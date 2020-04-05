ONNYX AI — версия 3.33

Мультивалютный советник для MetaTrader 5 и хеджинговых счетов. Он строит зоны спроса и предложения, оценивает входы при касании действительной зоны и управляет позициями через общую портфельную панель. Локальный механизм использует встроенную нейросеть ONNX 12-24-12-1 и не требует внешнего сервиса.

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.33

- Исправлен рост лота мартингейла при небольших множителях, например 1.20 и начальном лоте 0.01. Каждый уровень рассчитывается от ненормализованного начального лота, затем приводится к шагу объема брокера.

- Значение Maximum Basket Positions по умолчанию изменено на 100. Мартингейл по умолчанию выключен.

- Устранена преждевременная остановка тестера при недостатке виртуальной маржи; полный период тестирования теперь завершается.

- Улучшена согласованность управления корзиной для символа графика и мультивалютного сканера.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Зоны спроса и предложения, тренд, подтверждение свечи и старшего таймфрейма.

- Встроенный ONNX и отдельное онлайн-обучение для каждого символа.

- Фильтр экономического календаря и отображение предстоящих новостей.

- Фиксированные или ATR-методы SL, TP и трейлинга.

- Опциональные корзина мартингейла, восстановление после убытка и ограничения прибыли/убытка.

- Мультивалютный сканер с распознаванием префиксов и суффиксов брокера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установите EA на один график хеджингового счета, настройте риск и проверьте параметры в тестере. Для торговли только текущим символом отключите Trade All Broker Symbols. Внешняя OpenAI-проверка необязательна; локальный движок работает без API-ключа.

РИСК

Значение 100 является только верхним техническим лимитом по умолчанию, а не рекомендацией. Мартингейл может быстро увеличить риск и маржинальную нагрузку. Используйте небольшие объемы, ограничения корзины и тестирование. Прибыль не гарантируется.