSD 在 B1 里。所以：

再买 EURUSD？两个都在 B1，等于把 GBPUSD 这一单加大。面板会显示 1.1 of 2——两张单，一笔交易。

再买 USDCHF？它在 B1 的另一侧，跟你反着走。这是对冲，亏的时候会少亏，但赚的时候也少赚。你只是把仓位关小了一半，交易还是那一笔。

再做 USDJPY？它在 independent，跟 GBPUSD 关系不大。面板会显示 1.7 of 2——这才是真的两笔交易。

记住一句话就够用了：想加仓，在 B1 里挑；想真正多一笔交易，去 independent 里挑。

下单前先算一遍

不用真的下单也能看到结果。把打算开的那一笔填进 Extra positions：

USDJPY,SELL,0.10

面板会把它叠加在现有持仓之上立刻重算。只要这个栏位不为空，信息行会变成琥珀色并标出 planned，不会跟真实敞口混淆。清空栏位即可恢复。

以下逐项说明每个数字怎么读

相关性表格

格子里是两个品种的关联程度，范围 -1 到 +1。

接近 +1：几乎完全同向。同时同向持有，等于加仓。
接近 -1：几乎完全反向。同时同向持有，等于对冲。注意，这仍然是同一个风险，不是分散。
接近 0：基本无关。这才是分散的来源。

绝对值超过 0.70（可调）时，数字本身会变色，方便一眼扫出强关联的组合。数据不够算的格子显示三个点，不会硬凑数字。点标题栏的 M 按钮可以收起表格。

RISK BLOCKS

B1 后面是这一组的代表品种。same 是与它同向的，opposite 是反向的。默认关联度超过 0.60 就归入同一组。

independent 是与所有品种关联都不足 0.60 的品种。这一行通常最有价值——它指出了这批品种里唯一能真正提供分散的那个。如果这一行是空的，说明你的整个品种池就是一个风险。

READING

Cohesion——整张表所有格子的平均关联度，衡量的是这批品种作为一个整体有多同质。

0.55 以上（红色）：显示 one dominant driver。这批品种基本由同一个因素驱动，在里面怎么挑都难分散，要么换品种池，要么接受只做一笔。
0.35 到 0.55（白色）：mixed drivers。有多个驱动因素，挑对了能分散。
0.35 以下（绿色）：loosely linked。这批品种彼此相当独立，分散空间大。

Strongest pair——关联最强的那一对，以及它们的关联值。

这一项和 Cohesion 看的是两回事。Cohesion 是整体平均，Strongest pair 是单个极值，两者可以完全背离：Cohesion 0.30 说明整体很分散，但如果某一对是 0.95，那两个品种依然绝对不能同时同向持有。一个回答"这批品种能不能分散"，一个回答"哪两个绝不能配在一起"。

值为正且大：最不该同时同向持有的一对。
值为负且大：最有效的对冲组合。想缩小敞口时用得上。

Least connected——与其余品种平均关联最低的品种，后面是它的平均值。

这个值越小，该品种越独立。它是这批品种里分散效果最好的备选。0.30 以下算相当独立，0.60 以上说明连"最独立的那个"都不够独立，整个品种池需要重新挑。

Least like holdings——只在你有持仓时出现，指的是尚未持仓的品种里，与你当前手上仓位平均关联最低的那个。

和 Least connected 的区别：Least connected 是相对整张表算的，Least like holdings 是相对你实际持有的仓位算的。两者常常是同一个品种，但不一定。真正要加仓时，看后者。

Positions span——你的仓位横跨了几个风险组，格式为"n trades in m block(s)"。

m 等于 n：每一笔都落在不同的风险组，分散做到位了。
m 小于 n：变红。有几笔挤在同一个组里，这是过度集中最直接的信号。
m 等于 1：所有仓位押在同一个风险上，无论你开了多少单。

