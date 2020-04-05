Onnyx AI
- Эксперты
-
- Версия: 3.33
- Обновлено: 27 июля 2026
- Активации: 10
ONNYX AI — версия 3.33
Мультивалютный советник для MetaTrader 5 и хеджинговых счетов. Он строит зоны спроса и предложения, оценивает входы при касании действительной зоны и управляет позициями через общую портфельную панель. Локальный механизм использует встроенную нейросеть ONNX 12-24-12-1 и не требует внешнего сервиса.
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.33
- Исправлен рост лота мартингейла при небольших множителях, например 1.20 и начальном лоте 0.01. Каждый уровень рассчитывается от ненормализованного начального лота, затем приводится к шагу объема брокера.
- Значение Maximum Basket Positions по умолчанию изменено на 100. Мартингейл по умолчанию выключен.
- Устранена преждевременная остановка тестера при недостатке виртуальной маржи; полный период тестирования теперь завершается.
- Улучшена согласованность управления корзиной для символа графика и мультивалютного сканера.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
- Зоны спроса и предложения, тренд, подтверждение свечи и старшего таймфрейма.
- Встроенный ONNX и отдельное онлайн-обучение для каждого символа.
- Фильтр экономического календаря и отображение предстоящих новостей.
- Фиксированные или ATR-методы SL, TP и трейлинга.
- Опциональные корзина мартингейла, восстановление после убытка и ограничения прибыли/убытка.
- Мультивалютный сканер с распознаванием префиксов и суффиксов брокера.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Установите EA на один график хеджингового счета, настройте риск и проверьте параметры в тестере. Для торговли только текущим символом отключите Trade All Broker Symbols. Внешняя OpenAI-проверка необязательна; локальный движок работает без API-ключа.
РИСК
Значение 100 является только верхним техническим лимитом по умолчанию, а не рекомендацией. Мартингейл может быстро увеличить риск и маржинальную нагрузку. Используйте небольшие объемы, ограничения корзины и тестирование. Прибыль не гарантируется.