产品标题

Smart ATR (MT4) – SmartView 系列的一部分

简短描述

具有独特用户体验的ATR指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。

概述

SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。

以前不可用的独特功能

SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能：

双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。

无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。

一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。

在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。

折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：向上或向下移动子窗口以根据您的偏好重新排列它们。

输入参数

标准布林带参数（周期、偏差、价格类型）并扩展了可视化控制（颜色、突破 MT 传统上限的线宽、线型选择），集中在整洁的主选项卡中便于编辑。

适用场景

SmartView 系列适合以下交易者：

同时使用多个指标并希望界面干净、有序

需要快速访问指标设置而无需在列表中搜索

希望在分析期间快速隐藏和显示指标而无需删除它们

需要有效管理子窗口及其排列

希望在策略测试期间快速监控指标值

兼容性

适用于 MetaTrader 4 (MT4) 平台，支持所有金融对和资产，以及大多数常见时间框架。设计用于在日常交易环境中提供舒适、快速的用户体验。

备注