Concentration from——直接指出集中度的主因，取值为 position sizing、correlation 或 both equally。

position sizing：问题在手数，某一笔的风险占比过大。调手数就能改善。
correlation：问题在品种太像。调手数没用，得换品种。
both equally：两个原因贡献相近（差距小于 0.15）。

POSITION EXPOSURE

表格逐笔列出持仓。

RISK/day 是这一笔一天里典型的波动金额（一倍标准差），用存款货币表示。它不是止损额，也不是最大亏损，而是"平常一天上下大概这么多"。

SHARE 是该笔占总风险的比例。超过 50% 会变色，因为单笔独大本身就是一种集中——哪怕品种之间毫无关联，你实际上也只是在做那一笔。

下面三行是汇总：

STANDALONE RISK——各笔风险直接相加，即所有品种同时往坏方向走时的数字。这是最坏情况。

PORTFOLIO RISK——考虑品种之间关系之后的实际数字。它一定小于或等于上一行，小多少就是分散真正帮到你的部分。

两者的比值决定了右侧的判定标签：

0.85 以上：HIGH（红色），几乎没有分散效果。
0.65 到 0.85：ELEVATED（琥珀色）。
0.40 到 0.65：MODERATE。
0.40 以下：DIVERSIFIED（绿色），分散效果良好。
只有一笔仓位时显示 SINGLE，没有可比性。

EFFECTIVE POSITIONS——最终结论，上限就是你的持仓笔数。

3 笔仓位，最好是 3.0（三个互相独立的风险），最差是 1.0（三笔其实是同一笔）。数字离持仓笔数越远，重复下注越严重。

最后两行在回答"这个数字为什么低"。两者相乘正好等于 EFFECTIVE，所以可以把它们看成两个扣分项：

if uncorrelated——假设品种之间毫无关联时的等效持仓数，只反映手数是否均衡。

等于持仓笔数：各笔风险大小相当。
明显低于持仓笔数（低于笔数的 60% 会变色）：某一笔太大，把其他几笔淹没了。3 笔仓位显示 1.2，说明其中一笔就占了大部分风险。

correlation effect——品种关联带来的影响。

等于 1.00：品种之间基本无关，没有额外扣分。
低于 0.90（琥珀色）、低于 0.70（红色）：品种太像，这是主要问题。
高于 1.05（绿色）：仓位在互相对冲，总风险反而小于各笔独立时的水平。

两行分开看就知道该怎么办：if uncorrelated 低就调手数，correlation effect 低就换品种。这是两个完全不同的问题，用错方法不会有改善。

计算方法

给想了解细节的人：相关性用日线收盘价的对数收益率算标准相关系数。两个品种的日线在计算前先按开盘时间对齐，因为节假日和 CFD 交易时段不同，日线数量经常对不上，直接按顺序配对会算错。

每笔仓位的风险 = 手数 × 一手的实际金额 × 该品种的日波动幅度。STANDALONE 是这些金额相加，PORTFOLIO 是按相关性加权合并，EFFECTIVE 是两者比值的平方。

它不做什么

不开仓、不改单、不平仓，也不发任何买卖信号。

同一品种上等量的多空会互相抵消，没有方向性风险，所以不计入计算，但会单独标出来，不会悄悄消失。MetaTrader 4 版本里，挂单在成交之前不算敞口。

设置

品种：要比较哪些品种、是否自动把持仓品种加进来、最多显示几个（上限 12）。
计算：相关性周期、最少需要多少根日线、高亮阈值、分组阈值。
持仓：读账户，或者手动填。
外观：位置、颜色、字体。所有尺寸跟着字体走，放大字号时整个面板一起放大。

使用前提

品种要先出现在 Market Watch 里。MetaTrader 5 版本会自动添加；MetaTrader 4 版本请按 Ctrl+U 手动显示。面板挂在任何图表、任何周期上都可以，因为计算全部用日线数据。

