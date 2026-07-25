JMM XauUsd Mt5
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- Версия: 1.15
- Обновлено: 27 июля 2026
- Активации: 15
JMM XAUUSD MT5
JMM XAUUSD MT5 — автоматическая торговая система с двумя независимыми модулями, разработанная для XAUUSD. Она объединяет структурированный мультитаймфреймовый Core Engine и отдельный Fast Engine для более коротких внутридневных возможностей.
Каждый модуль имеет собственную логику входа, управление позициями, расчет лота, Magic Number и информационную панель. Оба модуля могут работать одновременно, сохраняя раздельное управление сделками.
Руководства пользователя на 11 языках и пользовательские SET-файлы будут доступны в разделе Comments. Этот продукт оптимизирован для текущих рыночных условий XAUUSD и может не показывать хороших результатов при тестировании на исторических данных до 2024 года.
Core Engine
Core Engine анализирует фиксированные данные H4, H1, M15 и M5. Сначала он определяет преобладающий рыночный режим, после чего выбирает подходящий вариант входа: продолжение импульса, откат по тренду или возврат в диапазоне.
Допустимая модель должна получить подтверждение завершенной свечой и получает Confidence Score. Оценка классифицирует возможность как LOW, MEDIUM или HIGH и может регулировать начальный объем при использовании режима Variable Lot.
Core Engine управляет позициями как единым basket. Если первая позиция движется в неблагоприятную сторону, опциональный Averaging может добавлять позиции в соответствии с настроенными расстоянием, подтверждением, интервалом, максимальным количеством позиций и множителем лота.
Варианты выхода Core Engine:
- Раздельные виртуальные цели для первой сделки и усредненного basket
- Опциональный виртуальный Averaged Stop Loss
- Уменьшенная цель прибыли для старых прибыльных baskets
- Управление на основе рассчитанной средней цены входа
- Элементы управления PAUSE, RESUME и CLOSE ALL
Виртуальный Averaged Stop Loss и другие активные выходы продолжают работать, когда новые входы приостановлены или заблокированы.
Fast Engine
Fast Engine работает независимо от Core basket. Он анализирует завершенные свечи M5 и может одновременно управлять несколькими отдельными позициями, каждая из которых имеет собственный идентификатор и условия выхода.
Вход учитывает направленную структуру рынка, импульс, волатильность, качество свечи, ограничение расширения цены и отдельные торговые сессии для каждого направления. Каждому допустимому входу также назначается категория качества.
Позиции Fast не усредняются. Каждая позиция управляется отдельно с помощью:
- Индивидуального виртуального ATR Stop Loss
- Индивидуального виртуального ATR Take Profit
- Настраиваемого максимального времени удержания
- Ограничения количества одновременных сделок
- Опционального дневного лимита
- Возможности одновременно разрешить BUY и SELL
- Независимых фильтров качества BUY и SELL
Это добавляет второй торговый ритм для более коротких возможностей, не изменяя структуру basket в Core Engine.
Основные настраиваемые параметры
- Раздельное включение Core Engine и Fast Engine
- Режимы Manual, Equity Percent, Variable Low, Variable Medium и Variable High
- Направление Core: BUY only, SELL only или BUY and SELL
- Core Confidence Filter и границы MEDIUM/HIGH
- Переключатели Momentum, Pullback и Range
- TP первой сделки, TP усредненного basket и виртуальный средний SL
- Расстояние Averaging, множитель лота, подтверждение и максимум позиций
- Максимум одновременных сделок Fast и дневной лимит
- Расстояния Fast Stop Loss и Take Profit на основе ATR
- Максимальное время удержания Fast и направленные сессии
- Максимальный разрешенный spread для Core и Fast
- Фильтр торгового времени по серверу брокера
- Встроенный MT5-фильтр важных новостей USD
- Независимое отображение панелей Core и Fast
Для торговых решений используются фиксированные H4, H1, M15 и M5, причем M5 является периодом исполнения. Период графика не влияет на решения EA.
EA разработан главным образом для XAUUSD и вариантов названия символа у брокеров. Поведение ориентировано на счета Hedging. Счета Netting разрешены, но MetaTrader объединяет позиции, поэтому при запуске отображается предупреждение.
Раскрытие рисков
Торговля продуктами с кредитным плечом связана со значительным риском. Ни один Expert Advisor не может гарантировать прибыль или предотвращать убытки. Исторические результаты и результаты Strategy Tester не предсказывают будущие показатели.
Автоматический Averaging и более рискованные режимы лота могут существенно увеличить экспозицию и drawdown. Виртуальное управление Stop Loss и Take Profit требует, чтобы MetaTrader 5 оставался запущенным, подключенным и имел разрешение на торговлю. Поэтому рекомендуется VPS.
Если данные MetaTrader Calendar недоступны, активный News Filter разрешает торговлю и продолжает попытки получить данные. В Strategy Tester News Filter не применяется.
Исполнение брокера, spread, slippage, ликвидность, спецификации символа и состояние рынка могут привести к другим результатам. Сначала протестируйте EA в Strategy Tester и на демонстрационном счете.