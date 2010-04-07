Trade Builder Pro MT4

产品标题

Trade Builder Pro - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理

简短描述

使用 Trade Builder Pro 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 (Trade Assistant) 与交易管理器 (Trade Manager)。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 (risk reward ratio)。

概述

高效的交易管理 (Trade Management) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder Pro 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。

核心功能：

  • 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。
  • 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。
  • 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 (risk reward ratio)。
  • 快捷键极速交易： 按 E 键立即执行交易，按 R 键重置级别至市价，按 T 键显示/隐藏面板。
  • 界面高度可定制： 调整面板宽度，将其固定在图表右侧，以及灵活显示/隐藏特定按钮和画线数据。
  • 多目标止盈级别 (Multi-TP)： 此 Pro 版本允许您高度灵活地管理多个止盈目标，使您能够分阶段锁定利润并专业地管理您的交易。

官方下载链接：

• 下载 MetaTrader 5 版本: MQL5 Market 上的 Trade Builder Pro MT5

• 下载 MetaTrader 4 版本: MQL5 Market 上的 Trade Builder Pro MT4

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5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
实用工具
自动交易复制器旨在以 100% 的准确度在多个 MT4/MT5 账户/终端之间复制交易。提供商和接收方账户必须位于同一台 PC/VPS 上。使用此工具，您可以将交易复制到同一台 PC/VPS 上的接收方账户。所有交易操作都将从提供商复制到接收方，不会有任何延迟。此版本仅适用于 MT4 账户。对于 MT5 账户，您必须使用 MT5 的自动交易复制器。参考： 参考： 对于 MT4 接收器，请下载“Trade Receiver Free” 这里 . 对于 MT5 接收器，请下载“Trade Receiver Free MT5”  这里 . 对于同一台 PC/VPS 上的 MT5 提供商，请检查“Auto Trade Copier MT5” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 上进行账户复制，请查看“Trade Copier Pro” 这里 . 如果您需要通过互联网在不同的 PC/VPS 账户之间进行复制，且接收方数量不限，请查看“无限交易复制器专业版” 这里 . 以下是重点功能 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 一个提供商可以将交易复制到多个接收者的账户。 一个提
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
实用工具
MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。 自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Telegram 版本 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 遵循我们详细的 用户指南 进行简单设置。 不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。 主要特性 为订阅者更新自定义订单详情。 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。 附加执行订单的图表截图。 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。 透明和详细的订单信息： 带截图的新市场订单。 订单修改（止损、获利）。 已关闭和部分关闭的订单。 新的和修改的挂起订单。 挂起订单的激活和删除。 关于历史订单的详细报告。 每个订单的可定制评论。 注意： *
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
实用工具
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
实用工具
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
Trader Evolution MT4
Siarhei Vashchylka
5 (2)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
实用工具
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
GerFX BreakingNews Filter
Exler Consulting GmbH
实用工具
In the current version this filter will only work with my   night scalpers and the EA Profitection Filter  or with other EAs that utilize the global variables set by this EA.  An MT5 version is availalble   here .  Many scalpers these days have a "normal" news filter, which filters calendar news such as interest rate decisions or CPI releases.  However, this breaking news filter is able to filter non-standard breaking news. It will check every minute for news and if it finds a news event, it w
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
实用工具
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
实用工具
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
Auto Trade Driver
Vu Trung Kien
4.6 (15)
实用工具
自动交易驾驶员 是一款强力工具 (作为 EA 运行)，帮助您管理风险，控制订单，以及通过多重保护/尾随停止规则来最大化您的盈利。 此工具对于剥头皮和趋势跟随交易者都很有用。它不仅计算交易的准确风险，而且还可以实时地保护并最大限度地提高您的利润。 拥有这个工具，您所要做的唯一一件事就是根据您自己的策略入场交易，它会按照您选择的出场策略自动驱动您的持仓。 用于测试的演示版在此下载: https://www.mql5.com/zh/market/product/4660 自动交易驾驶员结合了两种工具: 我的资金经理: https://www.mql5.com/zh/market/product/5398 交易控制器: https://www.mql5.com/zh/market/product/5405 以下是主要功能: 1. 下单面板 这个面板用来计算您能够接受的风险范围内的交易量。您可以选择指定的余额百分比作为入场价和止损，即您可承受的亏损点数 (包括佣金), 此工具将自动计算所需交易量。 之后, 您只需在 BUY, SELL, 或 PLACE ORDER (挂单) 按钮上点击一次,
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
作者的更多信息
Trade Builder MT5
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (2)
实用工具
产品标题 Trade Builder - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( risk reward rat
FREE
Trade Builder Pro
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
产品标题 Trade Builder Pro - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder Pro 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder Pro 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( ris
