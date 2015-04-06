Trade Analyzer MT4
- 专家
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Ian Nganga CombaHi, I'm Ian – a trader and MQL developer with 2 years of experience building Expert Advisors, indicators, and trading utilities. I specialize in creating tools that are practical, efficient, and tailored to the real needs of traders.
- 版本: 5.13
Trade Analyzer MT4
• MT4 账户仪表板
• 账户余额
• 交易品种
Trade Analyzer MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的网页交易分析和账户监控平台。
该平台可同步 MetaTrader 4 的交易活动，并将账户信息整理到结构化仪表板中，用于监控、分析、报告、策略跟踪和交易日志记录。
Trade Analyzer MT4 允许用户通过受支持的桌面和移动网页浏览器查看其交易活动。
连接受支持的 MT4 账户后，您可以使用集中式仪表板监控未平仓交易、查看交易历史、分析账户统计数据、整理交易策略以及维护详细的交易记录。
主要功能
• MT4 账户仪表板
• 未平仓交易监控
• 交易历史分析
• 交易日历
• 策略跟踪
• 交易日志
• 账户绩效统计
• 绩效报告
• 交易通知
• 多账户支持
• 可分享的只读报告
MT4 账户仪表板
在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 4 交易账户的重要信息。
仪表板可显示：
• 账户余额
• 净值
• 可用保证金
• 保证金水平
• 未平仓交易
• 浮动盈亏
• 交易量
• 经纪商信息
• 账户详情
账户信息通过结构化界面进行整理，便于监控和查看。
未平仓交易监控
通过一个仪表板查看当前活跃的交易。
可监控的信息包括：
• 交易品种
• 交易方向
• 手数
• 入场价格
• 当前价格
• 止