ShivaBot Trend Pullback EA for MT5
- 专家
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- 版本: 1.21
- 激活: 5
ShivaBot 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动趋势回调型智能交易系统（EA）。 [策略] 利用 EMA 7/34 交叉、RSI 动量以及 ADX 强度过滤器，在趋势方向的回调点进场交易，并使用基于 ATR 的止损和止盈来适应市场波动。不使用马丁格尔、网格或加仓策略。 [主要功能] - 趋势识别：EMA 7/34 交叉 + 可选布林带确认 - 动量确认：RSI（14），可配置动量水平 - 强度过滤：ADX（14），可配置阈值 - 基于 ATR 的止损与止盈，可选移动止损和保本止损 - 资金管理：固定手数或风险百分比（默认 2%） - 最大回撤保护（15%）并阻止新交易，自动恢复 - 持仓数量限制、点差过滤、交易时间/星期过滤 - 订单重试引擎（3 次、5 秒延迟） - 无 DLL、无外部依赖、无硬编码品种、无马丁格尔、无网格 [推荐设置] - EURUSD（H1）：ShivaBot_EURUSD_H1.set 预设 - XAUUSD/GOLD（H4）：ShivaBot_GOLD_H4.set 预设 [验证] - 多品种回测验证：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、XAUUSD - 10 种配置中 9 种盈利，平均盈利因子 1.15 - 2024-2026 测试期，100% 历史数据质量 [风险提示] 外汇、差价合约和贵金属交易具有高风险，并不适合所有投资者。过往业绩不保证未来收益。请先在模拟账户测试，并在实盘前以低风险（1-2%）开始