Sentinel Trend Catcher 是一款为 MetaTrader 5 打造的简洁、不重绘的 SuperTrend 趋势线指标。它直接在您的图表上绘制一条清晰的趋势线——价格上涨 时为绿色，下跌时为红色——并在每一次方向反转处标记 Buy 或 Sell 箭头。理念 很简单：抓住趋势，忽略噪音。

没有杂乱，没有一堆滞后的移动平均线纠缠在一起。只有一条基于平均真实波幅 （ATR）的自适应线：在波动加剧时通道自动变宽，在市场平静时自动收窄。

设计上不重绘（NON-REPAINTING）

SuperTrend 的递归计算完全确定，箭头和提醒仅在已收盘的 K 线上锁定。尚在 形成中的 K 线只用于绘制实时趋势线，绝不会生成已确认的箭头或重复的提醒。 您昨天看到的，今天看到的完全一样——信号不会事后移动或消失。

您将获得

一条自适应 SuperTrend 趋势线，按趋势方向进行颜色编码（上升趋势跟随下轨， 下降趋势跟随上轨）。

趋势向上反转时，在 K 线下方显示 Buy 箭头。

趋势向下反转时，在 K 线上方显示 Sell 箭头。

在全新且已确认的反转时发出提醒：屏幕弹窗、推送到手机的通知（MetaQuotes ID）以及电子邮件——每一项均可单独开启或关闭。每根 K 线仅一次提醒，绝无 骚扰。

完全可调的 ATR 周期与 ATR 乘数，可针对剥头皮、日内或波段周期调节灵敏度。

可自定义趋势线和两种箭头的颜色与线宽，以及可调的箭头间距，让标记整齐地 贴在 K 线旁边。

适用于一切品种

任何品种，任何时间周期——黄金（XAUUSD）、外汇主要货币对、指数、加密货币。 可作为独立的趋势过滤器、可视化的进出场指引，或叠加在您现有策略之上的确认 层来使用。

Sentinel Trend Catcher 是 Servet Coban 旗下 Sentinel Gold 系列的一部分。 如果您需要自动化交易执行，欢迎查看我 MQL5 主页上的付费 Sentinel Gold Expert Advisors。

免责声明：这是一款分析工具，不是投资建议，也不是信号服务。它不对未来结果 做任何承诺。请务必先在模拟账户上测试，并自行管理风险。

— Servet Coban