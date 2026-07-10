Sentinel Supply and Demand

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    Servet Coban

    Servet Coban

    5 (1)
    黄金（XAUUSD）算法交易系统
    我只为一个市场开发全自动 Expert Advisor：黄金。我的旗舰产品 Sentinel Gold Servet 在一套严格的风控框架下整合了四个独立的交易模块——每个模块同时也作为独立 EA 发布：Guardian、Storm、Sniper 和 Titan。
    我的理念很简单：
    - 透明第一。我公开大多数卖家刻意隐藏的数据，包括真实的回撤数字。向我购买之前，您就已经清楚这份业绩背后的代价。
    - 基于真实数据打造。每个系统都在真实 Tick 历史数据上经过趋势、震荡和熊市等多种行情的验证——绝不针对某个幸运年份做曲线拟合。
    11 产品 1 信号
  • 版本: 1.0

Sentinel Supply & Demand 会自动标绘价格此前发生反转的供给区（Supply／阻力）与需求区（Demand／支撑）——也就是大型参与者留下的订单块足迹。你不必再在每张图表上手动画矩形，而是获得干净、结构化的区域：它们在摆动点确认的那一刻出现，随价格向前延伸，一旦被突破就会自动标记为已消化。

每个区域都由确认后的分形摆动点构建而成。区域的基准取自蜡烛实体（而非整根影线），因此得到的是紧凑、可交易的区域，而不是臃肿的方块。供给区由摆动高点绘制，需求区由摆动低点绘制，让你始终一眼看清市场的两侧。

真正的不重绘（NON-REPAINTING）。分形摆动点只有在其右侧收出所需数量的K线之后才会被确认，区域也完全由已收盘的K线创建。区域一旦绘出，其左边界和价格边界便不再移动——只有右边界会在区域仍然新鲜时向未来延伸。消化与触碰判定同样仅在收盘K线上运行。已绘出的区域绝不重绘。

你将获得：

  • 适用于任何品种和周期的自动供需／订单块区域（以黄金／XAUUSD 为核心设计与调校）。
  • 基于实体的紧凑区域，便于精确入场和止损。
  • 向前延伸，使活跃区域在价格接近时保持可见。
  • 自动消化：被收盘K线突破的区域会被重新着色（或移除），让图表只显示仍然重要的内容。
  • 每一侧的实时上限，仅保留最新鲜的区域并自动清理旧区域。
  • 可选的图表标签与可选的触碰提醒。
  • 干净的自我清除：当你移除指标时，所有对象都会被删除——图表上不留任何残余。

如何使用：

把新鲜的需求区视为潜在支撑，把新鲜的供给区视为潜在阻力。当价格回到某个区域时，寻找你自己的确认信号（蜡烛反应、结构、动能）。请将它与你现有的方法结合使用——这是一个辅助决策工具，而非黑箱。

Sentinel Supply & Demand 是 Servet Coban 旗下 Sentinel Gold 系列的一部分。如果你交易黄金，可查看作者 MQL5 主页上的付费「Sentinel Gold」智能交易系统（EA）。