品种之间的关系不是固定的。以前很像的两个品种，以后可能分开走。面板显示的是你所选周期内的实际情况。

免责声明

本产品为分析与信息工具，不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。请先在模拟账户上测试，并自行管理风险。

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Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
作者的更多信息
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
指标
本工具属于 ICT / 智能资金工具套件的一部分。它与我的其他 ICT/SMC 指标——时段 Kill Zones 和这款 Market Structure 工具——配合使用效果最佳，两者均提供 MT4 和 MT5 版本。将时段时机与市场结构结合可获得共振入场，欢迎在我的卖家主页查找完整套件。 Market Structure Pro 是一款基于 ICT 方法论的智能资金概念（SMC）指标。它自动识别市场结构和机构价位区域，并提供完整的缓冲区接口供 EA 集成。 市场结构。指标识别内部结构和摆动结构，标记结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH），并为每种结构类型提供独立的多头和空头过滤器。它区分强弱高低点，并将等高点和等低点（EQH/EQL）标记为流动性价位。 订单块。内部订单块和摆动订单块会自动追踪缓解情况。提供两种显示模式：当前结构模式会将订单块延伸至被突破为止，固定长度模式则显示设定数量的K线。每个订单块可显示可选中线，并可应用基于 ATR 或区间的波动率过滤器。 公允价值缺口（FVG）。位移过滤器仅标记由高于平均动能的K线所形成的缺口，符合 ICT 对真实失衡的定义
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Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
指标
本工具属于 ICT / 智能资金工具套件的一部分。它与我的其他 ICT/SMC 指标——时段 Kill Zones 和这款 Market Structure 工具——配合使用效果最佳，两者均提供 MT4 和 MT5 版本。将时段时机与市场结构结合可获得共振入场，欢迎在我的卖家主页查找完整套件。 Market Structure Pro 是一款基于 ICT 方法论的智能资金概念（SMC）指标。它自动识别市场结构和机构价位区域，并提供完整的缓冲区接口供 EA 集成。 市场结构。指标识别内部结构和摆动结构，标记结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH），并为每种结构类型提供独立的多头和空头过滤器。它区分强弱高低点，并将等高点和等低点（EQH/EQL）标记为流动性价位。 订单块。内部订单块和摆动订单块会自动追踪缓解情况。提供两种显示模式：当前结构模式会将订单块延伸至被突破为止，固定长度模式则显示设定数量的K线。每个订单块可显示可选中线，并可应用基于 ATR 或区间的波动率过滤器。 公允价值缺口（FVG）。位移过滤器仅标记由高于平均动能的K线所形成的缺口，符合 ICT 对真实失衡的定义
FREE
Triple Screen Impulse System MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Triple Screen Impulse System 是一个主图指标，实现了 Alexander Elder 所描述的三重滤网结构：两个周期上使用 Impulse System，第三个周期上使用 Force Index。它的输出是箭头，只有当三个屏幕同时允许同一方向时才会打印。每个屏幕也可以画在图表上，这样箭头背后的状态——或者没有出现箭头的原因——是可见的，而不需要靠推测。指标不绘制任何交易价位，因为它只回答一个很窄的问题：此刻，三个屏幕是否都允许同一个方向。 第一屏是潮汐。Impulse System 运行在高于图表周期的周期上，报告三种状态之一。绿色表示指数移动平均线和 MACD 柱状图同时上升，红色表示两者同时下降，蓝色表示两者不一致。在 Elder 的原始描述中，这一屏是一个否决层：它不告诉你去交易，而是告诉你不可以往哪个方向交易。绿色潮汐排除做空，红色潮汐排除做多。 第二屏是波浪。Force Index 运行在中间周期上，定位逆潮汐的回调。在绿色潮汐中，Force Index 转为负值标记出顺势入场之前的逆势回调；红色潮汐中条件镜像。这一屏负责装填，本身不产生箭头
Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
指标
