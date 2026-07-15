Trade History Calendar MT4

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Trade History Calendar MT4

Trade History Calendar MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的交易分析与历史绩效评估工具，适合希望以更清晰方式了解自身历史交易活动的交易者。

与其在终端中逐条查看大量已平仓交易，Trade History Calendar MT4 会将交易结果整理到结构化的日历界面中，让您更容易查看账户在特定日期、每周以及每月的表现。

该日历能够将原始的 MT4 交易历史转换为直观的可视化概览，帮助您查看盈利情况、交易频率、账户活动以及历史绩效模式。

通过日历形式查看结果，您可以识别表现较强和较弱的交易时期、重复出现的交易模式、交易活动增加的阶段，以及交易一致性随时间发生的变化。

Trade History Calendar MT4 适合希望以更有组织、更直观方式分析交易历史的交易者。

主要功能

• 每日盈亏日历

• 彩色绩效热力图

• 每日交易结果

• 每周绩效分析

• 每月绩效分析

• 年度交易概览

• 胜率跟踪

• 盈利因子分析

• 平均盈利交易

• 平均亏损交易

• 最佳交易日识别

• 最差交易日识别

• 交易频率分析

• 交易量分析

• 夏普比率监控

• 历史绩效回顾

• 交易模式分析

每日盈亏日历

直接通过日历查看历史交易结果。

每个交易日都可以显示与该日交易表现相关的信息。

日历可以帮助您查看：

• 每日盈利

• 每日亏损

• 交易数量

• 交易活动

• 盈利交易日

• 亏损交易日

• 无交易日

• 历史交易模式

这样可以避免在大量已平仓订单中手动查找交易活动。

彩色绩效热力图

日历使用可视化绩效色块，使历史结果更容易查看。

盈利和亏损时期可以通过不同的视觉标识进行显示，让您能够快速识别表现较强和较弱的交易日。

热力图可以帮助您识别：

• 表现较强的交易日

• 表现较弱的交易日

• 连续盈利日

• 连续亏损日

• 高交易活动时期

• 低交易活动时期

• 交易一致性的变化

与逐条查看单独的交易记录相比，这种方式可以更快速地分析账户历史。

每日绩效分析

查看账户在每个独立交易日的表现。

每日分析可以包括：

• 总盈利或亏损

• 交易数量

• 盈利交易

• 亏损交易

• 交易量

• 每日胜率

• 平均交易结果

• 交易活动

这可以帮助您比较不同交易日，并了解账户表现如何随时间变化。

每周绩效分析

按周查看历史交易表现。

每周汇总可以帮助您分析：

• 每周盈利或亏损

• 交易日数量

• 交易总数

• 每周胜率

• 交易频率

• 表现最强的交易日

• 表现最弱的交易日

• 每周绩效分布

这样可以更方便地比较不同交易周之间的表现。

每月绩效分析

切换到月度视图，以查看更长周期的交易表现。

每月分析可以帮助您查看：

• 每月盈利或亏损

• 总交易数量

• 盈利交易日

• 亏损交易日

• 每月胜率

• 交易量

• 平均每日结果

• 表现最强和最弱的时期

查看更长时间范围的表现，可以帮助您更全面地了解账户的历史活动。

年度交易概览

使用年度视图查看长期账户活动。

年度概览可以帮助您比较：

• 每月绩效

• 交易频率

• 盈利能力变化

• 表现较强的交易时期

• 表现较弱的交易时期

• 账户历史发展情况

对于希望在一个结构化界面中查看较长交易历史的交易者来说，这项功能非常实用。

胜率跟踪

监控交易历史中的盈利交易比例。

胜率可以与其他统计数据结合使用，从而为历史账户表现提供更多背景信息。

可用信息可以包括：

• 盈利交易总数

• 亏损交易总数

• 总体胜率

• 不同时间段的胜率

• 胜率随时间的变化

这有助于您查看不同阶段的交易一致性。

