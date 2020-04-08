Farman Feractal Trend M T F
- 指标
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- 版本: 9.6
- 更新: 21 十二月 2025
- 激活: 5
大家好，我來這裡是為了解決交易者面臨的一大難題。
當我打開價格圖表並開始分析時，會遇到一個大問題。
我需要在 MetaTrader 5 的不同視窗和時間框架之間切換，繪製趨勢線、訂單區塊以及各種靜態和動態線來了解市場。
這非常麻煩，而且有時會誤導我。因此，我萌生了設計一個系統的想法，它可以解決所有這些問題，並在給定的時間框架內顯示我需要的所有資訊。
現在，這個系統已經可以供您使用。您只需點擊價格圖表，即可輕鬆查看您喜歡的時間範圍內的趨勢線和訂單區塊 (OB)。
價格圖表上會顯示兩張表格。一個表格提供您所需的基本信息，另一個表格則讓您只需點擊圖表即可輕鬆訪問工具的各項功能。
法曼趨勢線 - 在動態模式下，它會基於包括平均真實波幅 (ATR)、持倉流動性和訂單區塊在內的多個參數進行極其複雜的計算，並將其與更高和更低時間框架進行比較，最終顯示在價格圖表上。
- 此工具的訊號僅供參考。您可以在設定表中關閉訊號，以便根據指標和計算結果仔細查看您的分析系統。FARMAN PRO v9 – 智能资金交易系统
FARMAN PRO v9 是一款为 MetaTrader 5 打造的高级一体化交易指标，
专为关注市场结构、智能资金（Smart Money）理念以及趋势一致性的交易者设计。
该系统将多种专业交易工具整合到一个简洁而智能的框架中，
帮助交易者在动态市场环境中做出清晰、有结构且自信的交易决策。
🔹 主要功能
• 自适应多时间框架趋势过滤器
• 自动市场结构识别（CHoCH & BoS）
• 高时间框架订单区块在低时间框架中显示
• 与结构和趋势一致的智能入场信号
• 以流动性为核心的交易时段（悉尼、东京、伦敦、纽约）
• 配备智能控制按钮的专业仪表盘
• 自动对象管理的简洁图表设计
🔹 工作原理
FARMAN PRO v9 不会生成随机信号。
入场信号仅在多个条件同时满足时才会显示，包括：
• 已确认的市场结构突破
• 趋势方向确认
• 智能资金背景
• 有效的价格位置
该方法显著减少低质量交易机会，
专注于高概率的交易设置。
🔹 适合人群
• 智能资金与 ICT 交易者
• 专业外汇和黄金交易者
• Prop 公司交易者
• 重视质量胜于数量的交易者
🔹 平台
• MetaTrader 5
• 所有交易品种
• 所有时间框架
🔹 最终说明
FARMAN PRO v9 不仅仅是一个指标。
它是一个为交易过程带来清晰、结构和纪律的决策系统。