Triple Screen Impulse System 是一个主图指标，实现了 Alexander Elder 所描述的三重滤网结构：两个周期上使用 Impulse System，第三个周期上使用 Force Index。它的输出是箭头，只有当三个屏幕同时允许同一方向时才会打印。每个屏幕也可以画在图表上，这样箭头背后的状态——或者没有出现箭头的原因——是可见的，而不需要靠推测。指标不绘制任何交易价位，因为它只回答一个很窄的问题：此刻，三个屏幕是否都允许同一个方向。 第一屏是潮汐。Impulse System 运行在高于图表周期的周期上，报告三种状态之一。绿色表示指数移动平均线和 MACD 柱状图同时上升，红色表示两者同时下降，蓝色表示两者不一致。在 Elder 的原始描述中，这一屏是一个否决层：它不告诉你去交易，而是告诉你不可以往哪个方向交易。绿色潮汐排除做空，红色潮汐排除做多。 第二屏是波浪。Force Index 运行在中间周期上，定位逆潮汐的回调。在绿色潮汐中，Force Index 转为负值标记出顺势入场之前的逆势回调；红色潮汐中条件镜像。这一屏负责装填，本身不产生箭头
Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
指标
Divergence Scanner Multi Oscillator 同时在十个振荡器上搜索常规背离（regular divergence）和隐藏背离（hidden divergence），并标记出多个振荡器同时出现背离的K线。您无需在多个窗口中分别观察 RSI、MACD 和 Stochastic，本指标会在每根K线上扫描全部振荡器，并在图表上标注出现背离的振荡器名称，让共振情况一目了然。 扫描范围涵盖 MACD、MACD Histogram、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VWMACD、CMF（Chaikin Money Flow）和 MFI（Money Flow Index），还可读取您自选的外部自定义指标。每个振荡器都有独立开关，因此您可以只保留自己实际使用的那些。可搜索常规背离、隐藏背离或两者，而 Minimum Indicators in Agreement（最少共振指标数）参数会要求同一根K线上有设定数量的振荡器同时背离才绘制，从而过滤掉孤立信号。 背离以已确认的枢轴高低点（pivot high/low）为锚点。Pivot Perio
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Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
指标
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (3)
指标
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
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Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Market Volume Profile Modes MT4 是一款分析型指标，直接在图表上显示成交量在各价格水平上的分布。对于选定的价格区间，它将纵向价格范围划分为可配置的若干行，把 tick 成交量累加到每一行，再以横向柱状图呈现结果。每一行会根据对应K线收阳还是收阴，拆分为多头部分和空头部分，从而分别显示各价位上买方与卖方的活动占比。 该指标通过单个输入参数提供八种计算模式。固定范围模式会在图表上添加一个可点击的按钮，用于创建可拖动的矩形，你移动或调整方框大小后，指标会针对其覆盖的K线重新计算分布，便于研究某一段特定的波段或盘整。可见范围模式根据图表窗口中当前显示的K线构建分布，并在你滚动或缩放时更新。其余模式会按周期自动为每个周期绘制一份分布：日内（Session）、周、月、小时、四小时，以及按你指定的固定K线数量分组的自定义模式。最大分布数量参数限制绘制多少个近期周期，可选的分隔线用于标示一个周期与下一个周期的交界处。 指标从累积分布中推导出三条参考水平线。控制点（POC）标示成交量最高的价格行。价值区上沿（VAH）与价值区下沿（VAL）界定中间那一段合计占总成交量指定百分
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ICT Session Kill Zones with Alerts MT5
Zhen Yu Zheng
指标