盈利因子分析

查看根据历史交易结果计算得出的盈利因子。

盈利因子通过比较总毛利润与总毛亏损，为历史交易表现提供另一种分析方式。

Trade History Calendar MT4 可以帮助您查看：

• 总毛利润

• 总毛亏损

• 历史盈利因子

• 不同时间段的绩效变化

在分析交易历史时，盈利因子应与其他账户统计数据结合使用。

平均盈利交易与平均亏损交易

查看盈利交易和亏损交易的平均规模。

可用统计数据可以包括：

• 平均盈利交易

• 平均亏损交易

• 平均盈利与平均亏损之间的关系

• 交易结果随时间的历史变化

这些统计数据可以帮助您更好地了解历史交易表现的结构。

最佳交易日识别

识别账户历史中表现最强的交易日。

该工具可以根据可用的历史交易数据，突出显示表现更好的交易日。

可查看的信息包括：

• 最高单日盈利

• 最佳交易日的交易数量

• 交易量

• 交易品种

• 历史绩效背景

这可以帮助您回顾表现较强交易时期的相关情况。

最差交易日识别

识别历史账户数据中表现最弱的交易日。

可查看的信息包括：

• 最大单日亏损

• 交易数量

• 交易量

• 交易活动

• 历史绩效背景

这可以帮助您分析账户表现较弱的时期。

交易频率分析

查看您在不同时间段内的交易频率。

交易频率分析可以包括：

• 每日交易数量

• 每周交易数量

• 每月交易数量

• 活跃交易日

• 无交易日

• 交易活动增加的时期

这可以帮助您更好地了解历史交易活动，并识别交易频率的变化。

交易量分析

查看历史交易量，并将其与账户表现进行比较。

可用信息可以包括：

• 总交易量

• 每日交易量

• 每周交易量

• 每月交易量

• 平均手数

• 交易量随时间的变化

这可以帮助您查看交易活动和仓位规模在不同时期发生的变化。

夏普比率监控

查看历史风险调整后绩效指标。

夏普比率可以在分析账户历史表现时提供更多背景信息。

可与以下指标结合使用：

• 盈亏

• 回撤

• 交易频率

• 胜率

• 盈利因子

• 历史波动性

评估交易表现时，不应只依赖单一统计指标。

历史交易模式分析

Trade History Calendar MT4 可以帮助交易者查看历史账户活动中重复出现的模式。

您可以使用日历分析：

• 经常盈利的交易日

• 经常亏损的交易日

• 交易活动增加的时期

• 交易活动较低的时期

• 交易一致性的变化

• 连续盈利和连续亏损阶段

• 每月绩效模式

此类分析的目的是帮助交易者利用结构化的账户数据回顾历史交易行为。

谁适合使用 Trade History Calendar MT4？

Trade History Calendar MT4 可供以下用户使用：

• 外汇交易者

• 黄金交易者

• 指数交易者

• 剥头皮交易者

• 日内交易者

• 波段交易者

• 手动交易者

• 算法交易者

• Prop Firm 交易者

• 账户管理者

• 需要查看多个历史时期的交易者

额外分析工具访问

Trade History Calendar MT4 还可以在限定时间内提供额外交易分析工具的访问权限。

可用工具可以包括：

• 完整账户分析

• 高级盈利日历

• 交易日志

• 智能提醒

• 跟单交易工具

• 交易计算器

• 绩效报告

• 策略分析

• 多账户跟踪

这些附加工具旨在帮助用户从不同角度组织、监控和分析交易活动。

网页访问

Trade History Calendar MT4 可以与基于网页的分析界面配合使用。

支持的设备类型可以包括：

• 台式电脑

• 笔记本电脑

• 平板电脑

• 移动设备

用户可以通过兼容的桌面和移动网页浏览器查看支持的交易信息。

工作方式

1. 

将 Trade History Calendar MT4 连接到受支持的 MetaTrader 4 账户。

2. 

允许工具访问分析所需的可用交易历史。

3. 

打开 Trade History Calendar MT4 分析界面。

4. 

查看每日、每周、每月和每年的交易表现。

5. 

使用可用的统计数据和日历视图分析历史交易活动。

6. 

