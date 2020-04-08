Farman Feractal Trend M T F

大家好，我來這裡是為了解決交易者面臨的一大難題。

當我打開價格圖表並開始分析時，會遇到一個大問題。

我需要在 MetaTrader 5 的不同視窗和時間框架之間切換，繪製趨勢線、訂單區塊以及各種靜態和動態線來了解市場。

這非常麻煩，而且有時會誤導我。因此，我萌生了設計一個系統的想法，它可以解決所有這些問題，並在給定的時間框架內顯示我需要的所有資訊。

現在，這個系統已經可以供您使用。您只需點擊價格圖表，即可輕鬆查看您喜歡的時間範圍內的趨勢線和訂單區塊 (OB)。

價格圖表上會顯示兩張表格。一個表格提供您所需的基本信息，另一個表格則讓您只需點擊圖表即可輕鬆訪問工具的各項功能。

法曼趨勢線 - 在動態模式下，它會基於包括平均真實波幅 (ATR)、持倉流動性和訂單區塊在內的多個參數進行極其複雜的計算，並將其與更高和更低時間框架進行比較，最終顯示在價格圖表上。

- 此工具的訊號僅供參考。您可以在設定表中關閉訊號，以便根據指標和計算結果仔細查看您的分析系統。
     FARMAN PRO v9 – 智能资金交易系统

FARMAN PRO v9 是一款为 MetaTrader 5 打造的高级一体化交易指标，
专为关注市场结构、智能资金（Smart Money）理念以及趋势一致性的交易者设计。

该系统将多种专业交易工具整合到一个简洁而智能的框架中，
帮助交易者在动态市场环境中做出清晰、有结构且自信的交易决策。

🔹 主要功能
• 自适应多时间框架趋势过滤器  
• 自动市场结构识别（CHoCH & BoS）  
• 高时间框架订单区块在低时间框架中显示  
• 与结构和趋势一致的智能入场信号  
• 以流动性为核心的交易时段（悉尼、东京、伦敦、纽约）  
• 配备智能控制按钮的专业仪表盘  
• 自动对象管理的简洁图表设计  