本指标在图表上绘制可配置的交易时段方框，将每个时段的最高价和最低价向前延伸为水平价位，并可在价格回到这些价位时发出提醒。时段开始时间通过经纪商服务器时间相对纽约时间的偏移设定，因此无论您的经纪商处于哪个时区，方框都能正确对齐。 指标绘制五个独立时段——亚洲、伦敦、NY AM、NY Lunch 和 NY PM，每个时段都有各自的启用开关、开始时间、持续时长和颜色，可显示为填充方框或仅边框。每个已完成时段的最高价和最低价会向前投射为水平价位，当价格穿越这些延伸线时，对应的线会自动结束，线条样式和宽度均可调节。此外还提供两条参考线：一条亚洲收盘线，将亚洲时段的中间价延伸至整个交易日；以及每个时段方框可选的中线。 当价格触及某个时段的高点或低点时，指标可发出提醒。提醒在每根K线仅触发一次，以避免在同一根K线上重复触发，并支持弹窗、声音、邮件和推送通知，各项均可独立开启或关闭。 配置时先从 ServerMinusNY 参数入手，它是您经纪商服务器时间减去纽约时间的小时数，应在其他设置之前先行设定。NumberOfDays 控制显示过去多少天的时段，而每个时段都带有各自的启用、开始时间、持
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Swap Scanner Pro MT5
Zhen Yu Zheng
指标
Swap Scanner 是一个信息面板，读取经纪商公布的隔夜利息（swap）数值，并将其转换为可跨品种比较的形式。面板不仅显示原始 swap 数值，还会将每个数值换算为账户存款货币，按一手的名义价值年化，并与同一品种的已实现波动率和日线趋势方向并列显示。面板不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。 swap 数值会因品种不同而以不同单位公布：点数、基础货币、保证金货币、存款货币、年化利率百分比，或持仓重开时附加的点数。Swap Scanner 读取终端为每个品种报告的计息模式，将各种模式统一归结为以账户货币表示的单一数值，使不同行的数值可以直接相互对照。换算基于 tick 价值与合约大小推导，因此对带有经纪商前缀或后缀的品种同样适用。 面板列说明 - SYMBOL：经纪商提供的品种名称。 - SWAP L 与 SWAP S：多头与空头持仓的每日 swap，已换算为存款货币，并按输入参数中设定的手数缩放。正值为收取，负值为支出。 - DIR：swap 数值较高的一侧。当两侧均为负值时显示短横线。 - CARRY%/y：DIR 一侧的 swap 年化后，表示为一手名义价值的百分
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Divergence Scanner Multi Oscillator MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Divergence Scanner Multi Oscillator 同时在十个振荡器上搜索常规背离（regular divergence）和隐藏背离（hidden divergence），并标记出多个振荡器同时出现背离的K线。您无需在多个窗口中分别观察 RSI、MACD 和 Stochastic，本指标会在每根K线上扫描全部振荡器，并在图表上标注出现背离的振荡器名称，让共振情况一目了然。 扫描范围涵盖 MACD、MACD Histogram、RSI、Stochastic、CCI、Momentum、OBV、VWMACD、CMF（Chaikin Money Flow）和 MFI（Money Flow Index），还可读取您自选的外部自定义指标。每个振荡器都有独立开关，因此您可以只保留自己实际使用的那些。可搜索常规背离、隐藏背离或两者，而 Minimum Indicators in Agreement（最少共振指标数）参数会要求同一根K线上有设定数量的振荡器同时背离才绘制，从而过滤掉孤立信号。 背离以已确认的枢轴高低点（pivot high/low）为锚点。Pivot Perio
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ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
指标
本指标在图表上绘制可配置的交易时段方框，将每个时段的最高价和最低价向前延伸为水平价位，并可在价格回到这些价位时发出提醒。时段开始时间通过经纪商服务器时间相对纽约时间的偏移设定，因此无论您的经纪商处于哪个时区，方框都能正确对齐。 指标绘制五个独立时段——亚洲、伦敦、NY AM、NY Lunch 和 NY PM，每个时段都有各自的启用开关、开始时间、持续时长和颜色，可显示为填充方框或仅边框。每个已完成时段的最高价和最低价会向前投射为水平价位，当价格穿越这些延伸线时，对应的线会自动结束，线条样式和宽度均可调节。此外还提供两条参考线：一条亚洲收盘线，将亚洲时段的中间价延伸至整个交易日；以及每个时段方框可选的中线。 当价格触及某个时段的高点或低点时，指标可发出提醒。提醒在每根K线仅触发一次，以避免在同一根K线上重复触发，并支持弹窗、声音、邮件和推送通知，各项均可独立开启或关闭。 配置时先从 ServerMinusNY 参数入手，它是您经纪商服务器时间减去纽约时间的小时数，应在其他设置之前先行设定。NumberOfDays 控制显示过去多少天的时段，而每个时段都带有各自的启用、开始时间、持