比较不同交易时期并查看账户表现中的模式。

为什么使用 Trade History Calendar MT4？

标准交易历史通常以单笔交易列表的形式显示，但从大量记录中了解更广泛的绩效模式可能比较困难。

Trade History Calendar MT4 将历史账户活动整理成可视化格式，使交易表现更容易查看。

该工具可以帮助您：

• 查看盈利和亏损交易日

• 比较每日、每周和每月绩效

• 识别历史上表现较强和较弱的时期

• 监控交易频率

• 查看交易量的变化

• 分析胜率和盈利因子

• 查看连续盈利和连续亏损阶段

• 整理历史交易表现

• 建立更有结构的交易复盘流程

重要信息

Trade History Calendar MT4 是一款交易分析和历史绩效评估工具。

本产品不提供交易信号、金融建议、投资建议、保证的交易结果或未来绩效保证。

交易存在风险，历史交易表现不能保证未来结果。

Trade History Calendar MT4 提供的统计数据、日历视图和历史分析，旨在帮助用户整理、可视化、分析和查看与其 MetaTrader 4 交易活动相关的信息。

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道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
专家
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
专家
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Ful
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
专家
XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
专家
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
专家
EA Black Dragon 适用于 Black Dragon 指标。智能交易系统根据指标的颜色打开交易，然后可以建立订单网络或使用止损。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 您可以在这里找到所有设置！建议 货币对 EURUSD GBPUSD  时间范围 M15  建议存款 1000 美元或美分  推荐设置 默认设置 输入参数  初始手数 - 初始手数； 手数乘数 - 后续订单的手数乘数； Autolot - 启用/禁用自动手数计算； Autolot size - 启用自动手数时顾问将使用手数的存款金额； 距离 - 订单之间的距离； 最大限度。 Lot - 顾问可以打开的最大手数； 止盈 - 止盈； 止损 - 止损点数； Trail Start - 激活追踪止损点的利润； Trail Distance - 追踪止损将出现在价格的多少距离处； 最大点差 - 开仓和平仓的最大点差； Star Hour - 顾问的开始时间； End Hour - 顾问的结束时间； End T
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
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Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
Trade Analyzer Pro MT5
Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
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专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT5 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT5 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户信息 仪表板集中显示
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Trading Dashboard Pro MT5
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实用工具
Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 是一款专为 MetaTrader 5 开发的交易监控与管理面板。 该面板以清晰直观的方式实时展示账户交易情况、统计数据以及当前持仓信息。用户无需在多个终端窗口之间切换，即可在一个界面中完成账户监控和交易管理。 主要功能 实时账户概览 面板实时显示账户的重要数据，包括： 账户余额（Balance） 净值（Equity） 浮动盈亏 当日盈亏 胜率（Win Rate） 盈利因子（Profit Factor） 平均风险收益比（Risk/Reward Ratio） 最大回撤（Max Drawdown） 所有数据都会随着交易活动自动更新。 交互式绩效图表 Trading Dashboard Pro MT5 提供可视化图表，帮助用户了解账户表现和风险状况。 支持的图表包括： 资金曲线（Equity Curve） 回撤图（Drawdown Chart） 通过图表，用户可以更直观地观察账户资金变化以及风险水平。 持仓监控 所有当前持仓都会显示在统一的表格中。 每笔交易显示以下信息： 交易品种（Symb