🔹 工作原理
FARMAN PRO v9 不会生成随机信号。

入场信号仅在多个条件同时满足时才会显示，包括：
• 已确认的市场结构突破  
• 趋势方向确认  
• 智能资金背景  
• 有效的价格位置  

该方法显著减少低质量交易机会，
专注于高概率的交易设置。

🔹 适合人群
• 智能资金与 ICT 交易者  
• 专业外汇和黄金交易者  
• Prop 公司交易者  
• 重视质量胜于数量的交易者  

🔹 平台
• MetaTrader 5  
• 所有交易品种  
• 所有时间框架  

🔹 最终说明
FARMAN PRO v9 不仅仅是一个指标。
它是一个为交易过程带来清晰、结构和纪律的决策系统。

推荐产品
SchermanActionPro
AutomaticTrading
专家
隆重推出 SchermanActionPro：Automatictrading 的全新自动交易机器人 特色功能：  • 可配置指标：根据Ivan 的建议调整平均值和蜡烛数量。  • 运营灵活性：在采购和销售之间进行选择。  • 获利了结：基于ATR 或相反信号的固定期权。  • 损失停止：可根据ATR 或相反信号配置固定。  • 手数类型：固定手数选择、以账户百分比表示的固定风险或固定金额。  • 最大批量保护：可配置。  • 点值和滑点大小：完全可调。  • 滤波器和输出：根据ATR 和扩展级别激活输入和输出滤波器。  • 获利了结和部分损失平仓：可按级别配置。  • 追踪止损和盈亏平衡：可配置距离、百分比和滑点。  • 按蜡烛数量输出：可配置。  • 工作时间：设置每周、每日和周五的特殊时间表。  • 移动通知：激活损失、余额和流动性警报。 使用建议：  • 指数：SP500  • 截止日期：D1（每日）  • 最低存款：1000 美元  • 账户类型：低点差 完全灵活性：由于其高度可配置性，您可以在其他市场尝试 SchermanActionPro。我们建议在使用真实账户进行交易
TD Combo Scanner Metatrader 5
Samil Bozuyuk
指标
The indicator scans for TD Combo signals in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Dashboard can be used for all markets It can scan for signals on MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number of symbols that you want to copy from the market watch list. CustomSymbols: Enter the custom symbols that you want to be availa
Trend Recognizer
Harun Cagiran
专家
Trend recogniser is a Pattern Recognation   technique  based  Expert Advisor . With thanks to statistics and signal processing approaches it estimates short term trends, and gives long/short position signals   automatically . While you are in a position, if the trens broken recogniser sign you to close your position, with a reasonable income. It is mostly suitable for huge volume curencies (EUR/USD, GPB/USD, BTC/USDT, ETH/USDT). Additionally, to get best performance from EA please use in 30 mins
Candlestick Patterns Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT Candlestick Patterns Scanner is a Multi-Symbol and Multi-Timeframe scanner that fetches and shows various candlestick patterns on 28 currency pairs and 9 time-frames concurrently . The scanner finds the candlestick patterns by loading the KT Candlestick Patterns indicator as a resource in the background. Features The scanner can find the candlestick patterns on 252* combinations of symbols and time-frames from a single chart. Open the signal's chart loaded with a predefined template with a s
TradingwievHeikenAshi
Volkan Mustafaoglu
指标
Heikin Ashi Heikin Ashi is a charting technique that can be used to predict future price movements. It is similar to traditional candlestick charts. However, unlike a regular candlestick chart, the Heikin Ashi chart attempts to filter out some of the market noise by smoothing out strong price swings to better identify trend movements in the market. To create Heiken Ashi, a formula is used in which price data is entered, while ordinary candles are built only on bare numbers, without using any c
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
专家
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
专家