非投资建议。本工具仅用于可视化市场结构，不作任何盈利承诺。市场存在风险——请始终管理好自己的风险，并先在模拟账户上进行测试。

— Servet Coban

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5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Sentinel Trend Catcher
Servet Coban
指标
Sentinel Trend Catcher 是一款为 MetaTrader 5 打造的简洁、不重绘的 SuperTrend 趋势线指标。它直接在您的图表上绘制一条清晰的趋势线——价格上涨 时为绿色，下跌时为红色——并在每一次方向反转处标记 Buy 或 Sell 箭头。理念 很简单：抓住趋势，忽略噪音。 没有杂乱，没有一堆滞后的移动平均线纠缠在一起。只有一条基于平均真实波幅 （ATR）的自适应线：在波动加剧时通道自动变宽，在市场平静时自动收窄。 设计上不重绘（NON-REPAINTING） SuperTrend 的递归计算完全确定，箭头和提醒仅在已收盘的 K 线上锁定。尚在 形成中的 K 线只用于绘制实时趋势线，绝不会生成已确认的箭头或重复的提醒。 您昨天看到的，今天看到的完全一样——信号不会事后移动或消失。 您将获得 一条自适应 SuperTrend 趋势线，按趋势方向进行颜色编码（上升趋势跟随下轨， 下降趋势跟随上轨）。 趋势向上反转时，在 K 线下方显示 Buy 箭头。 趋势向下反转时，在 K 线上方显示 Sell 箭头。 在全新且已确认的反转时发出提醒：屏幕弹窗、推送到手机的通
FREE
Sentinel Gold Signals
Servet Coban
5 (1)
指标
Sentinel Gold Signals is a free, NON-REPAINTING buy/sell signal indicator for Gold (XAUUSD) - and it works on any symbol and any timeframe. It does one thing, cleanly: a green arrow under a bar for a BUY, a red arrow above a bar for a SELL. Every signal is confirmed on the CLOSE of the bar and never moves, disappears or "repaints" afterwards - what you see in history is exactly what you would have seen live. An on-chart panel shows your LAST 3 SIGNALS (direction, price, and how long ago) at a gl
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Sentinel Sessions and KillZones
Servet Coban
指标
Sentinel Sessions & KillZones 将三大交易时段——亚洲、伦敦和纽约——以简洁、按颜色区分的 区间方框直接绘制在您的图表上，另外还提供可选的 ICT 风格 KillZone 时间窗口，用于伦敦开盘 和纽约开盘。 每个时段都以 GMT 定义，并换算为您经纪商的服务器时间，因此方框会精确落在真实时段开盘和收盘 的位置——无需猜测，也无需在每次更换经纪商时手动调整偏移。您只需告诉指标您的服务器时钟比 GMT 快多少小时（大多数经纪商为 GMT+2 或 GMT+3），一切便会自动对齐。 每个方框都紧贴其时段的真实价格区间：左右两边是时段的开始和结束时间，上下两边则跟踪该窗口内 K 线的最高价和最低价。当前活跃时段的方框会逐根 K 线实时增长，因此您始终能实时看到正在发展的 时段区间。较早的交易日会按您选择的历史深度保留在图表上。 您将看到 亚洲 / 伦敦 / 纽约时段方框，各有自己的颜色 可选的伦敦开盘和纽约开盘 KillZone 方框，用于 ICT 风格的时机把握 每个方框自动捕捉的时段最高价和最低价 为当前正在运行的时段实时增长的方框 每个方框上简洁的名称标签（完
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Sentinel Candle Timer
Servet Coban
指标
再也不会错过K线收盘。 Sentinel Candle Timer 是一个简洁、无延迟的当前K线收盘倒计时——直接显示在您的 图表上。无论您是在收盘时入场、避免在K线的最后几秒交易，还是只想与市场时钟保持 同步，这款工具都会始终把精确的收盘剩余时间呈现在您眼前。 计时器通过内置的事件定时器每秒更新一次，因此即使在周末以及成交清淡、报价稀少的 行情中也会持续倒计时——无需等待新的报价，时钟即可继续走动。 显示内容 当前K线收盘的实时倒计时，根据您的时间周期自动格式化为 SS、MM:SS 或 HH:MM:SS。 可选的当前点差（以点为单位）——便于在下单前察觉正在扩大的点差。 可选的当前价格（买价 bid），并按照品种正确的小数位数显示。 颜色预警：在K线收盘前的最后几秒，倒计时会切换为您设置的预警颜色，让收盘绝不 会被忽略。 两种显示模式（可单独或同时使用） 角落标签：固定在您所选任意图表角落的信息面板，将倒计时 + 点差 + 价格显示在 整齐的一行中。 跟随价格文字：紧贴活动K线收盘位置的紧凑倒计时，随着K线的形成与价格一同移动。 完全可配置 选择锚定角落以及精确的 X/Y 像素偏移。
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Sentinel Trade Manager
Servet Coban
实用工具
Sentinel Trade Manager is a free, premium trade panel for MetaTrader 5. It does the one thing every trader needs and most people get wrong: it sizes your position by RISK, not by guesswork. HOW IT WORKS Drag three lines on the chart - Entry, Stop and Target. The panel instantly shows: - the exact LOT for your chosen risk, - your risk in money AND in % of balance, - the reward and the R:R ratio, - the stop and target distance in pips. Set your risk once (as a % of balance, a fixed money amount, o