Trade Builder MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
5 (1)
实用工具
产品标题 Trade Builder - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理 简短描述 使用 Trade Builder 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 ( Trade Assistant ) 与交易管理器 ( Trade Manager )。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 ( risk reward ratio )。 概述 高效的交易管理 ( Trade Management ) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。 核心功能： 交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( risk reward rat
FREE
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) 简短描述 面向 MT4 的双颜色 ZigZag，解决单线条颜色限制，并提供 EA 可读缓冲区，逐K线输出当前腿的数值与方向。 概述 将经典 ZigZag 路径渲染为上/下两条独立彩色腿，便于快速读取结构；逐K线数值开放给 EA/指标。 主要功能 双颜色腿（用户自定义）；EA 缓冲区 ZigZag Up 、 ZigZag Down 、 ZigZag Per Bar ；原生行为；轻量绘制；适配所有品种与周期。 输入 基础 ZigZag 输入：Depth、Deviation、Backstep；另含上下腿颜色设置。 缓冲区 包含标准 ZigZag 缓冲区以及额外的逐K缓冲区： ZigZag Up ； ZigZag Down ； ZigZag Per Bar 。 适用场景 快速读取结构与摆动点；为 EA 提供逐K线数值与当前方向；围绕近期高/低进行风险管理。 兼容性 仅 MT4；适配所有品种与周期。 备注 行为与经典 ZigZa
FREE
Chart EA Builder
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
产品标题 Chart EA Builder - 直接在图表上使用的可视化EA生成器 简短描述 Chart EA Builder 允许您直接在图表上构建专家顾问 (EA) 并开发您的交易策略，无需编写复杂的代码或使用外部软件。我们致力于尽可能简化这一过程，并期待您参与其开发。 概述 我们启动 Chart EA Builder 项目的主要目标是：帮助交易者以简单、互动和可视化的方式将他们的策略转化为自动化的 EA。该工具的理念依赖于与图表的直接交互，为没有编程经验的人节省了时间精力，使他们能够开始自动化交易。 Chart EA Builder 正在快速演进——路线图上还有更多能力，您的反馈有助于塑造下一步。我们会定期发布包含新功能的更新。 核心功能： 直接从图表构建 EA： 简化的可视化界面，让您远离常见的编程复杂性，所有操作都在交易平台内部完成。 支持默认指标： 该工具当前支持使用平台默认内置的 30 多种指标。 与自定义指标 (Custom Indicators) 集成： 您还可以轻松地将您的策略连接到添加到图表上的任何自定义指标。 持续演进： 更多功能已在规划中；您的建议和反馈有助于
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Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Heiken Ashi (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Heiken Ashi 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展
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Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ZigZag (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ZigZag 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排
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Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Parabolic SAR (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Parabolic SAR 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要
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Smart ATR MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ATR (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ATR 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart ADX MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ADX (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 ADX 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Moving Averages (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Moving Averages 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然
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Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Bollinger Bands (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bollinger Bands 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然
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Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Stochastic (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Stochastic 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回
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Smart Ichimoku MT4
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产品标题 Smart Ichimoku (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Ichimoku 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Fractals MT4
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产品标题 Smart Fractals (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Fractals 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart MACD MT4
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产品标题 Smart MACD (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 MACD 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口
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Smart Awesome MT4
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产品标题 Smart Awesome (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Awesome 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重
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Smart OsMA MT4
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指标
产品标题 Smart OsMA (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 OsMA 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口
