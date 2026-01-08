Smart Momentum MT4
- Mostafa Saad Saeed Shawara
- 版本: 1.1
Smart Momentum (MT4) – SmartView 系列的一部分
简短描述
具有独特用户体验的Momentum指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。
概述
SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。
以前不可用的独特功能
SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能：
- 双击打开设置：无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。
- 隐藏和显示指标：一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。
- 以全图表大小显示指标窗口：在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。
- 折叠和展开子窗口：折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
- 重新排列子窗口：向上或向下移动子窗口以根据您的偏好重新排列它们。
输入参数
标准布林带参数（周期、偏差、价格类型）并扩展了可视化控制（颜色、突破 MT 传统上限的线宽、线型选择），集中在整洁的主选项卡中便于编辑。
适用场景
SmartView 系列适合以下交易者：
- 同时使用多个指标并希望界面干净、有序
- 需要快速访问指标设置而无需在列表中搜索
- 希望在分析期间快速隐藏和显示指标而无需删除它们
- 需要有效管理子窗口及其排列
- 希望在策略测试期间快速监控指标值
兼容性
适用于 MetaTrader 4 (MT4) 平台，支持所有金融对和资产，以及大多数常见时间框架。设计用于在日常交易环境中提供舒适、快速的用户体验。
备注
- 我们建议从这里下载可用的免费 Smart 指标包，以获得全面顺畅的交易体验。
- 在实际使用一段时间后为产品评分并留下评价，以便你的反馈直接影响后续优化与新功能。
- 如果你喜欢 SmartView 风格并有自定义指标的想法，或需要为当前指标进行专业开发，我们随时准备讨论你的需求，并将你的想法转化为交易环境中的实用工具。