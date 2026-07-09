Multi Timeframe Moving Average Pro
- 指标
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Heiko Manfred Priebusch您好，欢迎来到我的主页！
在我的程序背后，并不是一位匿名的软件开发者，而是一位深知交易者在面对图表时，如何寻找稳健决策的心路历程的人。
我从事交易多年，亲历过市场的起起伏伏。我的编程之路始于多年前的 MQL4，并随着时间的推移，对 MQL5 产生了浓厚的兴趣。多年来，我将我的知识积累编写成了多本专业书籍，旨在帮助其他交易者更轻松地前行（欢迎访问我的网站：tradissimo.de）。
您可以期待什么？
可靠与透明。我只开发那些我自己也会在交易中使用的工具。我坚信，一个优秀的指标不应取代交易者，而应极大地简化交易决策的过程——这正是每一行代码背后的执着与追求。
- 版本: 3.2
- 更新: 10 七月 2026
一目了然地查看每个时间周期的趋势 — 无需离开当前图表。
MTF Moving Average Pro 可在您的当前图表上同时绘制多达 8 个时间周期（从 M1 到 W1）的移动平均线，并配有简洁、完全交互式的图表仪表板。无需切换图表、打开多个窗口或手动计算高周期数值，即可立即查看短期、中期和长期趋势是否一致。
无论您是进行 M1/M5 的剥头皮交易，还是关注 H4/D1 的波段交易，亦或是仅仅需要一个快速的多周期趋势过滤器，该指标都能为您提供清晰的概览，而无需同时打开八个图表。
为什么多周期分析很重要？
大多数经验丰富的交易者都认同：顺应高周期趋势进行的交易比逆势交易有更高的胜率。过去的问题在于操作上的不便：查看一个品种的八个不同周期意味着需要频繁切换图表，导致在价格波动的关键时刻分散注意力和失去方向感。
MTF Moving Average Pro 通过将所有八个移动平均线（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1 和 W1）整合到同一个图表中解决了这个问题。每条线都有清晰的颜色编码，其实时数值显示在交互式仪表板上。
主要功能
- 单图表显示 8 个周期 — 同时显示 M1 到 W1 的移动平均线。
- 交互式实时仪表板 — 清晰的图表面板，实时显示每个周期的 MA 数值。
- 一键开启/关闭切换 — 无需更改输入参数，点击仪表板即可瞬间显示或隐藏任何周期。
- 完全可自定义的颜色 — 为每个周期的线条分配独特的颜色。
- 灵活的 MA 设置 — 选择周期、计算方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）、应用价格和位移。
- 位置自由移动 — 可将仪表板放置在图表的四个角落，并支持自定义偏移量。
- 可调字体和大小 — 优化在任何显示器上的阅读体验。
- 性能优化 — 即使在加载了长历史数据的快速 M1 图表上，CPU 占用也非常低。
- 清晰的状态反馈 — 数据加载中或出现问题时有直观的视觉提示。
- 支持所有品种 — 适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币或股票。
仪表板概览
┌─────────────────────────────┐
│ [ON] M1 1.08452 │
│ [ON] M5 1.08447 │
│ [ON] M15 1.08430 │
│ [OFF] M30 OFF │
│ [ON] H1 1.08390 │
│ [ON] H4 1.08210 │
│ [ON] D1 1.07980 │
│ [OFF] W1 OFF │
└─────────────────────────────┘
(示例 — 实际外观取决于您选择的颜色、字体和仪表板位置。)
输入参数
|参数
|描述
|MA Period
|移动平均线的计算周期。
|MA Method
|计算方法：简单 (Simple)、指数 (Exponential)、平滑 (Smoothed) 或线性加权 (Linear Weighted)。
|Applied Price
|计算价格 (收盘价、开盘价、最高价、最低价等)。
|MA Shift
|移动平均线的水平位移（以柱数计）。
|Show Dashboard
|开启或关闭仪表板。
|Dashboard Corner
|选择仪表板固定在图表的哪个角落。
适用人群
- 剥头皮交易者 (Scalpers)：需要即时确认趋势一致性。
- 日内交易者 (Day Traders)：寻找快速的可视化趋势过滤器。
- 波段交易者 (Swing Traders)：需要关注 H4/D1/W1 等高周期趋势。
- 交易系统开发者：需要一个简洁的视觉参考工具。
常见问题解答 (FAQ)
指标会重绘吗？
不会。它直接使用各时间周期自身的原生 K 线数据进行计算。
会拖慢终端运行速度吗？
不会。得益于增量计算引擎，CPU 占用率始终保持在极低水平。
重要提示
- 这是一个技术分析工具。它不会生成自动交易信号或做出自动交易决策。
- 在实盘使用前，请务必在模拟账户中进行测试。
版本历史
v3.00
- 重构了计算引擎，大幅提升性能。
- 重新设计了仪表板布局引擎，适配各种屏幕分辨率。
- 增加了输入参数验证。