White Anomaly MT5



White Anomaly 并未采用通过马丁格尔、网格或其他数学结构来‘修正’市场的理念。该算法并非源自策略测试器的优化。它诞生于真实交易中观察到的规律，并被完善为自动执行的系统。

市场很少为显而易见的决策买单。

当情况看起来舒适时，数百万交易者已经看到了。 当情况引发疑虑时，大多数人选择观望。

White Anomaly 正是工作在这些市场区域中。 在算法行为经常与人类自然反应相矛盾的地方。

看看这个智能交易系统所开的交易。不要只关注最终利润或漂亮的收益曲线。只需打开交易历史，仔细研究入场点。

其中许多入场在当时看起来像是错误。 有些您可能想在开仓后立即平仓。 还有些您手动永远不会开仓。

White Anomaly 的逻辑正是由此诞生的。

这个机器人逆着人类自然本能进行交易。它基于纯粹的市场模式。没有数学技巧、没有网格、没有马丁格尔。

最好的交易看起来最差

它们出现在人类大脑感到不舒服的地方。在那里，您想等待确认，或者因为不确定性而直接跳过信号。

正因如此，大多数交易者要么错过这些机会，要么在市场完全展开走势之前过早退出。

问题从来不在于寻找入场点。 问题在于执行并持有它。

White Anomaly 正是解决了这个难题。

它持续利用一种纯粹的市场规律，这种规律理解起来容易，执行起来却很难。

在出现怀疑的地方——优势就开始了。

不只是一种策略，而是一个完整的生态系统

White Anomaly 不需要寻找完美的参数。

实践表明，同一种市场规律可以同时在多个配置中有效运行。 因此，与其寻找单一的“最佳”设置，不如让多个算法版本同时工作。

部分交易捕捉小额利润并快速释放资金。

部分交易移至盈亏平衡点并继续跟随趋势。

还有部分交易瞄准罕见但规模大得多的行情。

当通过不同时间框架分析市场或处于横盘时，策略会周期性地做出相反的决策。

这看起来像是一个复杂的相互平衡系统，不同的市场情景被同时分配给多个算法。

同时测试两个策略的结果显示，每种策略的利润继续像单独测试时一样线性增长，而回撤非但没有增加，有时甚至因自然对冲而有所减少。

这种方法将单一策略转变为一个完整的交易组合。

利润累加，风险分散。

更新与项目发展 所有 White Anomaly 的未来更新对现有用户完全免费。 目前，该机器人是一个完整、独立的交易工具，其逻辑已在大量历史数据和真实交易中经过充分验证。 在自动化这一规律的过程中，我们发现它的潜力远不止于此。新的观察、参数组合以及策略互动方式为算法的进一步发展打开了更多可能。 因此，White Anomaly 是一个全面的研究型项目，它将随着统计数据和实践经验的积累而不断发展。 White Anomaly 当前价格为 349 美元。 这是项目的起步价格，随着算法发展、新版本发布和功能扩展，价格将逐步调整。 现有用户无需为未来更新支付任何额外费用。今天购买 White Anomaly，您不仅获得当前版本，还将获得项目所有后续的发展成果。

核心特点

主要交易品种 White Anomaly 最初针对黄金 (XAUUSD) 开发和测试。正是在这个品种上发现了并验证了构成算法基础的规律。

测试显示，该算法在外汇货币对上也能良好运行。对于每个品种，需要根据其波动率调整参数。

无 scalping、无网格、无马丁格尔 机器人底层不包含网格算法、马丁格尔、 averaging 或任何复杂数学结构来掩盖真实风险。只有清晰可见的纯市场模式，在收益曲线上一目了然。

时间框架灵活性 默认情况下，机器人设置为在 M2 时间框架运行，在该框架上取得了最有意思的结果。

然而，该规律本身并不 привязан к单一时间周期。测试显示它在其他时间框架上也能稳定运行，这为您寻找自己的配置和组合任意数量的策略提供了可能。

我个人使用秒级图表（高精度 M1）交易这个机器人。正是在这些图表上发现了构成该顾问基础的规律。

一个机器人内置两种策略 White Anomaly 内置两个独立的策略，可以同时运行。 必要时可以关闭第二个策略，只使用一个。但实践表明，同时运行通常能带来更好、更稳定的结果。在某些市场阶段，头寸会部分对冲，使整体收益曲线更加平稳，回撤感觉也柔和得多。

自动增加交易量 机器人支持在达到设定利润水平后自动增加交易量。 此功能主要用于研究工作和策略测试器中的各种场景测试。在长期实盘交易中，随着资金增长手动增加手数仍是更合理的方式。

交易时间限制 可以灵活设置算法的工作时间。 例如，只允许在亚洲和美洲交易时段开新仓，或排除对所选策略配置无意义的特定时段。

这能让机器人更好地适配具体品种的特点和您个人的风险管理风格。

简单起步，深度研究潜力

如何在 MetaTrader 5 策略测试器中正确测试 White Anomaly

首先，我建议直接打开策略测试器，观察机器人在历史数据上的表现。

首次熟悉时请选择 XAUUSD（黄金）。该规律正是在这个品种上被发现的。

测试器窗口中的时间框架可以任意选择，机器人会自动使用其设置中指定的工作时间框架。

默认情况下 White Anomaly 已同时启用两个策略，并使用我在实盘中采用的参数。因此建议从标准设置开始测试。

之后可以进行自己的研究。您可能想测试不同的 Stop Loss 和 Take Profit 值、更改时间框架，或使用标有⭐的参数进行优化。White Anomaly 的特点之一就是同一种规律可以在不同参数组合下有效工作。

首次测试推荐使用 3000 USD 初始存款和默认设置（手数 0.1）。这些参数最能展现算法的特点，包括双策略同时运行和逐渐增加交易量的机制。

请注意，3000 USD 的建议仅适用于策略测试器，目的是清晰看到资金增长时的表现和自动加仓机制的工作情况。 在实盘交易中无需从如此大的存款开始。该机器人从 500 USD 即可运行。随着账户增长，手动调整手数通常更为合适。因此自动加仓功能主要作为测试和研究算法潜力的工具。

完成多组测试后，不仅要关注最终利润，更要关注最大回撤。这个指标将帮助您找到适合自己风险承受能力的交易手数。

输入参数

Timeframe 第一策略的工作时间框架。所有计算和交易信号搜索均在所选周期上进行。

Stop Loss⭐ — 止损点数 Take Profit⭐ — 止盈点数 Breakeven⭐ — 达到多少点利润后激活保本 Breakeven Offset⭐ — 保本后保护价格的偏移量

正值 = 锁定部分利润

负值 = 给价格更多运行空间

0 = 精确移至开仓价

Magic — 第一策略的魔术号

第二策略设置（类似参数，带 Strategy 2 后缀）

通用设置 Lot — 固定手数 Allow Buy / Allow Sell Alpha⭐、Beta⭐、Gamma⭐、Factor⭐ — 分析模块参数

自动资金增长加仓 Use Balance Scaling 等

交易时间区间 可设置最多两个独立的时间段用于开新仓。

⭐ 标有星号的参数可在策略测试器中针对具体品种和时间框架进行优化。