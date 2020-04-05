Onnyx AI

ONNYX AI — версия 3.33

Мультивалютный советник для MetaTrader 5 и хеджинговых счетов. Он строит зоны спроса и предложения, оценивает входы при касании действительной зоны и управляет позициями через общую портфельную панель. Локальный механизм использует встроенную нейросеть ONNX 12-24-12-1 и не требует внешнего сервиса.

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.33
- Исправлен рост лота мартингейла при небольших множителях, например 1.20 и начальном лоте 0.01. Каждый уровень рассчитывается от ненормализованного начального лота, затем приводится к шагу объема брокера.
- Значение Maximum Basket Positions по умолчанию изменено на 100. Мартингейл по умолчанию выключен.
- Устранена преждевременная остановка тестера при недостатке виртуальной маржи; полный период тестирования теперь завершается.
- Улучшена согласованность управления корзиной для символа графика и мультивалютного сканера.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
- Зоны спроса и предложения, тренд, подтверждение свечи и старшего таймфрейма.
- Встроенный ONNX и отдельное онлайн-обучение для каждого символа.
- Фильтр экономического календаря и отображение предстоящих новостей.
- Фиксированные или ATR-методы SL, TP и трейлинга.
- Опциональные корзина мартингейла, восстановление после убытка и ограничения прибыли/убытка.
- Мультивалютный сканер с распознаванием префиксов и суффиксов брокера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Установите EA на один график хеджингового счета, настройте риск и проверьте параметры в тестере. Для торговли только текущим символом отключите Trade All Broker Symbols. Внешняя OpenAI-проверка необязательна; локальный движок работает без API-ключа.

РИСК
Значение 100 является только верхним техническим лимитом по умолчанию, а не рекомендацией. Мартингейл может быстро увеличить риск и маржинальную нагрузку. Используйте небольшие объемы, ограничения корзины и тестирование. Прибыль не гарантируется.

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4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
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