释放Aureus Quantum Surge-H1的黄金自动交易潜力 特别优惠：现价$799（限时优惠）！下一个价格：899美元 真实账户信号地址： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Aureus Quantum Surge-H1是一款尖端的专家顾问（EA），专为在H1时间框架内交易XAUUSD（黄金）而设计。它结合了多种技术指标和稳健的风险管理策略，在动荡的黄金市场中提供了持续的表现。 关于EA： Aureus Quantum Surge-H1在2003年至2018年期间进行了严格的开发和优化，使用了4-6个优化阶段的渐进式正向优化方法。该方法确保了出色的鲁棒性，避免了过度优化，并使其在真实交易环境中高度可靠。此外，自2020年之前以来，EA一直在实时使用，您可以信任它的性能，而不必担心“线性”回溯测试结果或伪造数据。 主要特点 高级多指标策略 使用Ichimoku云图MACD ATR、布林带和LWMA的复杂组合确定了高概率的交易机会。 基于价格行为
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
专家
BlackCAT FX is a simple and powerful Expert Advisor. This robot has a very powerful keylevel determination algorithm embedded. With this keylevel reference, this robot can work effectively and efficiently. BlackCat FX is specifically designed to run on the EURUSD and GBPUSD pairs as we know that’s are low spread pairs, and can be run on the M5 or M15 timeframe   Instrument Specifications Symbol: EURUSD, GBPUSD Timeframe: M5 Account Requirements Type: Hedging Spreads: Low Spread Min Deposit: $200
RoboTick Signal
Mahir Okan Ortakoy
指标
Hello, In this indicator, I started with a simple moving average crossover algorithm. However, in order ot get more succesfull results, I created different scenarios by basin the intersections and aptimized values of the moving averages on opening, closing, high and low values. I am presenting you with the most stable version of the moving averages that you have probably seen in any environment. We added a bit of volume into it. In my opinion, adding the Bollinger Band indicator from the ready-
Early Reversal Detector
Ugur Catak
指标
İşte Çince çevirisi: 在反转发生之前捕捉它 这个指标不做什么 这不是买卖信号生成器。它不会自动告诉您何时进入或退出交易。 这个指标做什么 Early Reversal Detector 识别价格行为的变化，精确定位最佳入场点。 它如何工作 该指标在单独的面板中创建蜡烛图，看起来与主图表上的价格蜡烛图相似 - 但有一个关键区别: 常规图表蜡烛图 随着每一个tick形成。 Early Reversal Detector 蜡烛图 仅在价格跳跃达到您指定的阈值量时形成。 例如:如果您在EURUSD上将阈值设置为"5"，则指标仅在价格在tick之间移动0.00005或更多时才记录tick。较小的移动将被完全过滤掉。 为什么这很重要? 通过过滤噪音并仅关注重大价格变动，您可以看到价格行为背后的 真实 压力。这揭示了大多数交易者错过的关键信息: 即使大量成交量进入与当前趋势相反的方向，价格通常仍会在原始方向上继续移动1-2根K线，然后才会反转。 Early Reversal Detector 在实际反转在主图表上发生之前大约1-2根K线就捕捉到这种变化。 这个指标背后的故事 我最
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
专家
無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here LIVE SIGNAL "М15" -   Click here Installation and setup guide – HERE 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週期：M15 交易資產：17 個貨幣對 建議槓桿：任何（從 1:30 起） 最低啟動資金：500 美元 One Man Army 開發路線圖 在發布後的幾個月內，我計劃將 One Man
Traffic Signal
Ramzi Abuwarda
指标
推出瞩目的MT5指标——交通信号，它基于分析RSI（相对强弱指标）、Stochastics（随机指标）、CCI（商品通道指标）和趋势等多个时间框架上的水平，以获取最准确的入场信号的特殊策略。交通信号是您成功交易的终极通道！该创新指标精确且专业，通过集成先进的技术指标，并覆盖所有时间框架，助您准确把握市场动向，为您提供无与伦比的自信心。 通过交通信号，您可以全面分析关键指标，经过精密校准，以探测最具利润潜力的交易机会。告别不确定性，迎接明智决策的新时代。交通信号将RSI、Stochastics、CCI和趋势等指标融合得天衣无缝，为您描绘市场动态提供鲜活画面，前所未有。 畅享轻松的市场趋势和模式，交通信号为您持续监测各个时间框架。无论您偏好短期激动还是长期战略，这一杰出指标均可满足您的交易风格，为您提供对市场起伏的整体认知。 交通信号的准确性是其成功的基石。通过广泛的研究与开发，该指标提供精确调校和时机准确的信号。告别虚假信号，迎接前所未有的可靠性水平。就像有一位可信赖的盟友与您并肩作战，以毫不动摇的准确性引导您走向丰盈机会。 通过直观的界面和易于理解的信号，您将体验到自信交易的乐趣。无论
RubdFx Perfect Reversal
Namu Makwembo
指标