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Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
指标
Impulse System MTF 按照 Alexander Elder 描述的 Impulse System 为图表上的K线着色，并且可以取用更高周期的着色结果，而不局限于你正在看的这个周期。Impulse System 结合了一个趋势度量和一个动量度量：收盘价的指数移动平均线，以及 MACD 的柱状图。两者同时上升时K线为绿色，两者同时下降时为红色，两者不一致时为蓝色。 这三种状态的用处，在于 Elder 赋予它们的职责。Impulse System 是一个否决系统，而不是信号发生器。绿色不代表买入，它代表在多头同时掌握趋势和动量期间禁止做空。红色不代表卖出，它代表禁止做多。蓝色代表任何一方都没有控制权、两个方向都被允许，而这在实际盘面上正是趋势结束和开始的位置。按这种方式理解，这套着色是一层叠加在你现有入场方法之上的过滤器，而不是对它的替代。 本指标有两种运行模式，并根据你选择的周期自动切换。当所选周期与图表周期相同时，它就地为图表本身的K线重新着色。当你选择更高的周期时，它会把那个周期的K线作为叠加层画在当前图表上，因此你在五分钟或十五分钟图上操作时，日线或四小时的结构
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Force Index MTF MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Force Index MTF 是经典力度指数（Force Index）振荡器的进阶实现，增强了多周期（MTF, Multi-Timeframe）能力。它通过计算价格变动与成交量的乘积，量化市场波动背后的原始力量，帮助交易者区分显著的趋势延续与轻微的回调。 作为一款动量-成交量振荡器，Force Index 衡量买方和卖方的力量。正值表示买盘压力占主导（吸筹/accumulation），负值表示卖盘压力占主导（派发/distribution），而零轴穿越则预示市场控制权可能发生转变——常被用于识别回调的结束。 本指标包含一个独立的 MTF 引擎，让您无需切换窗口，即可在当前图表上直接监控任意更高周期（HTF）的 Force Index 数据。它提供双模式灵敏度：短周期（例如 2）高度灵敏，适合在日内交易中捕捉短期回调；标准周期（例如 13）数据更平滑，针对波段趋势和结构转变进行了优化。彩色编码的柱状图让市场压力一目了然，优化的输出缓冲区（output buffers）使本指标可与智能交易系统（Expert Advisor / EA）连接。 在实际使用中，本指标可作为趋势跟随过滤
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Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
指标
Swap Scanner 是一个信息面板，读取经纪商公布的隔夜利息（swap）数值，并将其转换为可跨品种比较的形式。面板不仅显示原始 swap 数值，还会将每个数值换算为账户存款货币，按一手的名义价值年化，并与同一品种的已实现波动率和日线趋势方向并列显示。面板不开仓、不修改、不平仓，也不产生交易信号。 swap 数值会因品种不同而以不同单位公布：点数、基础货币、保证金货币、存款货币、年化利率百分比，或持仓重开时附加的点数。Swap Scanner 读取终端为每个品种报告的计息模式，将各种模式统一归结为以账户货币表示的单一数值，使不同行的数值可以直接相互对照。换算基于 tick 价值与合约大小推导，因此对带有经纪商前缀或后缀的品种同样适用。 面板列说明 - SYMBOL：经纪商提供的品种名称。 - SWAP L 与 SWAP S：多头与空头持仓的每日 swap，已换算为存款货币，并按输入参数中设定的手数缩放。正值为收取，负值为支出。 - DIR：swap 数值较高的一侧。当两侧均为负值时显示短横线。 - CARRY%/y：DIR 一侧的 swap 年化后，表示为一手名义价值的百分
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Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
