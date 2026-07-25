JMM XauUsd Mt5

JMM XAUUSD MT5

JMM XAUUSD MT5 — автоматическая торговая система с двумя независимыми модулями, разработанная для XAUUSD. Она объединяет структурированный мультитаймфреймовый Core Engine и отдельный Fast Engine для более коротких внутридневных возможностей.

Каждый модуль имеет собственную логику входа, управление позициями, расчет лота, Magic Number и информационную панель. Оба модуля могут работать одновременно, сохраняя раздельное управление сделками.

Руководства пользователя на 11 языках и пользовательские SET-файлы будут доступны в разделе Comments. Этот продукт оптимизирован для текущих рыночных условий XAUUSD и может не показывать хороших результатов при тестировании на исторических данных до 2024 года.

Core Engine

Core Engine анализирует фиксированные данные H4, H1, M15 и M5. Сначала он определяет преобладающий рыночный режим, после чего выбирает подходящий вариант входа: продолжение импульса, откат по тренду или возврат в диапазоне.

Допустимая модель должна получить подтверждение завершенной свечой и получает Confidence Score. Оценка классифицирует возможность как LOW, MEDIUM или HIGH и может регулировать начальный объем при использовании режима Variable Lot.

Core Engine управляет позициями как единым basket. Если первая позиция движется в неблагоприятную сторону, опциональный Averaging может добавлять позиции в соответствии с настроенными расстоянием, подтверждением, интервалом, максимальным количеством позиций и множителем лота.

Варианты выхода Core Engine:

  • Раздельные виртуальные цели для первой сделки и усредненного basket
  • Опциональный виртуальный Averaged Stop Loss
  • Уменьшенная цель прибыли для старых прибыльных baskets
  • Управление на основе рассчитанной средней цены входа
  • Элементы управления PAUSE, RESUME и CLOSE ALL

Виртуальный Averaged Stop Loss и другие активные выходы продолжают работать, когда новые входы приостановлены или заблокированы.

Fast Engine

Fast Engine работает независимо от Core basket. Он анализирует завершенные свечи M5 и может одновременно управлять несколькими отдельными позициями, каждая из которых имеет собственный идентификатор и условия выхода.

Вход учитывает направленную структуру рынка, импульс, волатильность, качество свечи, ограничение расширения цены и отдельные торговые сессии для каждого направления. Каждому допустимому входу также назначается категория качества.

Позиции Fast не усредняются. Каждая позиция управляется отдельно с помощью:

  • Индивидуального виртуального ATR Stop Loss
  • Индивидуального виртуального ATR Take Profit
  • Настраиваемого максимального времени удержания
  • Ограничения количества одновременных сделок
  • Опционального дневного лимита
  • Возможности одновременно разрешить BUY и SELL
  • Независимых фильтров качества BUY и SELL

Это добавляет второй торговый ритм для более коротких возможностей, не изменяя структуру basket в Core Engine.

Основные настраиваемые параметры

  • Раздельное включение Core Engine и Fast Engine
  • Режимы Manual, Equity Percent, Variable Low, Variable Medium и Variable High
  • Направление Core: BUY only, SELL only или BUY and SELL
  • Core Confidence Filter и границы MEDIUM/HIGH
  • Переключатели Momentum, Pullback и Range
  • TP первой сделки, TP усредненного basket и виртуальный средний SL
  • Расстояние Averaging, множитель лота, подтверждение и максимум позиций
  • Максимум одновременных сделок Fast и дневной лимит
  • Расстояния Fast Stop Loss и Take Profit на основе ATR
  • Максимальное время удержания Fast и направленные сессии
  • Максимальный разрешенный spread для Core и Fast
  • Фильтр торгового времени по серверу брокера
  • Встроенный MT5-фильтр важных новостей USD
  • Независимое отображение панелей Core и Fast

Для торговых решений используются фиксированные H4, H1, M15 и M5, причем M5 является периодом исполнения. Период графика не влияет на решения EA.

EA разработан главным образом для XAUUSD и вариантов названия символа у брокеров. Поведение ориентировано на счета Hedging. Счета Netting разрешены, но MetaTrader объединяет позиции, поэтому при запуске отображается предупреждение.

Раскрытие рисков

Торговля продуктами с кредитным плечом связана со значительным риском. Ни один Expert Advisor не может гарантировать прибыль или предотвращать убытки. Исторические результаты и результаты Strategy Tester не предсказывают будущие показатели.

Автоматический Averaging и более рискованные режимы лота могут существенно увеличить экспозицию и drawdown. Виртуальное управление Stop Loss и Take Profit требует, чтобы MetaTrader 5 оставался запущенным, подключенным и имел разрешение на торговлю. Поэтому рекомендуется VPS.

Если данные MetaTrader Calendar недоступны, активный News Filter разрешает торговлю и продолжает попытки получить данные. В Strategy Tester News Filter не применяется.

Исполнение брокера, spread, slippage, ликвидность, спецификации символа и состояние рынка могут привести к другим результатам. Сначала протестируйте EA в Strategy Tester и на демонстрационном счете.


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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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JMM Trade Panel MT5
Sarah Joyce Walker
Утилиты
JMM Trade Panel MT5 JMM Trade Panel MT5 — это удобный торговый инструмент для MetaTrader 5, работающий непосредственно на графике. Открывайте сделки Buy и Sell, быстро изменяйте отображаемый размер лота, контролируйте прибыль корзин и управляйте сделками с помощью настраиваемого Magic Number и правил выбора символов. Полное руководство пользователя:   Скачать Основные возможности Кнопки Buy, Sell и Close All прямо на графике. Закрытие всех сделок, которыми управляет советник, одним нажатием.
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