RubdFx Perfect Reversal , The reversal indicator is used to determine areas of support and resistance by Drawing an arrow with a level of supply and demand ( ReversalZones ). - You will catch more swings by reducing the period, and less swings if you increase period - Mobile, computer and email alerts available . it is not pushed by price which means the arrow will stay in one place,suitable for scalping and long term trading  Also Compatible with all forex paris , BUY RULES;  open a buy positio
CSP gbpusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
专家
CSP Strategy. 这个蜡烛图正如其名称所示，是基于蜡烛上的某种类型的图案（在1H时间框架上表现最好）。回测和优化是在外部历史数据上进行的，由于这个原因，在meta trader5上进行的回测不会显示同样好的结果，不过除了回测，我们还进行了从2023.03.27到2023.0330的一周的真实测试，结果在提供的图片中显示。 改善这个（和大多数）策略的提示。 正如你们中的一些人可能已经经历过的，我们已经经历了一个高波动的时期。 1.不建议在这种情况下进行交易，当然，除非你的策略完全基于此，如果不是这样的话，市场的不可预测性使得策略很难正常工作，价格的变动更加显著，虽然可能会出现问题，但通常会导致更容易达到止损点。 2.与此相关，我们必须避免在重大新闻发布期间进行交易，因为波动性会非常大（为了了解情况，请搜索外汇新闻日历）。 3.不要通宵交易，尽管该策略的配置方式是在晚上10点后不进行交易，但可能会出现交易在交易时段转换前没有达到TP或SL的情况，在这种情况下，我们建议手动关闭交易，因为在最初几个小时内，点差会大幅上升，仅这一点就可能导致SL被击中。 4. 4.每个策略都可以
SLS Tutelege
Hope Salang
指标
Product Name: SavasaLaS Tutelage | Pro Price Action Compass Stop guessing. Start trading with Confluence. SavasaLaS Tutelage is not just an indicator; it is a complete trading system designed for the serious Price Action trader. It eliminates chart noise by strictly enforcing the three pillars of institutional trading: Market Structure , Trend Direction , and Candlestick Verification . Unlike standard indicators that flood your chart with weak signals, SavasaLaS Tutelage waits for the "Perfect O
FREE
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
指标
这是一套原创的、敏捷型、极佳趋势系统。无论您是刚入门的交易新手还是专业级的交易人士，这套指标均可助您快捷及时的追踪市场趋势的最新变化。它具有以下特点： 使用方法极简单，即插即用，且所有趋势分析结果的显示方式一目了然 ； 不需配置 任何功能参数   ，趋势追踪指标将根据市场数据自动分析显示日/周/月级别的趋势大方向； 本日，本周及当前月度的趋势信息同时显示在同一个图表窗口中； 不依赖于任何其他传统/经典指标的数据 ； 支持 MT平台的 所有交易品种； 支持5分钟到日线的各级图表（MT5平台用户没有任何限制）； 这套指标 采用特有的市场行为分析算法，以不同于传统趋势分析方法的维度，快速辨识即将形成的趋势。因此您 可以将本指标结合任何其他经典分析方法一起使用，从多方角度衡量您的交易决策。
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
Trend-following Expert Advisor that acts based on Ichimoku indicators, programmed to respond for identify strong trend moments and ensure greater precision in entry decisions for better perfomance in ops. It features optional stop-loss control based on the percentage of price change, or "stop and reverse" between these moments, and lot scaling based on balance growth. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a good linear regression making
Bitcoin Martingal Moving Average
Luis Ruben Rivera Galvez
专家
Send me a message so I can send you the setfile 坚固的机器人，有多种配置可供选择， 使用 BTC 在 10 分钟时间范围内使用，设置如下图所示。 购买专家机器人时，您有权要求修改以继续改进机器人。 主要特点 移动平均线交叉策略： EA 使用两个移动平均线（MA1 和 MA2）来生成交易信号。 较快的 MA（MA1）与较慢的 MA（MA2）交叉会触发交易。 马丁格尔策略： 如果一笔交易导致亏损，则下一笔交易的手数将增加一个乘数（martingaleMultiplier）。 在交易获胜后或达到最大马丁格尔步数 (maxMartingale) 时，马丁格尔序列会重置。 风险管理： 止损（SL）和获利（TP）水平是可配置的。 包括追踪止损和盈亏平衡功能，以锁定利润并减少损失。 每日盈利/亏损限额：如果每日盈利或亏损超过指定的限额，EA 将停止交易。 筛选器： 波动率过滤器：使用 ATR 确保交易仅在指定的波动率范围内进行。 时间过滤器：将交易限制在特定的时间和星期几。 趋势过滤器：使用 ADX 确保交易按照趋势方
YenFlow
Kelly Philip Aketch
专家
