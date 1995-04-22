ScalperM5

SmartMoney Scalper M5 — это профессиональный скальпинговый советник, разработанный специально для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M5.

Основные возможности:

  • Мультистратегический вход – комбинация RSI, EMA, уровней спроса/предложения и FVG для высокоточных сделок

  • Оптимизирован для скальпинга – стоп-лосс 1.5 ATR / тейк-профит 1.0 ATR (риск 1:1)

  • Умный фильтр сессий – торговля только в часы высокой волатильности (рекомендуется сессия Лондон–Нью-Йорк)

  • Визуальные зоны и FVG – отображение уровней спроса/предложения и справедливой стоимости прямо на графике

  • Включение/отключение одним кликом – кнопки BUY/SELL на графике для быстрого управления

  • Система входа по баллам – требуется минимум 2 из 4 сигналов для открытия сделки

Логика входа (система из 4 факторов):

Фактор Сигнал на покупку Сигнал на продажу
Тренд (EMA) Быстрая EMA > Медленная EMA и Цена > Трендовая EMA Быстрая EMA < Медленная EMA и Цена < Трендовая EMA
RSI RSI < 38 (Перепроданность) RSI > 62 (Перекупленность)
Зона Вблизи зоны спроса Вблизи зоны предложения
FVG Вблизи бычьего FVG Вблизи медвежьего FVG

Минимальный требуемый балл: 2/4 – снижает количество ложных сигналов, сохраняя активность на волатильном рынке.

Рекомендуемая торговая сессия:

Советник показывает наилучшие результаты во время сессии Лондон–Нью-Йорк («мощные часы»), когда волатильность и ликвидность золота достигают пика.

Используйте встроенный фильтр сессий, чтобы установить свои локальные торговые часы.

Входные параметры:

Параметр По умолчанию Описание
Лот 0.01 Фиксированный лот на сделку
Макс. сделок 1 Максимальное количество одновременных позиций
Период RSI 7 Быстрый RSI для скальпинга на M5
RSI Перепроданность 38 Порог для сигнала на покупку
RSI Перекупленность 62 Порог для сигнала на продажу
Быстрая EMA 8 Быстрая трендовая EMA
Медленная EMA 21 Медленная трендовая EMA
Трендовая EMA 50 EMA для фильтрации тренда
Период ATR 7 Измерение волатильности
Множитель ATR для SL 1.5 Стоп-лосс = ATR × 1.5
Коэффициент риск/прибыль 1.0 Тейк-профит = 1:1
Мин. балл 2 Минимальное количество сигналов
Фильтр сессий Вкл Установите свои часы торговли

Рекомендуемые настройки:

Символ XAUUSD (Золото)
Таймфрейм M5
Тип счета Любой (рекомендуется хеджирование)
Брокер ECN/RAW с узкими спредами (<10 пунктов по золоту)
VPS Рекомендуется для круглосуточной работы

Важные примечания:

  • Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием

  • Избегайте торговли во время новостей с высоким влиянием (NFP, FOMC, CPI)

  • Используйте надежный VPS для стабильной работы

  • Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль

  • Начинайте с минимального лота и увеличивайте постепенно

Поддержка:

По любым вопросам обращайтесь через личные сообщения на MQL5.

Рекомендуемый баланс:

Тип счета Минимальный баланс Рекомендуемый
Центовой счет $10 $20–$50
Стандартный счет $100 $200–$500

Купить сейчас:

Добавьте SmartMoney Scalper M5 в корзину и начните торговать золото в часы максимальной активности уже сегодня!

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"Моя рекомендуемая сессия показывает хорошие результаты, но перед использованием на реальном счете советую протестировать советник в разное время. Результаты могут отличаться в зависимости от брокера и часового пояса."


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Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Fire Byss
Sovannarak Chhoam
Эксперты
Fire Byss - Advanced Grid Trading System Fire Byss is a grid-based Expert Advisor developed for XAUUSD (Gold). It combines Bollinger Bands with EMA trend filtering to reduce risk during strong market trends. ======================================== KEY FEATURES - Three trading modes: Counter Trend, Breakout, Follow Trend - EMA trend filter to avoid trading against strong moves - Adaptive ATR-based grid spacing - Maximum consecutive losses limited to 5-6 trades - No unlimited martingale - gr
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