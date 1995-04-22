ShivaBot Trend Pullback EA for MT5

ShivaBot — это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, работающий по стратегии «откат в тренде». Советник входит в рынок по откатам в направлении тренда, используя пересечение EMA 7/34, импульс RSI и фильтр силы ADX, со стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR, которые адаптируются к волатильности рынка.

Полное управление рисками: защита от просадки (15%) с блокировкой новых сделок, лимиты позиций, фильтр спреда и механизм повторной отправки ордеров. Без мартингейла, без сеток, без усреднения. Проверен на 5 символах (9 из 10 конфигураций прибыльны, средний профит-фактор 1.15). Включены оптимизированные пресеты для EURUSD (H1) и XAUUSD (H4). Работает на любых символах и таймфреймах.


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Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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PulseSurge Momentum EA for MT5
Awalid Hattab
Эксперты
PulseSurge is a momentum Expert Advisor for MetaTrader 5. It detects breakouts of the Donchian channel and confirms them with a MACD cross and an optional ADX trend filter. Positions are managed with an ATR-based stop loss and take profit. The Expert Advisor includes four money management modes, drawdown protection, a virtual trading mode, an automatic order retry engine and optional notifications. PulseSurge uses only standard indicators. It has no external dependencies and does not call any DL
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