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
Vikopo Fractal MT5
Farahbod Nikfar
专家
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Fractal MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114993 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a formid
Average Cross System
Muhammed Emin Ugur
指标
The Average Cross System indicator is a versatile tool designed for traders using the MetaTrader 4 (MT4) platform. This indicator provides a straightforward yet effective way to identify potential buy and sell signals based on moving average crossovers, a widely used technical analysis strategy. Key Features: Moving Average Crossovers: The heart of the Average Cross System is the detection of moving average crossovers. It automatically identifies when a shorter-term moving average crosses above
FREE
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
专家
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
指标
Candle Timer Countdown v2.5 is an advanced MQL5 indicator designed to enhance your trading precision. It provides a live countdown for each candle while simultaneously analyzing multiple timeframes to detect trend direction and potential early reversals. Key features include: Candle Countdown & Progress Bar: Monitor the exact time remaining for each candle with a clear progress visualization. Advanced Trend Detection: Analyze both fast and slow trends with configurable sensitivity and multi-time
FREE
Ultimate Bot Alerts
Rahulkumar Kanani
指标
“Ultimate Bot Alerts 指标是 MetaTrader 5 的一个强大工具，可帮助交易者识别市场中潜在的进入和退出点。该指标使用基于平均真实波动幅度 (ATR) 和价格行为的复杂算法来生成买入和卖出信号。 当您将 Ultimate Bot Alerts 指标应用到图表时，您将看到绿色箭头表示买入信号，红色箭头表示卖出信号。这些信号直接显示在您的价格图表上，使其易于识别。 该指标的独特之处在于其买入和卖出信号的不对称方法。它对看涨和看跌市场条件使用不同的敏感度设置，使其能够适应各种市场情况。 对于买入信号，该指标采取更为保守的方法。它使用更长的 ATR 周期，这意味着它关注更广泛的价格变动范围。这会导致更少但可能更重要的购买信号。这些信号旨在捕捉市场更大的上涨趋势。 另一方面，卖出信号是使用更短的 ATR 周期生成的。这使得该指标在识别潜在的下跌时对短期价格变动的反应更加灵敏。因此，您可能会看到更频繁的卖出信号，这对于快速退出或识别短期看跌机会很有用。 该指标还包含追踪止损机制，可适应市场波动。此功能有助于在盈利交易中实现利润最大化，并在亏损交易中最大限度地减
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
My PVSR
Ashok Kumar Singha
指标
My PVSR   is based on All Type of Pivot Points. Use this Indicator to get proper Support / Resistance Zone and Trade accordingly.. Recommendation: Use this Indicator along with my another Indicator --->>> Dr. Trend   <<<--- Click Here ; To get the best output result feel free to contact me ; Best of Luck It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices etc. All Timeframe All Brokers All type of Trading Style like Scalping, Swing, Intraday, Short-Term, Long-
SessBreak Advanced EA
Giuseppe Surace
专家
Giramenti 高级突破智能交易系统，适用于日内和多日交易 这款智能交易系统专为在可自定义时间段和多日持仓条件下进行精准、基于规则的突破交易而设计。 无论您是严谨的日内交易者，还是寻求参与多日趋势的策略性波段交易者，这款 EA 都能在一个经过优化的引擎中提供卓越的定制化和控制能力。 可自定义的高低点范围定义 通过选择起始小时数和之前的小时数来定义突破通道。这将创建一个基于时间段的动态高/低点范围，以便精准地进行突破入场。 按星期几设置方向偏差 为每天（周一至周日）独立配置交易方向（仅做多、仅做空、两者兼有或无）。精准地调整您的一周交易策略。 智能风险管理 可选： 每笔交易固定资金风险 账户权益动态百分比风险 根据您的止损位和资产的最小变动价位自动计算交易手数。 自适应止损和止盈逻辑 使用通道另一侧作为止损 或设置固定止损/止盈百分比 可选：根据前一日最高价/最低价止盈 多日持仓处理 支持多日交易，并可选设置最大持仓时间（以小时为单位）。尤其适用于指数或大宗商品交易，因为这些交易的趋势通常超出单日交易时段。 高级盈亏平衡逻辑 一旦达到设定的盈利阈值，将止损移
