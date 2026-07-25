JMM XAUUSD MT5

JMM XAUUSD MT5 — автоматическая торговая система с двумя независимыми модулями, разработанная для XAUUSD. Она объединяет структурированный мультитаймфреймовый Core Engine и отдельный Fast Engine для более коротких внутридневных возможностей.

Каждый модуль имеет собственную логику входа, управление позициями, расчет лота, Magic Number и информационную панель. Оба модуля могут работать одновременно, сохраняя раздельное управление сделками.

Руководства пользователя на 11 языках и пользовательские SET-файлы будут доступны в разделе Comments. Этот продукт оптимизирован для текущих рыночных условий XAUUSD и может не показывать хороших результатов при тестировании на исторических данных до 2024 года.

Core Engine

Core Engine анализирует фиксированные данные H4, H1, M15 и M5. Сначала он определяет преобладающий рыночный режим, после чего выбирает подходящий вариант входа: продолжение импульса, откат по тренду или возврат в диапазоне.

Допустимая модель должна получить подтверждение завершенной свечой и получает Confidence Score. Оценка классифицирует возможность как LOW, MEDIUM или HIGH и может регулировать начальный объем при использовании режима Variable Lot.

Core Engine управляет позициями как единым basket. Если первая позиция движется в неблагоприятную сторону, опциональный Averaging может добавлять позиции в соответствии с настроенными расстоянием, подтверждением, интервалом, максимальным количеством позиций и множителем лота.

Варианты выхода Core Engine:

Раздельные виртуальные цели для первой сделки и усредненного basket

Опциональный виртуальный Averaged Stop Loss

Уменьшенная цель прибыли для старых прибыльных baskets

Управление на основе рассчитанной средней цены входа

Элементы управления PAUSE, RESUME и CLOSE ALL

Виртуальный Averaged Stop Loss и другие активные выходы продолжают работать, когда новые входы приостановлены или заблокированы.

Fast Engine

Fast Engine работает независимо от Core basket. Он анализирует завершенные свечи M5 и может одновременно управлять несколькими отдельными позициями, каждая из которых имеет собственный идентификатор и условия выхода.

Вход учитывает направленную структуру рынка, импульс, волатильность, качество свечи, ограничение расширения цены и отдельные торговые сессии для каждого направления. Каждому допустимому входу также назначается категория качества.

Позиции Fast не усредняются. Каждая позиция управляется отдельно с помощью:

Индивидуального виртуального ATR Stop Loss

Индивидуального виртуального ATR Take Profit

Настраиваемого максимального времени удержания

Ограничения количества одновременных сделок

Опционального дневного лимита

Возможности одновременно разрешить BUY и SELL

Независимых фильтров качества BUY и SELL

Это добавляет второй торговый ритм для более коротких возможностей, не изменяя структуру basket в Core Engine.

Основные настраиваемые параметры

Раздельное включение Core Engine и Fast Engine

Режимы Manual, Equity Percent, Variable Low, Variable Medium и Variable High

Направление Core: BUY only, SELL only или BUY and SELL

Core Confidence Filter и границы MEDIUM/HIGH

Переключатели Momentum, Pullback и Range

TP первой сделки, TP усредненного basket и виртуальный средний SL

Расстояние Averaging, множитель лота, подтверждение и максимум позиций

Максимум одновременных сделок Fast и дневной лимит

Расстояния Fast Stop Loss и Take Profit на основе ATR

Максимальное время удержания Fast и направленные сессии

Максимальный разрешенный spread для Core и Fast

Фильтр торгового времени по серверу брокера

Встроенный MT5-фильтр важных новостей USD

Независимое отображение панелей Core и Fast

Для торговых решений используются фиксированные H4, H1, M15 и M5, причем M5 является периодом исполнения. Период графика не влияет на решения EA.

EA разработан главным образом для XAUUSD и вариантов названия символа у брокеров. Поведение ориентировано на счета Hedging. Счета Netting разрешены, но MetaTrader объединяет позиции, поэтому при запуске отображается предупреждение.

Раскрытие рисков

Торговля продуктами с кредитным плечом связана со значительным риском. Ни один Expert Advisor не может гарантировать прибыль или предотвращать убытки. Исторические результаты и результаты Strategy Tester не предсказывают будущие показатели.

Автоматический Averaging и более рискованные режимы лота могут существенно увеличить экспозицию и drawdown. Виртуальное управление Stop Loss и Take Profit требует, чтобы MetaTrader 5 оставался запущенным, подключенным и имел разрешение на торговлю. Поэтому рекомендуется VPS.

Если данные MetaTrader Calendar недоступны, активный News Filter разрешает торговлю и продолжает попытки получить данные. В Strategy Tester News Filter не применяется.

Исполнение брокера, spread, slippage, ликвидность, спецификации символа и состояние рынка могут привести к другим результатам. Сначала протестируйте EA в Strategy Tester и на демонстрационном счете.