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Performance Calendar
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实用工具
Trading Calendar — 查看您最盈利的交易日 将您的交易历史转化为清晰的每日交易表现分析，使用 Trading Calendar 轻松掌握盈利规律。 Trading Calendar 是一款强大的 MT5 分析工具，帮助交易者通过交互式盈亏热力图直观查看每日交易表现。无需翻阅冗长的交易记录，您可以快速发现自己的最佳交易日、最差交易日，以及连续盈利和亏损的规律。 按天、按周或按月分析交易表现，精准了解您的交易策略在哪些时间段效果最佳。 核心功能 • 每日盈利热力图 通过颜色区分盈利和亏损交易日，快速掌握表现。 • 胜率追踪 实时监控您的交易准确率和稳定性。 • 盈利因子分析（Profit Factor） 评估交易策略整体质量和效率。 • 平均盈利与平均亏损统计 清楚了解您的风险回报比。 • 最佳与最差交易日识别 快速找出表现最强和最弱的交易日。 • 每周交易总结 一目了然查看每周整体表现。 • 夏普比率监控 评估风险调整后的收益表现。 • 交易量分析 了解交易频率与盈利之间的关系。 • 月度与年度视图 支持多时间周期切换，深入分析交易数据。 为什么选择 T
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Trade Copier Manager
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实用工具
Trade Copier Pro Trade Copier Pro 是一款用于 Meta Trader 5 的交易复制工具，旨在实现多个 MT5 账户之间的实时交易复制。 该产品允许交易者连接来自不同经纪商的多个账户，设置主账户和从账户，并控制交易在账户之间的同步方式。它适用于账户同步、策略复制以及多账户交易管理。 Trade Copier Pro 直接在 Meta Trader 5 内运行，无需任何外部服务。 功能 多账户连接 可同时连接多个 MT5 账户，并通过一个界面统一管理。 支持的账户类型： • 个人账户 • Prop Firm 账户 • 经纪商分散账户 • 策略测试账户 经纪商兼容性 支持不同经纪商之间的账户复制，包括： • HFM • RoboForex • IC Markets • Exness • Pepperstone • 其他 MT5 经纪商 主账户与从账户设置 通过选择以下内容创建复制配对： • 主账户 — 交易来源 • 从账户 — 接收复制交易的账户 任何已连接账户都可以设置为主账户或从账户。 手数倍数控制 通过手数倍数控制从账户的仓位大小。 示例： • 1.
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Trade Analyzer MT4
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专家
Trade Analyzer MT4 Trade Analyzer MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的网页交易分析和账户监控平台。 该平台可同步 MetaTrader 4 的交易活动，并将账户信息整理到结构化仪表板中，用于监控、分析、报告、策略跟踪和交易日志记录。 Trade Analyzer MT4 允许用户通过受支持的桌面和移动网页浏览器查看其交易活动。 连接受支持的 MT4 账户后，您可以使用集中式仪表板监控未平仓交易、查看交易历史、分析账户统计数据、整理交易策略以及维护详细的交易记录。 主要功能 • MT4 账户仪表板 • 未平仓交易监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT4 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 4 交易账户的重要信息。 仪表板可显示： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓交易 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 账户信息通过结构化界面进行整理，便于监控
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Trade Vision Pro Mt4
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专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 MT4 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 是一款专为 MetaTrader 4 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT4 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT4 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT4 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT4 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 4 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 •
