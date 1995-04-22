ShivaBot Trend Pullback EA for MT5

ShivaBot — это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, работающий по стратегии «откат в тренде». Советник входит в рынок по откатам в направлении тренда, используя пересечение EMA 7/34, импульс RSI и фильтр силы ADX, со стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR, которые адаптируются к волатильности рынка.

Полное управление рисками: защита от просадки (15%) с блокировкой новых сделок, лимиты позиций, фильтр спреда и механизм повторной отправки ордеров. Без мартингейла, без сеток, без усреднения. Проверен на 5 символах (9 из 10 конфигураций прибыльны, средний профит-фактор 1.15). Включены оптимизированные пресеты для EURUSD (H1) и XAUUSD (H4). Работает на любых символах и таймфреймах.