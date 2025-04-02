ONNYX AI 版本 3.33

适用于 MetaTrader 5 对冲账户的多品种 EA。系统绘制供需区域，在价格触及有效区域时评估入场，并通过统一面板管理持仓。内置 12-24-12-1 ONNX 神经网络可在本地运行，无需外部服务。

3.33 版本更新

- 修正小倍数马丁格尔的手数增长，例如初始手数 0.01、倍数 1.20。每一级先根据未取整的初始手数进行几何计算，再按经纪商手数步长规范化。

- Maximum Basket Positions 默认值改为 100；马丁格尔默认仍为关闭。

- 虚拟保证金不足时不再提前停止策略测试，完整测试区间可以继续完成。

- 改进图表品种与多品种扫描路径之间的篮子管理一致性。

主要功能

- 供需区域、趋势、K线确认和高周期确认。

- 内置 ONNX 推理及每个品种独立的在线学习。

- 经济日历过滤和即将公布的新闻显示。

- 固定点数或 ATR 的止损、止盈和移动止损。

- 可选马丁格尔篮子、亏损恢复以及篮子盈亏限制。

- 自动识别经纪商品种前缀和后缀的多品种扫描器。

使用方法

在对冲账户的一个图表上加载 EA，先设置风险参数并在策略测试器中验证。若只交易当前品种，请关闭 Trade All Broker Symbols。外部 OpenAI 验证为可选功能；本地引擎无需 API 密钥。

风险提示

100 只是默认技术上限，不是建议持仓数量。马丁格尔会快速增加风险和保证金占用。请使用较小手数、篮子限制和充分测试。本产品不保证盈利。