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Trading Journal
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实用工具
Trade Journal 分析您的交易决策并提升交易习惯 Trade Journal 是一款专业的交易分析工具，帮助交易者记录、查看并理解自己的交易行为。 每一笔交易都会自动保存到结构化日志中，您可以分析自己的交易策略、交易设置、情绪状态、执行情况以及长期表现。 Trade Journal 不只是关注盈亏结果，而是帮助您了解每一次交易背后的决策过程。 包含 ForexAnalyzer Pro 仪表盘访问权限 购买 Trade Journal 后，您还将获得完整的 ForexAnalyzer Pro 网页版交易分析平台访问权限。 您可以通过电脑、平板或手机查看和分析交易数据。 包含模块： Dashboard Trades Analytics Calendar Journal Alerts System Copy Trading 主要功能 自动记录交易 Trade Journal 会自动记录您的交易活动，并保存每笔交易的重要信息： 交易品种 买入/卖出方向 入场和出场价格 手数 持仓时间 盈亏结果 交易策略 交易设置类型 信心等级 交易情绪 交易来源 交易状态 在一个地方查看完整交易历史
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Crazy Peacock
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专家
推介进化式交易解决方案：16+策略专家顾问 我们自豪地推介一款专家顾问（EA），汇集了16多种盈利策略于一个强大工具之中，解锁了自动交易的潜力。该EA采用全面的交易方式，不采用网格或马丁格尔策略等风险较高的方法，确保了安全可靠的交易体验。 安全至上： 该EA设计理念的基石是安全性。它在运作过程中不涉及网格或马丁格尔策略，从而减少了与激进交易方式常见的不必要风险。此外，内置的资产保护器可防范大额回撤，这是保护您资金的重要功能。 灵活定制： 我们的EA认识到适应性的重要性，提供了可定制的设置，包括根据您的喜好限制同时开仓数量或交易数量的能力。这种灵活性赋予您将EA的功能与您个人的交易风格相协调的能力。 应对市场状况： 认识到滑点和高点差对交易绩效的影响，我们的EA整合了先进的点差过滤器。这一智能功能在高点差期间减少了风险，确保了谨慎的交易执行。我们强烈建议选择点差低的经纪商来优化EA的性能，IC Markets是我们推荐的选择，因其经过测试的可靠性。 魔法编号精准定位： 利用魔法编号，我们的EA区分了自动和手动交易。这确保了交易识别的清晰性，让您能够在EA的操作过程中无缝地运用自己的策略
Performance Tracker
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实用工具
Performance Tracker Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易分析和账户表现监控工具。 该产品帮助交易者分析历史交易记录、评估风险，并通过可视化报表和详细统计数据优化交易决策。适合希望以清晰、系统化方式管理和分析交易表现的用户。 主要功能 账户分析面板 通过交互式面板全面查看交易表现。 支持的统计指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈亏比（Profit Factor） 单笔预期收益 恢复因子（Recovery Factor） 夏普比率（Sharpe Ratio） 索提诺比率（Sortino Ratio） 胜率 平均风险回报比 余额与回撤可视化 监控账户增长曲线和回撤情况。 图表包括： 余额增长曲线 权益回撤图 回撤持续时间统计 帮助交易者识别稳定期和高风险阶段。 交易统计 详细分析每一笔交易。 包括： 总交易次数 盈利与亏损交易数量 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最大盈利和最大亏损交易 持仓时间 连续盈利与连续亏损统计 盈利分析 更清楚地了解利润来源。 支持按以下维度分析： 按小时统计盈利 按星期统计盈利 按月份统计盈利
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Trend Teller
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指标
Trend Teller 趋势通告器是一款强大直观的仪表盘工具，可让您一目了然地查看所有主要货币对和时间周期（从 M1 到 MN1）的市场趋势。 由交易者为交易者打造，此工具消除了趋势分析中的猜测，让您始终保持与大趋势一致。 大多数新手交易者在判断市场方向时遇到困难，有时甚至是专业交易者也会出错。 因此，无论您是初学者还是资深交易者，Trend Teller 都是您的理想选择。 主要特点：  多时间周期分析 一键扫描所有主要货币在所有时间周期内的强弱和趋势方向，适合剥头皮、日内或波段交易。  可自定义显示 信息太多？没问题。您可以选择只显示数值或颜色信号，甚至隐藏某些时间周期，让界面更简洁。  内建通知功能 无需全天盯盘！当出现强趋势或交易信号时，系统会自动发送通知，让您在最佳时机做出反应。  新手友好，专业适用 不论您是新手还是老手，掌握趋势方向都是关键。Trend Teller 简化趋势分析，连专业交易者也能受益。  交易信号提示 当出现高概率趋势时，仪表盘底部的信息会从“WAIT A BETTER SETUP”变为实时提示，帮助您在交易前进行验证。 适用于新闻交易 在重大新闻事件