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Impulse System MTF 按照 Alexander Elder 描述的 Impulse System 为图表上的K线着色，并且可以取用更高周期的着色结果，而不局限于你正在看的这个周期。Impulse System 结合了一个趋势度量和一个动量度量：收盘价的指数移动平均线，以及 MACD 的柱状图。两者同时上升时K线为绿色，两者同时下降时为红色，两者不一致时为蓝色。 这三种状态的用处，在于 Elder 赋予它们的职责。Impulse System 是一个否决系统，而不是信号发生器。绿色不代表买入，它代表在多头同时掌握趋势和动量期间禁止做空。红色不代表卖出，它代表禁止做多。蓝色代表任何一方都没有控制权、两个方向都被允许，而这在实际盘面上正是趋势结束和开始的位置。按这种方式理解，这套着色是一层叠加在你现有入场方法之上的过滤器，而不是对它的替代。 本指标有两种运行模式，并根据你选择的周期自动切换。当所选周期与图表周期相同时，它就地为图表本身的K线重新着色。当你选择更高的周期时，它会把那个周期的K线作为叠加层画在当前图表上，因此你在五分钟或十五分钟图上操作时，日线或四小时的结构
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Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
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Force Index MTF 是经典力度指数（Force Index）振荡器的进阶实现，增强了多周期（MTF, Multi-Timeframe）能力。它通过计算价格变动与成交量的乘积，量化市场波动背后的原始力量，帮助交易者区分显著的趋势延续与轻微的回调。 作为一款动量-成交量振荡器，Force Index 衡量买方和卖方的力量。正值表示买盘压力占主导（吸筹/accumulation），负值表示卖盘压力占主导（派发/distribution），而零轴穿越则预示市场控制权可能发生转变——常被用于识别回调的结束。 本指标包含一个独立的 MTF 引擎，让您无需切换窗口，即可在当前图表上直接监控任意更高周期（HTF）的 Force Index 数据。它提供双模式灵敏度：短周期（例如 2）高度灵敏，适合在日内交易中捕捉短期回调；标准周期（例如 13）数据更平滑，针对波段趋势和结构转变进行了优化。彩色编码的柱状图让市场压力一目了然，优化的输出缓冲区（output buffers）使本指标可与智能交易系统（Expert Advisor / EA）连接。 在实际使用中，本指标可作为趋势跟随过滤
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Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
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Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
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Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
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实用工具
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
指标
三单同时开，三单同时亏。这通常不是运气差。 如果你开的几个品种平时就是一起涨、一起跌，那它们本来就会一起亏。看上去是分散了风险，实际上是同一笔交易下了三次。 分散的意义在于：一个亏的时候，另一个有机会赚。品种如果同向，这个机会根本不存在。 这个面板做一件事：把你现在开着的单子，算成几笔真正不同的交易。 EFFECTIVE POSITIONS      1.2 of 3 开了 3 单，实际只相当于 1.2 单。另外那 1.8 单没有分散任何东西，只是把仓位加大了。 什么时候用 下单前：想再加一单，先看该挑哪个品种，才算真的多了一笔交易。 持仓中：看看手上这几单是不是同一个风险，要不要减一减。 复盘时：这次为什么亏得比预想的多，答案常常在这里。 一个完整的例子 假设你买了 GBPUSD，现在想再开一单。 面板的 RISK BLOCKS 区把品种分了组： B1            USDCHF   same        USDCAD   opposite    GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD independent   USD
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