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
专家
GoldenPulse PRO – High Winrate is a fully automated Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) with precision and consistency. It uses a proprietary momentum/volatility framework that adapts to changing conditions, focusing on high win rate and controlled drawdown —without grid, martingale, or risky averaging. Key Features 100% automated — plug & play Optimized for XAUUSD , compatible with other symbols Smart logic — no martingale, no grid, no averaging Minimal interface — only Lot Size
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
指标
* 由于所有主要货币数据的真实性，——建议使用实时图表。 什么是纯美元欧元指数： 英文说明： https://www.mql5.com/en/market/product/152936 使用纯美元欧元指数，探索外汇市场的真实脉搏 ——这是一个创新指标，能够真正揭示全球两种最强势货币之间隐藏的优势和劣势。 与欧元美元等单一货币对不同，此工具衡量美元和欧元在多个主要货币对中的总体表现 ，从而提供清晰、均衡的真实市场情绪视角。 通过整合所有核心美元和欧元货币对的数据， 此指标构建了同步的指数图表，能够反映真实的货币走势 ——而不仅仅是单一货币对的波动。 当美元占据主导地位、欧元反击时，您将立即看到并收到通知， 并在两者之间的平衡发生变化时获得洞察力，这通常比市场做出反应提前几分钟。 这一概念将成为您应对市场的可靠抓手。 纯美元和欧元指数使交易者能够预测趋势变化， 过滤虚假信号，并根据真实的市场间流动调整他们的策略。 无论您是手动交易还是使用自动系统，它都能提供透明的确认工具， ——适用于所有时间范围和市场条件。 这不是一个重新绘制的噱头，也不是单一价格信息的衍生品， ——它是
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
指标
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
指标
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
指标
任何新手或专家交易者的最佳解决方案! 这个指标是一个独特的、高质量的、可负担得起的交易工具，因为我们纳入了一些专有的功能和一个新的公式。只需一个图表，你就可以读出28个外汇对的货币强度！想象一下，你的交易将如何得到改善，因为你的交易是在你的手中进行的。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 这是第一本，原版的! 不要买一个毫无价值的崇拜者的克隆品。 特别的 子窗口中的箭头显示强劲的货币势头GAP将指导你的交易! 当基础货币或报价货币处于超卖/超买区域（外盘斐波那契水平）时，在个人图表的主窗口中出现警告信号。 当货币力量从外围区间回落时，回撤/反转警报。 十字星模式的特别警报 可选择多个时间框架，以快速查看趋势! 货币强度线在所有的时间框架中都非常平稳，当使用较高的时间框架来识别总体趋势，然后使用较短的时间框架来确定精确的入口时，效果非常好。你可以根据自己的意愿选择任何时间框架。每个时间框架都由其自身进行了优化。 建立在新的基础算法
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
指标
Trend Hunter 是外汇、加密货币和差价合约市场的趋势指标。 该指标的一个特点是，它可以自信地跟随趋势，当价格略微刺穿趋势线时不会改变信号。 指标不会重新绘制；收盘后会出现入市信号。 当沿着趋势移动时，指标会显示趋势方向上的其他入场点。 根据这些信号，您可以使用较小的止损进行交易。 趋势猎人是一个诚实的指标。 当您将鼠标悬停在指标信号上时，会显示该信号的潜在利润和可能的止损。 当出现新信号时，您可以收到以下通知： 警报 推送通知 通过电子邮件通知 电报中的通知 图表的屏幕截图也会发送到 Telegram，因此您无需打开终端即可做出交易决定。 指标信号可以在电报频道中在线查看 https://www.mql5.com/zh/market/product/11085#!tab=comments&page=13&comment=50356403 趋势猎人扫描仪可帮助您评估其他货币对和时间范围的趋势方向。 您还可以使用扫描仪接收其他仪器的入场信号。 要自动化交易，您可以使用使用指标信号进行交易的顾问  该指标通过位于图表下方的便捷面板进行控制。 MT4 版本 https://www.
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
指标
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
指标
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
All Trend power
Israr Hussain Shah
指标
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Description TrendPower All-In-One Strict   is a comprehensive trend-following trading system designed for MetaTrader 5. It acts as a "confluence detector," meaning it filters market noise by requiring multiple technical indicators to agree before generating a signal. The indicator utilizes a "Strict" logic engine, meaning a signal is only generated when momentum, trend direction, and volatility filters all align perfectly. It displays data in a separate sub-win
作者的更多信息