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Price Alert MT5
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实用工具
Price Alert MT5 — 一次购买，终身提醒。 曾几何时，要想在市场中保持领先，就得订阅那些昂贵的平台…… 这里 20 美元，那里 50 美元 — 只是为了每天收到几次提醒。你不是在为价值买单，而是因为没有其他选择。直到现在。 由一位交易者为交易者打造，此工具让你可以自由设定任何价格提醒——也可在价格进入你关注的区域时，毫秒级收到通知。 想象一下：在你的图表上设定价格区间，离开电脑，价格一进入区域，你就第一时间收到实时提醒。不再错过行情，也无需月付订阅费。 为什么选择 Price Alert MT5？ 自定义价格提醒，完全依据你的交易水平 不再支付有限数量的通知费用 一次购买，终身使用 由真实交易者开发，而非只想绑定你订阅的公司 无论你是关注价格行为、供需区还是支撑阻力区域—— Price Alert MT5 不只是另一个指标。 它是交易者的“无声助手”，替你监视图表，只在关键时刻提醒你。 因为聪明的交易者不会追逐市场——他们会等待市场来到他们身边。
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Performance Tracker MT4
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实用工具
MT4 表现追踪器 Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 4 的交易分析和账户表现监控工具。 它帮助交易者通过可视化报告和详细交易统计，查看历史交易表现、分析风险行为，并改善交易决策。该产品专为希望以清晰、结构化方式了解自己交易活动的交易者设计。 主要功能 账户分析仪表盘 通过交互式仪表盘查看完整的交易表现。 包含指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈利因子 预期收益 恢复因子 夏普比率 索提诺比率 胜率 平均风险收益比 余额和回撤可视化 监控账户增长和回撤变化过程。 包含图表： 余额曲线 资金回撤 回撤持续时间追踪 帮助识别交易稳定期和风险期。 交易统计 详细分析每一笔交易。 统计内容： 总交易数量 盈利交易和亏损交易 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最佳和最差交易 交易持续时间 连续盈利和连续亏损 盈利能力分析 了解利润来源。 可查看： 按小时盈利 按星期盈利 按月份盈利 按交易品种盈利 帮助发现最佳交易时间和不同品种的表现。 已平仓交易记录 查看所有历史交易的完整信息： 品种 交易方向 手数 点数 盈亏 持仓时间 执行来源 适用于交易复盘和记
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Gold Diggers
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实用工具
PROP FIRM 首选 准备挖掘你的财务潜力吗？立即购买Gold Digger，成为真正的淘金者！ Gold Digger EA简介: 通过精心分析的网格系统实现每月4-8%的回报率 概述 Gold Digger 是一个复杂的专家顾问 (EA)，它使用专门为交易XAUUSD（黄金）设计的先进网格交易系统。该EA旨在提供4-8%范围内的稳定月收益。该EA为专业交易员、机构投资者和Prop Firm而设计，结合了严格的量化分析、自适应算法和全面的风险管理策略，以优化在各种市场条件下的交易表现。 Gold Digger拥有经过Myfxbook验证的可靠记录。有兴趣的各方可以通过以下链接查看特定月份的详细业绩指标和实时账户表现： 网格系统分析 Gold Digger策略的核心是其高度优化的网格交易系统。该系统通过在基础价格上下方的预定区间内下达买卖订单，利用黄金市场的波动性。主要组件包括： 网格间距: 根据实时市场波动性和流动性动态调整，以最大化盈利潜力并最小化回撤。 订单大小: 基于账户余额、市场条件和历史表现数据的风险调整模型。 订单管理: 包括自动跟踪止损、获利水平和动态止损调整的高级
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Trend Teller MT4
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Trend Teller 趋势通告器是一款强大直观的仪表盘工具，可让您一目了然地查看所有主要货币对和时间周期（从 M1 到 MN1）的市场趋势。 由交易者为交易者打造，此工具消除了趋势分析中的猜测，让您始终保持与大趋势一致。 大多数新手交易者在判断市场方向时遇到困难，有时甚至是专业交易者也会出错。 因此，无论您是初学者还是资深交易者，Trend Teller 都是您的理想选择。 主要特点：  多时间周期分析 一键扫描所有主要货币在所有时间周期内的强弱和趋势方向，适合剥头皮、日内或波段交易。  可自定义显示 信息太多？没问题。您可以选择只显示数值或颜色信号，甚至隐藏某些时间周期，让界面更简洁。  内建通知功能 无需全天盯盘！当出现强趋势或交易信号时，系统会自动发送通知，让您在最佳时机做出反应。  新手友好，专业适用 不论您是新手还是老手，掌握趋势方向都是关键。Trend Teller 简化趋势分析，连专业交易者也能受益。  交易信号提示 当出现高概率趋势时，仪表盘底部的信息会从“WAIT A BETTER SETUP”变为实时提示，帮助您在交易前进行验证。 适用于新闻交易 在重大新闻事件
