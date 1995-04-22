JMM XAUUSD MT5

JMM XAUUSD MT5 是一套专为 XAUUSD 开发的双引擎自动交易系统。它将结构化的多时间周期 Core Engine 与独立的 Fast Engine 相结合，后者用于捕捉持仓时间较短的日内交易机会。

每个引擎都有独立的入场流程、仓位管理、手数计算、Magic Number 和信息面板。两个引擎可以同时运行，同时保持各自清晰独立的交易管理逻辑。

11 种语言的用户手册和自定义 SET 文件将在 Comments 区域提供。 本产品已针对当前的 XAUUSD 市场状况进行优化，如果使用 2024 年之前的数据进行回测，可能无法取得良好表现。

Core Engine

Core Engine 分析固定的 H4、H1、M15 和 M5 市场数据。它首先识别当前市场状态，然后从动量延续、趋势回调和区间反转入场路径中选择适合的策略。

符合条件的形态必须通过已完成 K 线确认，并获得 Confidence Score。该评分可将交易机会分为 LOW、MEDIUM 或 HIGH；选择 Variable Lot 模式时，评分还可调整初始仓位大小。

Core Engine 以交易篮子方式管理仓位。如果初始仓位出现不利走势，可选的自动平均机制可根据用户设置的距离、确认条件、时间间隔、最大仓位数和手数倍数添加仓位。

Core Engine 的退出功能包括：

初始交易和平均交易篮子使用独立的虚拟目标

可选的虚拟 Averaged Stop Loss

可为持仓时间较长且处于盈利状态的交易篮子降低盈利目标

根据计算出的平均入场价格进行交易篮子管理

用户可使用 PAUSE、RESUME 和 CLOSE ALL

当新入场被暂停或阻止时，虚拟 Averaged Stop Loss 和其他已经启用的退出管理仍会继续工作。

Fast Engine

Fast Engine 独立于 Core 交易篮子运行。它评估已完成的 M5 K 线，并可同时管理多个独立仓位，每个仓位都有自己的标识符和退出条件。

其入场流程综合考虑方向性市场结构、动量、波动率、K 线质量、价格延伸限制以及方向特定的交易时段。每个符合条件的入场也会获得质量分类。

Fast 仓位不会进行平均。每个仓位分别使用以下机制管理：

独立的虚拟 ATR Stop Loss

独立的虚拟 ATR Take Profit

可配置的最大持仓时间

最大同时持仓数量限制

可选的每日交易数量上限

可选的同时持有 BUY 和 SELL

独立的 BUY 和 SELL 质量过滤器

这使 EA 能以第二种交易节奏捕捉较短周期的机会，同时不会改变 Core Engine 的交易篮子结构。

重要的可配置输入参数

分别启用或禁用 Core Engine 和 Fast Engine

Manual、Equity Percent、Variable Low、Variable Medium 或 Variable High 手数模式

Core BUY only、SELL only 或 BUY and SELL

Core Confidence Filter 和 MEDIUM/HIGH 分类边界

Momentum、Pullback 和 Range 入场开关

初始交易 TP、平均交易篮子 TP 和虚拟平均 SL

平均距离、手数倍数、确认条件和最大仓位数

Fast 最大同时交易数量和每日交易上限

Fast ATR Stop Loss 和 Take Profit 距离

Fast 最大持仓时间和方向交易时段

Core 和 Fast 最大允许入场点差

基于经纪商服务器时间的交易时段过滤器

原生 MT5 高影响力 USD 新闻过滤器，可配置新闻前后阻止时间

独立的 Core 和 Fast 信息面板显示开关

交易决策使用固定的 H4、H1、M15 和 M5 数据，并以 M5 作为执行时间周期。EA 所附加图表的时间周期不会改变其交易决策。

EA 主要为 XAUUSD 及经纪商的符号变体设计。其主要按照 Hedging 账户行为设计。Netting 账户仍允许运行，但 MetaTrader 会合并仓位，EA 在此类账户上启动时会显示警告。

风险披露

杠杆产品交易涉及重大风险。任何 Expert Advisor 都无法保证盈利或避免亏损。历史表现或 Strategy Tester 结果不能预测未来表现。

自动平均和较高风险的手数模式可能显著增加市场敞口和回撤。虚拟 Stop Loss 和 Take Profit 管理要求 MetaTrader 5 持续运行、保持连接并获准进行交易。因此，建议使用 VPS 保持连续运行。

当 MetaTrader Calendar 数据不可用时，实时 News Filter 会允许交易，同时继续尝试恢复日历连接。Strategy Tester 中不会执行 News Filter 功能。

经纪商执行、点差、滑点、流动性、交易品种规格和市场环境都可能导致实际结果不同。请先在 Strategy Tester 和模拟账户中测试 EA，然后根据个人情况选择适当的手数和风险设置。