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Smart Bears MT4
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产品标题 Smart Bears (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bears 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子
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Smart Accumulation MT4
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产品标题 Smart Accumulation (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Accumulation 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将
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Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Momentum (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Momentum 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。
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Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Williams' %R (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Williams' %R 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将
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Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart RSI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 RSI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Smart Alligator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
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产品标题 Smart Alligator (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Alligator 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺
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Smart Accelerator MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Accelerator (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Accelerator 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展
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Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Bulls (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 Bulls 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子
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Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart CCI (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 具有独特用户体验的 CCI 指标，在 MetaTrader 平台上提供。提供以前不可用的高级功能，例如双击打开设置、隐藏和显示指标而无需删除它们，以及以全图表大小显示指标窗口。设计用于与 SmartView 指标系列的其余部分无缝协作。 概述 SmartView 系列通过创新功能为 MetaTrader 平台上的指标提供独特且与众不同的用户体验，使指标管理更快、更轻松。每个指标都配备了图表上的智能控制面板，显示基本信息并提供对所有重要功能的快速访问。 以前不可用的独特功能 SmartView 系列提供使指标工作更简单、更快速的高级功能： 双击打开设置： 无需在指标列表中搜索，双击面板上的指标名称即可直接打开设置窗口。 隐藏和显示指标： 一键隐藏和显示指标，无需从指标列表中删除和重新添加它们。 以全图表大小显示指标窗口： 在子窗口中，您可以最大化指标窗口以全图表大小显示，并临时隐藏其他窗口。 折叠和展开子窗口： 折叠子窗口以减少其高度并节省屏幕空间，然后在需要时将其展开回全尺寸。 重新排列子窗口：
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Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
实用工具
额外时间栏 /  Extra Time Bar MT5 version 是一种旨在增强您的交易的工具，它允许您在图表中添加个性化的时间栏。 使用此工具，您不再仅限于服务器时间 - 您可以设置图表以显示您选择的任何时区， 例如您的当地时间、格林威治标准时间或任何其他时间。 额外时间栏的功能： 1. 时区自定义： 选择适合您交易需求的时区并将其直接显示在图表上以提高精度。 2. 双时间跟踪： 在同一图表上使用两个不同的时间设置轻松监控市场动向，从而实现更详细的分析。 3. 灵活调整： 您可以通过按下并拖动鼠标中键查看带有服务器时间的特定蜡烛时间。 4. 流畅工作并与各种显示器兼容： 此工具旨在在不同的屏幕分辨率和比例级别上流畅工作。 5. 可见性选项： 选择“仅显示鼠标蜡烛时间”选项，隐藏附加时间栏，同时仍显示十字准线蜡烛时间。这样，您就可以实时查看鼠标下特定蜡烛的时间，非常适合喜欢简洁图表的交易者。 6. 个性化： 自定义时间栏的文本和背景颜色，以适合您的视觉偏好。 我们希望您发现此工具对您的交易活动有益。欢迎分享您的想法、评论或建议。 记得给此工具评分，祝您有美好的一
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart Moving Average PRO (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 Smart Moving Average 的专业高级版本，包含 12 种自定义移动平均类型、智能警报系统、双色趋势线和集成在图表上的 SmartView 控制面板。结合专业功能和卓越性能，同时保持易用性和智能界面。 概述 Smart Moving Average PRO 是免费版本的全面升级，在四种标准类型之外，还提供 8 种额外的高级移动平均类型（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA）。配备支持即时和收盘通知的专业警报系统、根据 MA 斜率自动变化的双色线，以及 8 种价格源选项。所有这些都与 SmartView 面板相结合，提供快速管理和图表上的直接数值显示。 主要功能 12 种移动平均类型：4 种标准（SMA、EMA、SMMA、LWMA）+ 8 种高级（HMA、KAMA、DEMA、TEMA、VWMA、RMA、McGinley、JMA） 图表上的 Smart 控制面板，实时显示数值 自动变化的双色线：上升趋势时为绿色/青
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
指标
产品标题 Smart ZigZag Pro (MT4) – SmartView 系列的一部分 简短描述 ZigZag 指标的专业版，配备图表智能控制面板、高级分析工具、动态支撑/阻力位、自动交易信号、模式识别、波动统计以及所有元素的全面自定义功能。免费版与 Pro 版共享 SmartView 面板功能。 概述 Smart ZigZag Pro 是 Smart ZigZag 指标的专业版，为需要更深入市场洞察的严肃交易者提供高级分析工具和增强的可视化功能。该指标包含嵌入图表的智能控制面板，显示当前值和关键信息，配备 20 个数据缓冲区，为高级分析和专家顾问集成提供全面的数据。 主要功能 图表上的智能控制面板（免费版也提供）。 高级支撑/阻力位 – 显示已确认的水平和可突破的水平。 通道分析 – 显示 ZigZag 通道的上轨和下轨。 自动交易信号 – 在关键突破点显示买入/卖出箭头。 自动模式识别 – 检测连续的高/低模式。 波动统计 – 点数、柱数和百分比测量。 增强的文本信息 – 灵活的价格和百分比显示。 全面自定义 – 每个元素的独立自定义。 数据窗口集成 – 20 个数据缓冲区用
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