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Funding EA
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实用工具
FUNDING EA 已经完全过时，而 PROP FIRM SAVER EA 是在其基础上开发的升级版本，功能更加强大。我们现免费提供，让您实时了解新版的运行效果。 是否厌倦了购买 Prop Firm 挑战账户却最终亏损？FUNDING EA 将为您改变这一切。 此 EA 不仅能够顺利帮助您通过挑战，还保证在挑战失败时退还费用。 使用 FUNDING EA，您可以无限次尝试挑战，而无需担心额外支出。 它是如何运作的？FUNDING EA 采用先进的对冲策略：要么帮助您通过挑战，要么在失败时弥补挑战费用。 这意味着，即使第一次失败，您也无需再为新的挑战支付费用。 为简单起见，建议将此 EA 用于一步挑战账户。 使用 FUNDING EA，您需要两个账户：一个 Prop Firm 挑战账户和一个真实交易账户。 您需要在真实账户中存入挑战费用的两倍。例如，如果挑战费用为 100 美元，则真实账户需存入 200 美元。 EA 会在两个账户中同时开仓。如果挑战失败，EA 会在真实账户中弥补费用，从而可以不断尝试挑战。 在成功通过挑战后，您可以继续在 Prop Firm 账户中使用 FUNDIN
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Fast Alert MT4
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Fast Alerts MT4 — 一次购买，终身提醒。 曾经，为了在市场中保持领先，您需要每月订阅昂贵的平台…… 这里$20，那里$50 — 只为每天收到少量提醒。您支付的不是价值，而是因为别无选择。 直到现在。 这个工具由一位交易者为交易者打造，让您完全自由地设置任何您关心的价格提醒 — 并在价格进入您的关注区域的毫秒内收到通知。  想象一下：您在图表上设置价格区域，离开屏幕，当价格进入您的关注区域时，您会立即收到实时提醒。不错过任何机会，无需每月付费。 为什么选择 Fast Alerts MT4？  根据您自己的交易水平设置自定义价格提醒  不再为有限的通知支付费用  一次性购买 — 终身拥有 由真正的交易者打造，而不是试图让您订阅的公司  下载免费演示版，亲自体验 — 它确实有效 无论您是关注价格行为、供需关系，还是支撑与阻力区域 — Fast Alerts MT4 不只是另一个指标。 它是交易者的沉默助手，为您监控图表，只在最关键的时刻提醒您。 因为聪明的交易者不会追逐市场 — 他们等待市场向他们靠近。
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Propfirm Saver
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Propfirm Saver 仅剩 10 个副本，共 10 个，价格 $120 售出后价格将上涨至 $50 策略概述 该专家顾问（EA）通过双账户模型帮助交易者应对 prop firm 挑战，同时降低风险。交易在 prop firm 账户和个人实盘账户之间分配。如果挑战成功，收益来自 prop firm 账户；如果失败，EA 会尝试在实盘账户中弥补挑战费用。 主要功能 每次仅开一仓（无网格或马丁策略） 所有交易设有止损和止盈 简洁易读的用户界面 默认设置预优化，适合快速上手 支持大多数允许 Expert Advisors 的经纪商 运行原理 在两个账户（prop firm 和实盘）安装 EA 配置相同参数，仅模式不同 EA 同步两个账户执行交易 挑战成功，任务完成 挑战失败，实盘账户尝试补偿费用 推荐设置 使用 VPS 保证稳定运行 建议交易 EURUSD 或 XAUUSD（小账户优选 EURUSD） 实盘账户资金为挑战费用的 3–4 倍（如挑战费用 $50，则实盘存款 $150–$200） 两个账户在同一 VPS 或本地运行 除交易模式外，所有输入参数保持一致 重要说明 EA 只能
Performance Tracker MT5
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Performance Tracker Performance Tracker 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易分析和账户表现监控工具。 该产品帮助交易者分析历史交易记录、评估风险，并通过可视化报表和详细统计数据优化交易决策。适合希望以清晰、系统化方式管理和分析交易表现的用户。 主要功能 账户分析面板 通过交互式面板全面查看交易表现。 支持的统计指标： 净利润 总盈利和总亏损 盈亏比（Profit Factor） 单笔预期收益 恢复因子（Recovery Factor） 夏普比率（Sharpe Ratio） 索提诺比率（Sortino Ratio） 胜率 平均风险回报比 余额与回撤可视化 监控账户增长曲线和回撤情况。 图表包括： 余额增长曲线 权益回撤图 回撤持续时间统计 帮助交易者识别稳定期和高风险阶段。 交易统计 详细分析每一笔交易。 包括： 总交易次数 盈利与亏损交易数量 多单与空单表现 平均盈利和平均亏损 最大盈利和最大亏损交易 持仓时间 连续盈利与连续亏损统计 盈利分析 更清楚地了解利润来源。 支持按以下维度分析： 按小时统计盈利 按星期统计盈利 按月份统计盈利
