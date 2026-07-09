Multi Timeframe Moving Average Pro

MTF Moving Average Pro — 多周期移动平均线仪表板

一目了然地查看每个时间周期的趋势 — 无需离开当前图表。

MTF Moving Average Pro 可在您的当前图表上同时绘制多达 8 个时间周期（从 M1 到 W1）的移动平均线，并配有简洁、完全交互式的图表仪表板。无需切换图表、打开多个窗口或手动计算高周期数值，即可立即查看短期、中期和长期趋势是否一致。

无论您是进行 M1/M5 的剥头皮交易，还是关注 H4/D1 的波段交易，亦或是仅仅需要一个快速的多周期趋势过滤器，该指标都能为您提供清晰的概览，而无需同时打开八个图表。

为什么多周期分析很重要？

大多数经验丰富的交易者都认同：顺应高周期趋势进行的交易比逆势交易有更高的胜率。过去的问题在于操作上的不便：查看一个品种的八个不同周期意味着需要频繁切换图表，导致在价格波动的关键时刻分散注意力和失去方向感。

MTF Moving Average Pro 通过将所有八个移动平均线（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1 和 W1）整合到同一个图表中解决了这个问题。每条线都有清晰的颜色编码，其实时数值显示在交互式仪表板上。

主要功能

单图表显示 8 个周期 — 同时显示 M1 到 W1 的移动平均线。

— 同时显示 M1 到 W1 的移动平均线。 交互式实时仪表板 — 清晰的图表面板，实时显示每个周期的 MA 数值。

— 清晰的图表面板，实时显示每个周期的 MA 数值。 一键开启/关闭切换 — 无需更改输入参数，点击仪表板即可瞬间显示或隐藏任何周期。

— 无需更改输入参数，点击仪表板即可瞬间显示或隐藏任何周期。 完全可自定义的颜色 — 为每个周期的线条分配独特的颜色。

— 为每个周期的线条分配独特的颜色。 灵活的 MA 设置 — 选择周期、计算方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）、应用价格和位移。

— 选择周期、计算方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）、应用价格和位移。 位置自由移动 — 可将仪表板放置在图表的四个角落，并支持自定义偏移量。

— 可将仪表板放置在图表的四个角落，并支持自定义偏移量。 可调字体和大小 — 优化在任何显示器上的阅读体验。

— 优化在任何显示器上的阅读体验。 性能优化 — 即使在加载了长历史数据的快速 M1 图表上，CPU 占用也非常低。

— 即使在加载了长历史数据的快速 M1 图表上，CPU 占用也非常低。 清晰的状态反馈 — 数据加载中或出现问题时有直观的视觉提示。

— 数据加载中或出现问题时有直观的视觉提示。 支持所有品种 — 适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币或股票。

仪表板概览

┌─────────────────────────────┐

│ [ON] M1 1.08452 │

│ [ON] M5 1.08447 │

│ [ON] M15 1.08430 │

│ [OFF] M30 OFF │

│ [ON] H1 1.08390 │

│ [ON] H4 1.08210 │

│ [ON] D1 1.07980 │

│ [OFF] W1 OFF │

└─────────────────────────────┘

(示例 — 实际外观取决于您选择的颜色、字体和仪表板位置。)

输入参数

参数 描述 MA Period 移动平均线的计算周期。 MA Method 计算方法：简单 (Simple)、指数 (Exponential)、平滑 (Smoothed) 或线性加权 (Linear Weighted)。 Applied Price 计算价格 (收盘价、开盘价、最高价、最低价等)。 MA Shift 移动平均线的水平位移（以柱数计）。 Show Dashboard 开启或关闭仪表板。 Dashboard Corner 选择仪表板固定在图表的哪个角落。

适用人群

剥头皮交易者 (Scalpers) ：需要即时确认趋势一致性。

：需要即时确认趋势一致性。 日内交易者 (Day Traders) ：寻找快速的可视化趋势过滤器。

：寻找快速的可视化趋势过滤器。 波段交易者 (Swing Traders) ：需要关注 H4/D1/W1 等高周期趋势。

：需要关注 H4/D1/W1 等高周期趋势。 交易系统开发者：需要一个简洁的视觉参考工具。

常见问题解答 (FAQ)

指标会重绘吗？

不会。它直接使用各时间周期自身的原生 K 线数据进行计算。

会拖慢终端运行速度吗？

不会。得益于增量计算引擎，CPU 占用率始终保持在极低水平。

重要提示

这是一个技术分析工具。它 不 会生成自动交易信号或做出自动交易决策。

会生成自动交易信号或做出自动交易决策。 在实盘使用前，请务必在模拟账户中进行测试。

版本历史

v3.00

- 重构了计算引擎，大幅提升性能。

- 重新设计了仪表板布局引擎，适配各种屏幕分辨率。

- 增加了输入参数验证。