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
指标
Nirvana Trend — 具备多周期确认与风险管理辅助的趋势指标 简介 Nirvana Trend 是一款分析型指标，通过提供过滤后的信号、多周期确认，以及基于波动性（ATR）的自动止损/退出水平，帮助更有条理地进行交易决策。如果你在存在每日/总体回撤限制等约束的环境中交易，本工具可帮助你更好地遵循个人规则和风险管理框架。 适用场景 基于过滤信号来结构化进场/出场 在多个周期之间对齐信号 根据市场波动性标准化止损（SL）距离，以便按预设风险进行仓位规模控制 通过可配置目标实现分批出场规划 核心功能 过滤市场噪音的趋势方向信号 可自定义的多周期看板，用于检查与更高周期的同向性 基于 ATR 的自动止损（SL）计算，并以点/点值显示 SL/目标距离，便于计算仓位规模 三个可配置的退出目标（Target 1/2/3），便于分步管理仓位 警报：警报窗口、推送通知与电子邮件（需在平台中启用） 自定义选项：信号灵敏度、ATR 参数、看板参考周期、颜色与显示样式 建议用法 定义固定风险（如账户权益的一定百分比），并根据建议的 SL 距离来确定进场手数。 为增强纪律性，仅在看板显示高周期具备可
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
面向专业交易者与评估账户（Prop）的风险管理与限制监控指标 本工具仅在图表上展示风险管理与限制相关的精确信息，帮助你更专注地做出决策。该指标不执行开仓/平仓/修改操作，也不会与智能交易系统（EA）产生干扰。 功能 监控日内与总回撤 基于余额（Balance）或净值（Equity）计算并显示日内/总回撤（可配置）。 显示距离预设限制的剩余百分比。 清晰专业的图表面板 摘要表：余额、净值、当前盈亏、日内/总回撤、预警阈值。 简洁易读的界面，便于专注决策。 基于风险的仓位大小 根据百分比/固定金额风险和所选止损距离计算大致手数。 在图表上显示风险回报比（R:R）以及入场、止损（SL）、止盈（TP）水平。 警报与通知 接近日内/总回撤阈值时触发警报（阈值百分比可设置）。 价格触及 SL/TP 或其他自定义事件时发送通知。 支持向桌面和移动端推送通知。 兼容性与非干预 指标仅用于信息展示，不执行或管理订单。 可同时用于多个图表与品种。 即使在不允许 EA 的环境中也可使用。 使用方法 将指标加载到所需品种与时间周期上。 设置日内/总限制、计算基准（Balance/Equity）以及时区或每日
Nirvana Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
实用工具
剥头皮交易速度；系统化纪律   用Nirvana做决定；计算与安全刹车由我们负责。 别惊讶；您面对的是最先进、最智能的资本管理工具，为金融市场提供最大灵活性。 成功的交易不仅是“优秀分析”；“流畅执行”和“纪律”是关键。Nirvana是您的执行助手：实时风险/交易量计算器，单点R:R设置，实时风险和利润预览，“每日风险锁定”如同安全钥匙。结果？您的思维从重复计算中解放，专注于决策质量。 工具的心理学 减少心理干扰警方：基于风险百分比自动计算手数，点击前无犹豫。 专注于过程而非结果：在进入前查看R:R，按计划调整，而非情绪。 坏日自动刹车：每日风险锁定在接近损失限额时关闭所有交易，禁止交易至指定时间。 避免小而昂贵的错误：800毫秒订单点击防抖，防止意外双击。 如何加速决策？ 基于风险百分比的仓位规模：根据入场点和止损点安全计算手数，实时显示Risk/Lot和Reward/Lot。 单点设置R:R：R:R字段支持+/-或“1:2”“2.5”等输入，TP根据经纪商最小距离智能调整。 拖动线时实时预览：拖动SL/TP时，指标实时更新，风险一目了然。 账户适配安全：检查最小订单距离，支持Net
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
实用工具
产品名称：Close all position by ARAN（MT5 工具） 简介 Close all position by ARAN 是一款轻量且可配置的工具，用于在 MetaTrader 5 中管理多笔持仓的同时平仓。它可根据用户自定义的盈亏（P/L）阈值（正或负）关闭所有订单。本产品不提供交易信号或市场预测，也不对任何结果作出保证. 功能 达到正向 P/L 阈值时全部平仓：当账户总盈亏达到设定的正值时，关闭所有持仓。 达到负向 P/L 阈值时全部平仓：当账户总盈亏达到设定的负值时，关闭所有持仓。 各模式独立控制：可分别启用/禁用正向与负向的“全部平仓”模式。 无需关闭 AutoTrading 即可暂时停用 EA：提升持仓管理的灵活性。 启动时自动关闭图表网格（可选）：获得更清爽的图表视图。 优化执行与简洁界面：适合不同经验水平的用户。 使用方法 在 MT5 中将 EA 附加到一个图表。 根据需要设置正向和负向的 P/L 阈值（以账户货币计）。 分别独立切换正/负“全部平仓”模式。 如有需要，启用自动关闭网格选项。 在 EA 运行期间保持图表打开，以便持续监控条件。 注意与兼
Nirvana trend
Aiireza Arjmandi Nezhad
5 (1)
指标
Nirvana Trend — 基于ATR的趋势指标与风险管理框架 说明：本工具仅提供分析性信息，不保证、承诺或暗示任何利润、收入或特定结果（包括通过各类评估/挑战）。使用决策与责任由用户自行承担。 简介 Nirvana Trend 是一款用于标准化决策流程、提升交易纪律性的技术分析指标。它提供过滤信号、多周期确认、基于ATR的建议止损（SL）距离计算，以及分批止盈水平（TP1/TP2/TP3），帮助您更有条理地规划交易。本产品不对任何结果作出保证，也不能替代用户的专业判断. 适用人群 在严格风险管理规则（如日内/总回撤限制）下进行交易的用户 需要清晰的入场/出场框架并希望将交易计划文档化的用户 核心功能 可调灵敏度的趋势与动能过滤 多周期确认：显示在更高周期（如 H1、H4）的方向一致性 基于ATR的建议止损（SL）：依据当前波动率自动估算SL距离 分批止盈水平（TP1/TP2/TP3）：用于仓位管理与分步了结 状态面板（Dashboard）：信号概要、周期一致性、距离关键水平 图表内可视化提醒，适用于合格信号 可配置参数，适配不同风格与交易品种 建议用法 选择主要交易品种与基准周
Nirvana prop controler
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
