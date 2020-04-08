Farman Feractal Trend M T F

大家好，我來這裡是為了解決交易者面臨的一大難題。





當我打開價格圖表並開始分析時，會遇到一個大問題。





我需要在 MetaTrader 5 的不同視窗和時間框架之間切換，繪製趨勢線、訂單區塊以及各種靜態和動態線來了解市場。





這非常麻煩，而且有時會誤導我。因此，我萌生了設計一個系統的想法，它可以解決所有這些問題，並在給定的時間框架內顯示我需要的所有資訊。





現在，這個系統已經可以供您使用。您只需點擊價格圖表，即可輕鬆查看您喜歡的時間範圍內的趨勢線和訂單區塊 (OB)。





價格圖表上會顯示兩張表格。一個表格提供您所需的基本信息，另一個表格則讓您只需點擊圖表即可輕鬆訪問工具的各項功能。





法曼趨勢線 - 在動態模式下，它會基於包括平均真實波幅 (ATR)、持倉流動性和訂單區塊在內的多個參數進行極其複雜的計算，並將其與更高和更低時間框架進行比較，最終顯示在價格圖表上。





- 此工具的訊號僅供參考。您可以在設定表中關閉訊號，以便根據指標和計算結果仔細查看您的分析系統。

FARMAN PRO v9 – 智能资金交易系统