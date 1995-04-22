SmartMoney Scalper M5 — это профессиональный скальпинговый советник, разработанный специально для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M5.

Основные возможности:

Мультистратегический вход – комбинация RSI, EMA, уровней спроса/предложения и FVG для высокоточных сделок

Оптимизирован для скальпинга – стоп-лосс 1.5 ATR / тейк-профит 1.0 ATR (риск 1:1)

Умный фильтр сессий – торговля только в часы высокой волатильности (рекомендуется сессия Лондон–Нью-Йорк)

Визуальные зоны и FVG – отображение уровней спроса/предложения и справедливой стоимости прямо на графике

Включение/отключение одним кликом – кнопки BUY/SELL на графике для быстрого управления

Система входа по баллам – требуется минимум 2 из 4 сигналов для открытия сделки

Логика входа (система из 4 факторов):

Фактор Сигнал на покупку Сигнал на продажу Тренд (EMA) Быстрая EMA > Медленная EMA и Цена > Трендовая EMA Быстрая EMA < Медленная EMA и Цена < Трендовая EMA RSI RSI < 38 (Перепроданность) RSI > 62 (Перекупленность) Зона Вблизи зоны спроса Вблизи зоны предложения FVG Вблизи бычьего FVG Вблизи медвежьего FVG

Минимальный требуемый балл: 2/4 – снижает количество ложных сигналов, сохраняя активность на волатильном рынке.

Рекомендуемая торговая сессия:

Советник показывает наилучшие результаты во время сессии Лондон–Нью-Йорк («мощные часы»), когда волатильность и ликвидность золота достигают пика.

Используйте встроенный фильтр сессий, чтобы установить свои локальные торговые часы.

Входные параметры:

Параметр По умолчанию Описание Лот 0.01 Фиксированный лот на сделку Макс. сделок 1 Максимальное количество одновременных позиций Период RSI 7 Быстрый RSI для скальпинга на M5 RSI Перепроданность 38 Порог для сигнала на покупку RSI Перекупленность 62 Порог для сигнала на продажу Быстрая EMA 8 Быстрая трендовая EMA Медленная EMA 21 Медленная трендовая EMA Трендовая EMA 50 EMA для фильтрации тренда Период ATR 7 Измерение волатильности Множитель ATR для SL 1.5 Стоп-лосс = ATR × 1.5 Коэффициент риск/прибыль 1.0 Тейк-профит = 1:1 Мин. балл 2 Минимальное количество сигналов Фильтр сессий Вкл Установите свои часы торговли

Рекомендуемые настройки:

Символ XAUUSD (Золото) Таймфрейм M5 Тип счета Любой (рекомендуется хеджирование) Брокер ECN/RAW с узкими спредами (<10 пунктов по золоту) VPS Рекомендуется для круглосуточной работы

Важные примечания:

Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием

Избегайте торговли во время новостей с высоким влиянием (NFP, FOMC, CPI)

Используйте надежный VPS для стабильной работы

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль

Начинайте с минимального лота и увеличивайте постепенно

Поддержка:

По любым вопросам обращайтесь через личные сообщения на MQL5.

Рекомендуемый баланс:

Тип счета Минимальный баланс Рекомендуемый Центовой счет $10 $20–$50 Стандартный счет $100 $200–$500

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Добавьте SmartMoney Scalper M5 в корзину и начните торговать золото в часы максимальной активности уже сегодня!



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"Моя рекомендуемая сессия показывает хорошие результаты, но перед использованием на реальном счете советую протестировать советник в разное время. Результаты могут отличаться в зависимости от брокера и часового пояса."

