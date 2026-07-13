Prop Trading News Guard

NewsShield PRO — 专为 Prop Trading 账户打造的个人经济新闻守护者

NewsShield PRO 是一款专业的、完全可拖拽的图表内仪表板。它为您实时监控经济日历，一眼就能让您确切地知道何时可以进行交易，何时必须避开。它是专门针对 Prop Trading（机构交易）规则构建的，旨在保护您的受资助账户免受最常见且最容易避免的违规行为：在重大新闻发布前过于靠近的时间点进行交易。

大多数 Prop Trading 公司规定，一旦在重要经济事件前后定义的窗口期内开仓（或持仓），即视为违规，导致交易员被取消资格或取消出金。即使只相差几秒钟，也可能让您损失整个受资助账户。NewsShield PRO 通过在您的图表上直接显示带有颜色编码的实时倒计时，消除了猜测成分。

核心功能

自由移动仪表板 — 使用鼠标将面板拖拽到图表上的任何位置；指示器运行时会记住其位置。

— 使用鼠标将面板拖拽到图表上的任何位置；指示器运行时会记住其位置。 完全可调的限制窗口 — 分别设置新闻事件前后的“分钟数”（例如前2分钟，后10分钟），以精确匹配您 Prop 公司的交易规则。

— 分别设置新闻事件前后的“分钟数”（例如前2分钟，后10分钟），以精确匹配您 Prop 公司的交易规则。 每个即将发生的事件的实时倒计时 — 时:分:秒，每秒更新。

— 时:分:秒，每秒更新。 自动视觉警告系统 ： 一旦任何交易限制生效，整个面板边框会立即变为 红色 。 面板顶部始终显示清晰的“TRADING FORBIDDEN”（禁止交易）/“TRADING ALLOWED”（允许交易）横幅。 新闻列表中的受影响行会被高亮显示，因此您确切知道是哪个事件导致了限制。

： 一目了然的状态卡片： 显示当前时间、下一个高影响力事件及其倒计时、禁止交易区当前是否处于激活状态，以及今天计划有多少相关新闻事件。

显示当前时间、下一个高影响力事件及其倒计时、禁止交易区当前是否处于激活状态，以及今天计划有多少相关新闻事件。 中高影响力过滤 — 低影响力新闻会被自动过滤，因此您的面板只显示对交易限制真正重要的事件。

— 低影响力新闻会被自动过滤，因此您的面板只显示对交易限制真正重要的事件。 每个事件的货币标签 ，让您立即看到哪些市场/品种受到影响。

，让您立即看到哪些市场/品种受到影响。 完整 UI 缩放 — 通过一个输入参数，您可以缩小或放大整个仪表板（例如 80% 用于紧凑视图，150% 用于高分辨率显示器上的大尺寸易读面板），而不会破坏布局。

— 通过一个输入参数，您可以缩小或放大整个仪表板（例如 80% 用于紧凑视图，150% 用于高分辨率显示器上的大尺寸易读面板），而不会破坏布局。 零外部依赖 — 使用 MetaTrader 5 内置的经济日历。无需第三方新闻源，无需 API 密钥，除了指示器本身外无需订阅。

— 使用 MetaTrader 5 内置的经济日历。无需第三方新闻源，无需 API 密钥，除了指示器本身外无需订阅。 轻量且高效 — 日历数据会被缓存并每分钟刷新一次；只有倒计时显示每秒更新，因此指示器对终端性能的影响微乎其微。

为什么您需要它

手动查看经济日历网站、在脑中换算时区、并记得及时平仓是非常容易出错的——尤其是在快节奏的交易时段或当您专注于价格行为时。NewsShield PRO 将其变成了一个被动且始终在线的安全网：

交易时无需再手动交叉核对日历网站。

不再会在非农就业数据（NFP）、CPI、FOMC 或利率决议发布前几秒无意中开仓。

只需一眼，您就能知道：我现在可以交易吗？

输入参数

参数 描述 默认值 Minutes Before 在中/高影响力事件前多少分钟将交易标记为禁止 5 Minutes After 在中/高影响力事件后多少分钟交易仍标记为禁止 5 Lookahead Hours 面板扫描未来多少小时内的新闻 24 Scale (%) 仪表板整体大小 — 整体缩放 UI 100 Start X / Start Y 面板的初始屏幕位置（之后可以自由拖动） 20 / 20

工作原理

将 NewsShield PRO 添加到任何图表、任何品种、任何时间周期上 — 限制逻辑与品种和时间周期无关，因为它基于钟表时间和日历。 面板会自动从 MetaTrader 5 经济日历中提取中高影响力事件。 一旦当前时间进入您在事件前配置的“Minutes Before”窗口，面板就会切换到红色的“TRADING FORBIDDEN”状态。 警告将保持激活状态，直到事件时间过后的“Minutes After”完全结束——即使事件本身已经发生。 将面板拖动到适合您布局的图表上的任何位置，并使用缩放输入调整整个仪表板的大小，以匹配您的屏幕和偏好。

兼容性

平台：仅限 MetaTrader 5

适用于任何品种和任何时间周期

图表窗口指示器 — 不需要单独的子窗口

兼容任何提供标准 MetaTrader 5 经济日历的经纪商

重要说明

经济日历数据（事件时间、重要性评级和修正）由 MetaTrader 5 终端本身提供。其准确性和可用性取决于您的经纪商提供的日历源，本指示器无法保证。请务必直接与您的 Prop Trading 公司核实关键的交易限制规则。本产品仅作为支持您自身交易纪律和风险管理的视觉辅助工具——它不会自动开仓、平仓或锁定交易，也不构成财务建议。

支持

有功能请求、关于设置的问题，或者发现您的设置中看起来不对劲的地方？欢迎通过评论区或私信联系我们——您的反馈将直接塑造未来的更新。