本指标专为在严格的自营交易（Prop）规则下交易的用户设计，用于透明地监控风险与各项限制。该工具仅用于信息展示，不会干预您的交易，帮助您专注于分析与交易计划的执行。 核心功能 日内与总回撤监控：在图表侧边的清晰面板中精准计算并显示限制阈值与当前数值，随时了解距离既定上限还有多少空间。 符合自营交易规则的设计：纯指标/提醒工具，不会开仓、平仓或管理持仓。不会与手动交易或 EA（Expert Advisor）冲突，即使在不允许 EA 的平台上也可使用。 入场、止损（SL）、止盈（TP）水平：根据您设定的参数（每笔交易风险、R:R 比等），将计算出的价位清晰显示在图表上；也可在历史图表中回看这些价位与提醒。 干净专业的图表：关键信息整合于图表旁的可折叠面板，便于专注决策。 一目了然的风险控制：设置每笔交易风险、风险收益比，并根据输入自动计算仓位大小。SL/TP 距离、仓位大小等关键数据透明呈现。 智能通知：当满足预设条件（如按您的规则生成信号或触及 SL/TP）时，向桌面/手机推送通知。无需一直盯盘。 多图表同时使用：可在多个品种与周期上同时运行该指标，互不干扰。 不干预交易：该工具仅提供
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
Session Start Breakout - 时段开启猎手 完整描述 交易员的艺术在于找到**“起点”**。许多主要且强大的市场波动，都形成于关键交易时段（亚洲、伦敦和纽约）开盘初期的兴奋情绪平息之后。 Session Start Breakout   指标是一款先进的分析工具，旨在精确帮助您识别这些关键时刻和潜在机会。 该工具是一个强大的分析助手，而不是一个自动交易系统或神奇的机器人。其目的是让您能够更好地理解每日转折点的市场结构。 指标逻辑与功能 该指标的功能基于一个简单但高效的三步逻辑： 识别初始时段范围：   在您启用的每个交易时段开始时，该指标会根据您指定的编号（默认为5分钟时间周期）识别一个蜡烛图范围。 绘制决策区：   这些初始蜡烛图的最高价和最低价被标记为一个关键的“决策区”，并用一个 紫色方框 表示。该区域代表了该时段内买家和卖家之间的初始力量平衡。 可视化突破场景：   一旦第一根蜡烛图收盘于此紫色方框之外，该指标会自动在图表上绘制一个交易场景。该场景包括一条 入场线、一条止损线 以及根据您期望的风险回报比设定的 三个止盈位 。 主要特点与优势 智能蜡烛图
Nirvana AI Trade Assistant
Aiireza Arjmandi Nezhad
实用工具
剥头皮交易速度；系统化纪律 用Nirvana做决定；计算与安全刹车由我们负责。 别惊讶；您面对的是最先进、最智能的资本管理工具，为金融市场提供最大灵活性。 成功的交易不仅是“优秀分析”；“流畅执行”和“纪律”是关键。Nirvana是您的执行助手：实时风险/交易量计算器，单点R:R设置，实时风险和利润预览，“每日风险锁定”如同安全钥匙。结果？您的思维从重复计算中解放，专注于决策质量。 工具的心理学 减少心理干扰警方：基于风险百分比自动计算手数，点击前无犹豫。 专注于过程而非结果：在进入前查看R:R，按计划调整，而非情绪。 坏日自动刹车：每日风险锁定在接近损失限额时关闭所有交易，禁止交易至指定时间。 避免小而昂贵的错误：800毫秒订单点击防抖，防止意外双击。 如何加速决策？ 基于风险百分比的仓位规模：根据入场点和止损点安全计算手数，实时显示Risk/Lot和Reward/Lot。 单点设置R:R：R:R字段支持+/-或“1:2”“2.5”等输入，TP根据经纪商最小距离智能调整。 拖动线时实时预览：拖动SL/TP时，指标实时更新，风险一目了然。 账户适配安全：检查最小订单距离，支持Netti
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
专家
首次下载 30 次即可享受终身最高 80% 折扣，一个月最高 50% 折扣   纽约时段交易机器人 – 黄金K线猎手 如果您正在寻找一个能像专业猎手一样监控市场的工具，那么这款机器人正是为您设计的！ 这款智能交易系统（EA）从纽约交易时段开始的那一刻起，便智能地开始工作。其内部算法设计如下： 从市场开盘的第一秒开始计算K线。 识别并筛选出最佳的K线。 分析市场交易量和结构。 根据K线形态和流动性的流向，决定从哪个方向入场交易（买入或卖出）。   核心特点： 专属纽约时段策略   – 专注于市场最强劲的时刻。 K线选择的分析智能   – 只考虑重要且有影响力的K线。 可控回撤，高盈利潜力   – 算法旨在管理风险，让账户得以增长。 灵活的资金管理   – 从小额账户到大型自营交易账户，机器人性能保持稳定。 动态决策结构   – 如同专业交易员，机器人不仅分析数字，还分析K线的行为和市场交易量。 所有测试（回测和前瞻性测试）均使用真实跳动点数据（Real Tick Data）进行，旨在为您提供机器人真实表现的最透明画面。 一切都像
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
专家
80% off for 2026 new year gift GoldenAegis：专为黄金交易与自营公司挑战设计的EA GoldenAegis是Nirvana系列的顶级智能交易系统（EA），是一款专为黄金（XAUUSD）交易和旨在通过自营交易公司（Prop Firm）挑战的交易者设计的系统化交易工具。 核心策略与理念 该EA凝聚了超过十年的实盘市场经验。其核心理念是自动化一个经过验证且纪律严明的交易策略，从而将情绪化决策从交易过程中剔除。GoldenAegis不仅仅是一个机器人，它是一个战略框架，旨在基于M30时间周期执行系统化的交易。 主要特点 为自营公司优化：   EA的逻辑经过专门校准，以满足自营公司评估的典型要求，侧重于稳定增长和严格的资金回撤控制。它也完全适用于个人真实账户。 战略性时间周期（M30）：   专门在黄金的30分钟图表上运行，该时间周期的选择旨在平衡清晰的信号生成与过滤短期市场噪音。 通用兼容性：   适用于任何MT5经纪商，支持ECN和标准账户类型。没有任何隐藏的限制。 即装即用：   软件包中包含由作者提供的预优化设置文件（.set）。附有详细的说
Farman trendline
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
FARMAN TREND V12 – 超快多周期趋势引擎 (圣诞特惠) FARMAN TREND V12 是一款基于分形市场结构和交易量敏感计算的专业自适应趋势指标。 它通过真正的多周期引擎，在所有时间框架内提供快速、平滑且可靠的趋势检测。 自适应动态模式 真正的多周期分析 (MTF) 不重绘 (No Repaint) – 无延迟 (No Lag) 超快且针对回测进行了优化 非常适合剥头皮交易 (Scalping) 和自营交易 (Prop Trading)   FARMAN TREND V12 – 超快多周期趋势引擎 FARMAN TREND V12 是下一代趋势分析指标，专为追求精确、速度和适应性的交易者设计。 与传统的移动平均线和静态指标不同，FARMAN V12 使用自适应分形算法，能够动态反应市场波动和交易量行为，提供更清晰的趋势和更早的确认。   自适应计算引擎 FARMAN V12 提供两种专业计算模式：   静态模式 (STATIC MODE) 固定计算周期 适合回测和稳定的市场条件 完全可重复的结果   动态模式 (DY
筛选:
无评论
回复评论