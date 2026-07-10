再也不会错过K线收盘。

Sentinel Candle Timer 是一个简洁、无延迟的当前K线收盘倒计时——直接显示在您的 图表上。无论您是在收盘时入场、避免在K线的最后几秒交易，还是只想与市场时钟保持 同步，这款工具都会始终把精确的收盘剩余时间呈现在您眼前。

计时器通过内置的事件定时器每秒更新一次，因此即使在周末以及成交清淡、报价稀少的 行情中也会持续倒计时——无需等待新的报价，时钟即可继续走动。

显示内容

当前K线收盘的实时倒计时，根据您的时间周期自动格式化为 SS、MM:SS 或 HH:MM:SS。

可选的当前点差（以点为单位）——便于在下单前察觉正在扩大的点差。

可选的当前价格（买价 bid），并按照品种正确的小数位数显示。

颜色预警：在K线收盘前的最后几秒，倒计时会切换为您设置的预警颜色，让收盘绝不 会被忽略。

两种显示模式（可单独或同时使用）

角落标签：固定在您所选任意图表角落的信息面板，将倒计时 + 点差 + 价格显示在 整齐的一行中。

跟随价格文字：紧贴活动K线收盘位置的紧凑倒计时，随着K线的形成与价格一同移动。

完全可配置

选择锚定角落以及精确的 X/Y 像素偏移。

设置您自己的字体、字号、常规颜色和预警颜色。

选择预警阈值（收盘前多少秒变色）。

开关点差、价格和跟随文字，并设置您自己的倒计时前缀。

设计上不重绘

这是一个纯粹的信息叠加层。它不绘制任何交易信号、箭头或缓冲区——只呈现实时的 时间、点差和价格。没有任何可重绘的内容：倒计时刻意保持实时，并直接源自图表 时钟。

移除时干净利落

它创建的每个对象都带有唯一前缀，在您卸载指标时会被完全删除，因此绝不会在图表上 留下杂乱残余。

SENTINEL GOLD 系列的一员

Sentinel Candle Timer 是 Servet Coban 的 Sentinel Gold 系列的一部分。如果您 交易黄金，欢迎在同一 MQL5 主页上了解付费的 Sentinel Gold Expert Advisors。

非投资建议。本工具仅显示信息，不进行任何交易。请始终自行管理风险。

— Servet Coban