ScalperM5
- Эксперты
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- Версия: 4.0
- Активации: 5
SmartMoney Scalper M5 — это профессиональный скальпинговый советник, разработанный специально для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M5.
Основные возможности:
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Мультистратегический вход – комбинация RSI, EMA, уровней спроса/предложения и FVG для высокоточных сделок
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Оптимизирован для скальпинга – стоп-лосс 1.5 ATR / тейк-профит 1.0 ATR (риск 1:1)
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Умный фильтр сессий – торговля только в часы высокой волатильности (рекомендуется сессия Лондон–Нью-Йорк)
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Визуальные зоны и FVG – отображение уровней спроса/предложения и справедливой стоимости прямо на графике
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Включение/отключение одним кликом – кнопки BUY/SELL на графике для быстрого управления
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Система входа по баллам – требуется минимум 2 из 4 сигналов для открытия сделки
Логика входа (система из 4 факторов):
|Фактор
|Сигнал на покупку
|Сигнал на продажу
|Тренд (EMA)
|Быстрая EMA > Медленная EMA и Цена > Трендовая EMA
|Быстрая EMA < Медленная EMA и Цена < Трендовая EMA
|RSI
|RSI < 38 (Перепроданность)
|RSI > 62 (Перекупленность)
|Зона
|Вблизи зоны спроса
|Вблизи зоны предложения
|FVG
|Вблизи бычьего FVG
|Вблизи медвежьего FVG
Минимальный требуемый балл: 2/4 – снижает количество ложных сигналов, сохраняя активность на волатильном рынке.
Рекомендуемая торговая сессия:
Советник показывает наилучшие результаты во время сессии Лондон–Нью-Йорк («мощные часы»), когда волатильность и ликвидность золота достигают пика.
Используйте встроенный фильтр сессий, чтобы установить свои локальные торговые часы.
Входные параметры:
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Лот
|0.01
|Фиксированный лот на сделку
|Макс. сделок
|1
|Максимальное количество одновременных позиций
|Период RSI
|7
|Быстрый RSI для скальпинга на M5
|RSI Перепроданность
|38
|Порог для сигнала на покупку
|RSI Перекупленность
|62
|Порог для сигнала на продажу
|Быстрая EMA
|8
|Быстрая трендовая EMA
|Медленная EMA
|21
|Медленная трендовая EMA
|Трендовая EMA
|50
|EMA для фильтрации тренда
|Период ATR
|7
|Измерение волатильности
|Множитель ATR для SL
|1.5
|Стоп-лосс = ATR × 1.5
|Коэффициент риск/прибыль
|1.0
|Тейк-профит = 1:1
|Мин. балл
|2
|Минимальное количество сигналов
|Фильтр сессий
|Вкл
|Установите свои часы торговли
Рекомендуемые настройки:
|Символ
|XAUUSD (Золото)
|Таймфрейм
|M5
|Тип счета
|Любой (рекомендуется хеджирование)
|Брокер
|ECN/RAW с узкими спредами (<10 пунктов по золоту)
|VPS
|Рекомендуется для круглосуточной работы
Важные примечания:
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Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием
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Избегайте торговли во время новостей с высоким влиянием (NFP, FOMC, CPI)
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Используйте надежный VPS для стабильной работы
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Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль
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Начинайте с минимального лота и увеличивайте постепенно
Поддержка:
По любым вопросам обращайтесь через личные сообщения на MQL5.
Рекомендуемый баланс:
|Тип счета
|Минимальный баланс
|Рекомендуемый
|Центовой счет
|$10
|$20–$50
|Стандартный счет
|$100
|$200–$500
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"Моя рекомендуемая сессия показывает хорошие результаты, но перед использованием на реальном счете советую протестировать советник в разное время. Результаты могут отличаться в зависимости от брокера и часового пояса."