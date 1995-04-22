GoldApex
- 专家
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- 版本: 1.6
- 激活: 7
策略概述
GoldApex 是一款专为 XAUUSD（黄金）M1周期设计的短线交易系统。采用固定止损，不涉及马丁格尔、网格加仓或逆势摊平。
每笔交易独立管理，开仓后使用硬止损锁定单笔风险，价格有利时自动跟进移动止损保护浮盈。
核心特征
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单笔独立开仓，不加仓
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固定硬止损，单笔亏损可控
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移动止损动态跟随，保护浮盈
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每日止盈/止损限额，达标即停
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开仓间隔可调，控制交易频率
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最大持仓1单
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所有参数外部开放，无隐藏逻辑
回测数据
基于MT5策略测试器，100%真实报价，固定0.01手，测试周期约3个月：
|指标
|数值
|总交易次数
|236
|胜率
|86.02%
|净利润
|$190.05
|最大净值回撤
|29.96%（$96.49）
|平均盈利 / 平均亏损
|$5.20 / -$26.22
|采收率（净利润/最大回撤）
|1.97
|夏普比率
|6.45
|平均持仓时间
|1小时10分钟
关于盈亏结构
本策略平均亏损大于平均盈利，这是宽止损（为价格波动预留空间）与移动止损（提前锁定浮盈）共同作用的结果。策略的稳定性不依赖单笔盈亏比，而是依赖高胜率与快速恢复能力。
回测期间，最大连续亏损2笔（约-$51），最大连续盈利16笔（约+$84）。采收率1.97表明策略在经历回撤后能够有效恢复。
风控参数（全部可调）
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单笔止损金额
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移动止损启动阈值
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移动止损距离与步长
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每日盈利限额 / 每日亏损限额
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交易时段
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连续开仓间隔
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固定手数
运行要求
|项目
|建议
|交易品种
|XAUUSD（黄金）
|时间周期
|M1
|最低余额
|$500
|账户类型
|ECN / 低点差
|运行环境
|VPS（推荐）