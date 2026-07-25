Gold Trapper
- 指标
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- 版本: 2.3
- 激活: 5
Gold Trapper 是一款专为震荡市假突破狙击设计的MT5专业指标，独创"双重确认"信号机制，帮助交易者过滤市场噪音，捕捉高概率反转入场点。
本指标将布林带突破识别与ATR动态波动率过滤相结合，信号仅在满足全部过滤条件后输出，有效降低假突破带来的交易磨损。
主要功能与优势
精准信号过滤机制
内置多重条件验证，信号输出前经过严格筛选，避免孤立假动作干扰。
ATR动态波动率过滤
根据市场实时波动自动调整信号门槛，剧烈行情中自动减少信号输出。
纯净图表视图
默认隐藏所有计算过程，仅显示红/蓝买卖箭头，不被多余线条干扰判断。
零滞后·无未来函数
信号在K线收盘后确认并固定，回测结果与实盘完全一致。
开箱即用
核心参数已预置优化，无需手动调参，加载即可使用。
为什么选择 Gold Trapper？
为追求"高概率入场"而非"高频交易"的交易者打造。
市面上大多数突破指标信号密集、真假难辨，本指标通过多重过滤机制，将信号质量置于数量之上，帮助你在震荡行情中专注于真正有价值的入场机会。
适用于黄金、外汇、指数及加密货币，推荐M1-M15周期。