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Sentinel Gold Servet
Servet Coban
专家
SENTINEL GOLD SERVET — 一款在向你要钱之前，先把回撤摆在你面前的黄金EA 四个独立交易模块。一个交易品种。零猜测。 重要提示！购买后请给我发送私信，以获取安装手册和设置说明。 限时首发价 — 每售出一份，价格上涨 $50。最早入手的买家，锁定的是这套系统有史以来的最低价格。 实盘信号：即将上线。我拒绝挂一个只有2周历史的信号，然后称之为“证明”。在经过验证的信号积累出有意义的历史记录之前，下方所有绩效数据均来自完整的真实Tick回测 — 全部公开披露，包括大多数卖家刻意隐藏的回撤数据。 什么是 SENTINEL GOLD SERVET Sentinel Gold Servet 是一款针对 MetaTrader 5 平台 XAUUSD（黄金）的全自动智能交易系统（EA）。它并非为交易所有品种而生 — 它只为精通一个市场而打造：黄金。 系统核心由四个独立交易模块驱动，每个模块拥有自己的逻辑、自己的风险边界和自己独立的绩效核算。它们互不依赖，也不会相互叠加风险。它们如同四位各司其职的专家，接受同一个中央风控机构的统一监管。 - 模块 A 和 B：始终运行
Sentinel Gold Guardian
Servet Coban
专家
SENTINEL GOLD GUARDIAN - SENTINEL 系统的稳健核心 Sentinel Gold Guardian 是 Sentinel Gold Servet 的模块 A —— 四模块系统中沉稳、耐心的核心引擎。现以独立 Expert Advisor 的形式发布，适用于 MetaTrader 5 上的 XAUUSD。完整的四模块系统请见我个人主页上的 "Sentinel Gold Servet"。 重要提示！购买后请给我发送私信，以获取安装手册和设置说明。 首发价格 —— 每售出一份，价格上涨 $20。越早购买，价格越低。 它是什么 Guardian 是 Sentinel 家族中的塔盾。它不追逐急涨急跌，也不猎取突破行情。它专注于黄金市场的平静阶段，采用有节制的渐进式仓位管理 —— 以防护、耐心和纪律取代速度。所有参数均已预先校准并锁定。您只需将其挂载到图表、开启，让它稳步、从容地运转。 核心特性 - Sentinel Gold Servet 系统的模块 A，可独立运行 - 有节制的渐进式仓位管理，全部预先校准完毕 - 专为黄金市场的平静阶段而设计 - 仅
Sentinel Gold Storm
Servet Coban
专家
SENTINEL GOLD STORM - SENTINEL GOLD SERVET 的激进引擎（模块 B） 闪电出击迅猛——但只在天时允许之际。Storm 是 Sentinel 家族中更为活跃的引擎：速度与可控的进攻性，由内置的市场状态过滤器牢牢牵制——一旦行情转向，它便立即退避。 重要提示！购买后请给我发送私信，以获取安装手册和设置说明。 首发价 - 每售出一份，价格上调 $20。最早入手的买家锁定最低价格。 它是什么 Sentinel Gold Storm 是我的旗舰多模块黄金 EA "Sentinel Gold Servet" 的模块 B，现作为独立智能交易系统（Expert Advisor）在此发布，适用于 MetaTrader 5 上的 XAUUSD。Storm 是为节奏而生的引擎：它比同系列的其他模块交易更活跃，但绝不鲁莽。内置的市场状态过滤器决定何时环境适合进攻——而市场状态退出机制会在条件不再成立时把 Storm 撤出市场。没有刹车的进攻就是赌博。Storm 的刹车是内置的。 完整的 4 模块系统 "Sentinel Gold Servet" 可在我的个人
Sentinel Gold Sniper
Servet Coban
专家
SENTINEL GOLD SNIPER - 精准一击 一个仓位。一个硬性止损。没有杂音。这是 Sentinel Gold Servet 的 C 模块，现作为独立EA（Expert Advisor）发布，适用于 MetaTrader 5 上的 XAUUSD。 重要提示！购买后请给我发送私信，以获取安装手册和设置说明。 发售价 - 每售出一份，价格上调 $20。越早购买，价格越低。 它是什么 Sentinel Gold Sniper 是 Sentinel 家族中精挑细选的神枪手。它等待。它观察。当所有条件契合时，它只出手一次干净利落的射击：在 M5 上开立单一仓位，并从第一秒起就附带硬性止损。本模块无网格、无马丁格尔。绝不摊平加仓。如果这一枪落空，止损会承担亏损——小额、明确、坦然接受——然后 Sniper 继续等待下一个机会。 完整的四模块系统以 "Sentinel Gold Servet" 之名在我的主页发售。此独立版仅包含 Sniper 逻辑——不多，也不少。 核心特点 - 精选动能入场——重质不重量，有些交易日它根本不开枪 - 每笔交易均带硬性止损，开仓即设置，绝
Sentinel Gold Titan
Servet Coban
专家
SENTINEL GOLD TITAN - 大波段猎手 Sentinel 家族中的巨人。Titan 不追逐每一个跳动的价格。它会等待——有时长达数日——当黄金终于走出大行情时，它以一笔重仓且受严密保护的头寸果断出击。 重要提示！购买后请给我发送私信，以获取安装手册和设置说明。 首发价格 - 每售出一份，价格上调 $20。最早购买者锁定最低价格。 它是什么 Sentinel Gold Titan 是 "Sentinel Gold Servet"（我的旗舰多模块黄金系统）中的模块 D。四个模块各自作为独立的 Expert Advisor 发布——本模块是波段交易专家。完整的四模块系统可在我的主页以 "Sentinel Gold Servet" 名义购买。 Titan 在 M15 时间框架上以耐心的波段入场捕捉黄金的较大行情。它交易频率低，出手谨慎。每笔头寸从开仓第一秒起就带有硬性止损，途中分批止盈，移至保本位，并对剩余仓位进行移动止损。同一时间只持有一笔头寸。没有网格。没有马丁格尔。没有摊平加仓。当 Titan 判断错误时，它接受一笔明确且有限的亏损，然后等待下一次机会。 核
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