Trade Copier Manager MT5
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Trade Copier Pro Trade Copier Pro 是一款用于   Meta Trader 5   的交易复制工具，旨在实现多个 MT5 账户之间的实时交易复制。 该产品允许交易者连接来自不同经纪商的多个账户，设置主账户和从账户，并控制交易在账户之间的同步方式。它适用于账户同步、策略复制以及多账户交易管理。 Trade Copier Pro 直接在   Meta Trader 5   内运行，无需任何外部服务。 功能 多账户连接 可同时连接多个 MT5 账户，并通过一个界面统一管理。 支持的账户类型： • 个人账户 • Prop Firm 账户 • 经纪商分散账户 • 策略测试账户 经纪商兼容性 支持不同经纪商之间的账户复制，包括： • HFM • RoboForex • IC Markets • Exness • Pepperstone • 其他 MT5 经纪商 主账户与从账户设置 通过选择以下内容创建复制配对： • 主账户 — 交易来源 • 从账户 — 接收复制交易的账户 任何已连接账户都可以设置为主账户或从账户。 手数倍数控制 通过手数倍数控制从账户的仓位大小。
Trading Dashboard MT5
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Trading Dashboard Pro MT5 Trading Dashboard Pro MT5 是一款专为 MetaTrader 5 开发的交易监控与管理面板。 该面板以清晰直观的方式实时展示账户交易情况、统计数据以及当前持仓信息。用户无需在多个终端窗口之间切换，即可在一个界面中完成账户监控和交易管理。 主要功能 实时账户概览 面板实时显示账户的重要数据，包括： 账户余额（Balance） 净值（Equity） 浮动盈亏 当日盈亏 胜率（Win Rate） 盈利因子（Profit Factor） 平均风险收益比（Risk/Reward Ratio） 最大回撤（Max Drawdown） 所有数据都会随着交易活动自动更新。 交互式绩效图表 Trading Dashboard Pro MT5 提供可视化图表，帮助用户了解账户表现和风险状况。 支持的图表包括： 资金曲线（Equity Curve） 回撤图（Drawdown Chart） 通过图表，用户可以更直观地观察账户资金变化以及风险水平。 持仓监控 所有当前持仓都会显示在统一的表格中。 每笔交易显示以下信息： 交易品种（Symb
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Trading Calendar — 查看您最盈利的交易日 将您的交易历史转化为清晰的每日交易表现分析，使用   Trading Calendar   轻松掌握盈利规律。 Trading Calendar   是一款强大的 MT5 分析工具，帮助交易者通过交互式盈亏热力图直观查看每日交易表现。无需翻阅冗长的交易记录，您可以快速发现自己的最佳交易日、最差交易日，以及连续盈利和亏损的规律。 按天、按周或按月分析交易表现，精准了解您的交易策略在哪些时间段效果最佳。 核心功能 •   每日盈利热力图 通过颜色区分盈利和亏损交易日，快速掌握表现。 •   胜率追踪 实时监控您的交易准确率和稳定性。 •   盈利因子分析（Profit Factor） 评估交易策略整体质量和效率。 •   平均盈利与平均亏损统计 清楚了解您的风险回报比。 •   最佳与最差交易日识别 快速找出表现最强和最弱的交易日。 •   每周交易总结 一目了然查看每周整体表现。 •   夏普比率监控 评估风险调整后的收益表现。 •   交易量分析 了解交易频率与盈利之间的关系。 •   月度与年度视图 支持多
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Trade Journal 分析您的交易决策并提升交易习惯 Trade Journal 是一款专业的交易分析工具，帮助交易者记录、查看并理解自己的交易行为。 每一笔交易都会自动保存到结构化日志中，您可以分析自己的交易策略、交易设置、情绪状态、执行情况以及长期表现。 Trade Journal 不只是关注盈亏结果，而是帮助您了解每一次交易背后的决策过程。 包含 ForexAnalyzer Pro 仪表盘访问权限 购买 Trade Journal 后，您还将获得完整的 ForexAnalyzer Pro 网页版交易分析平台访问权限。 您可以通过电脑、平板或手机查看和分析交易数据。 包含模块： Dashboard Trades Analytics Calendar Journal Alerts System Copy Trading 主要功能 自动记录交易 Trade Journal 会自动记录您的交易活动，并保存每笔交易的重要信息： 交易品种 买入/卖出方向 入场和出场价格 手数 持仓时间 盈亏结果 交易策略 交易设置类型 信心等级 交易情绪 交易来源 交易状态 在一个地方查看完整交易历史
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rodneyw958
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rodneyw958 2026.08.10 13:35 
 

not fr me, thanks

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