ScalperM5
- 专家
-
- 版本: 4.0
- 激活: 5
SmartMoney Scalper M5 是一款专为 XAUUSD（黄金） 设计的专业剥头皮交易顾问，运行于 M5 时间周期。
主要特点：
-
多策略入场 – 结合 RSI、EMA、供需区域和 FVG，捕捉高概率交易机会
-
剥头皮优化 – 1.5倍 ATR 止损 / 1.0倍 ATR 止盈（1：1 风险回报比）
-
智能时段过滤 – 仅在高波动时段交易（建议伦敦-纽约重叠时段）
-
可视化区域和 FVG – 直接在图表上绘制供需区域和公允价值缺口
-
一键开关 – 点击图表标签即可启用/禁用 买入/卖出
-
评分入场系统 – 需要至少 2/4 个信号才能开仓，减少假信号
入场逻辑（4因素评分系统）：
|因素
|买入信号
|卖出信号
|趋势（EMA）
|快EMA > 慢EMA 且 价格 > 趋势EMA
|快EMA < 慢EMA 且 价格 < 趋势EMA
|RSI
|RSI < 38（超卖）
|RSI > 62（超买）
|区域
|接近需求区
|接近供应区
|FVG
|接近看涨FVG
|接近看跌FVG
最低评分要求：2/4 – 在活跃市场中减少假信号，同时保持交易机会。
推荐交易时段：
本EA在 伦敦-纽约重叠时段（"黄金交易时段"）表现最佳，此时黄金的波动性和流动性处于峰值。
使用内置的时段过滤功能，设置您当地的交易时间。
输入参数：
|参数
|默认值
|说明
|手数
|0.01
|每笔交易固定手数
|最大持仓
|1
|最大同时持仓数量
|RSI 周期
|7
|M5剥头皮快速RSI
|RSI 超卖
|38
|买入信号阈值
|RSI 超买
|62
|卖出信号阈值
|快EMA
|8
|快速趋势EMA
|慢EMA
|21
|慢速趋势EMA
|趋势EMA
|50
|趋势过滤EMA
|ATR 周期
|7
|波动率测量
|ATR 止损倍数
|1.5
|止损 = ATR × 1.5
|风险回报比
|1.0
|止盈 = 1：1
|最低评分
|2
|所需最低信号数
|时段过滤
|开启
|设置您的交易时段
推荐设置：
|品种
|XAUUSD（黄金）
|时间周期
|M5
|账户类型
|任意（建议对冲账户）
|经纪商
|ECN/RAW 点差低（黄金 < 10 点）
|VPS
|建议使用，保证24/5稳定运行
重要提示：
-
务必先在 模拟账户 上测试
-
避免在 高影响力新闻 期间运行（非农、FOMC、CPI）
-
使用 稳定的VPS 以保证持续运行
-
过往表现不代表未来结果
-
从小手数开始，逐步增加
支持：
如有任何问题，请通过 MQL5 私信联系我。
推荐资金：
|账户类型
|最低资金
|建议资金
|分账户
|$10
|$20–$50
|标准账户
|$100
|$200–$500
立即购买：
将 SmartMoney Scalper M5 加入购物车，今天就开启黄金交易时段之旅！
*****
"我的推荐时段效果良好，但建议您在上线前在不同时段进行测试。交易结果可能因经纪商和时区而异。"