Sentinel Supply and Demand

Sentinel Supply & Demand 会自动标绘价格此前发生反转的供给区（Supply／阻力）与需求区（Demand／支撑）——也就是大型参与者留下的订单块足迹。你不必再在每张图表上手动画矩形，而是获得干净、结构化的区域：它们在摆动点确认的那一刻出现，随价格向前延伸，一旦被突破就会自动标记为已消化。

每个区域都由确认后的分形摆动点构建而成。区域的基准取自蜡烛实体（而非整根影线），因此得到的是紧凑、可交易的区域，而不是臃肿的方块。供给区由摆动高点绘制，需求区由摆动低点绘制，让你始终一眼看清市场的两侧。

真正的不重绘（NON-REPAINTING）。分形摆动点只有在其右侧收出所需数量的K线之后才会被确认，区域也完全由已收盘的K线创建。区域一旦绘出，其左边界和价格边界便不再移动——只有右边界会在区域仍然新鲜时向未来延伸。消化与触碰判定同样仅在收盘K线上运行。已绘出的区域绝不重绘。

你将获得：

适用于任何品种和周期的自动供需／订单块区域（以黄金／XAUUSD 为核心设计与调校）。

基于实体的紧凑区域，便于精确入场和止损。

向前延伸，使活跃区域在价格接近时保持可见。

自动消化：被收盘K线突破的区域会被重新着色（或移除），让图表只显示仍然重要的内容。

每一侧的实时上限，仅保留最新鲜的区域并自动清理旧区域。

可选的图表标签与可选的触碰提醒。

干净的自我清除：当你移除指标时，所有对象都会被删除——图表上不留任何残余。

如何使用：

把新鲜的需求区视为潜在支撑，把新鲜的供给区视为潜在阻力。当价格回到某个区域时，寻找你自己的确认信号（蜡烛反应、结构、动能）。请将它与你现有的方法结合使用——这是一个辅助决策工具，而非黑箱。

Sentinel Supply & Demand 是 Servet Coban 旗下 Sentinel Gold 系列的一部分。如果你交易黄金，可查看作者 MQL5 主页上的付费「Sentinel Gold」智能交易系统（EA）。

非投资建议。本工具仅用于可视化市场结构，不作任何盈利承诺。市场存在风险——请始终管理好自己的风险，并先在模拟账户上进行测试。

— Servet Coban