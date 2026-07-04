- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
56 (93.33%)
亏损交易:
4 (6.67%)
最好交易:
1.09 USD
最差交易:
-5.13 USD
毛利:
20.13 USD (2 105 pips)
毛利亏损:
-13.84 USD (1 708 pips)
最大连续赢利:
33 (12.42 USD)
最大连续盈利:
12.42 USD (33)
夏普比率:
0.18
交易活动:
4.00%
最大入金加载:
10.62%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.61
长期交易:
35 (58.33%)
短期交易:
25 (41.67%)
利润因子:
1.45
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
0.36 USD
平均损失:
-3.46 USD
最大连续失误:
2 (-9.83 USD)
最大连续亏损:
-9.83 USD (2)
每月增长:
2.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
10.31 USD (4.86%)
相对跌幅:
结余:
4.69% (9.95 USD)
净值:
7.89% (16.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHFb
|8
|EURNZDb
|6
|USDCHFb
|5
|NZDUSDb
|5
|EURCHFb
|4
|GBPUSDb
|4
|AUDNZDb
|4
|GBPAUDb
|3
|USDCADb
|3
|EURGBPb
|3
|EURUSDb
|3
|AUDCADb
|2
|NZDCADb
|2
|GBPNZDb
|2
|AUDCHFb
|2
|EURAUDb
|1
|CADCHFb
|1
|NZDCHFb
|1
|AUDUSDb
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHFb
|3
|EURNZDb
|-3
|USDCHFb
|3
|NZDUSDb
|0
|EURCHFb
|1
|GBPUSDb
|2
|AUDNZDb
|1
|GBPAUDb
|1
|USDCADb
|0
|EURGBPb
|1
|EURUSDb
|0
|AUDCADb
|0
|NZDCADb
|0
|GBPNZDb
|-5
|AUDCHFb
|0
|EURAUDb
|0
|CADCHFb
|0
|NZDCHFb
|0
|AUDUSDb
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHFb
|318
|EURNZDb
|-526
|USDCHFb
|236
|NZDUSDb
|67
|EURCHFb
|83
|GBPUSDb
|188
|AUDNZDb
|134
|GBPAUDb
|169
|USDCADb
|70
|EURGBPb
|97
|EURUSDb
|64
|AUDCADb
|79
|NZDCADb
|80
|GBPNZDb
|-833
|AUDCHFb
|14
|EURAUDb
|53
|CADCHFb
|30
|NZDCHFb
|40
|AUDUSDb
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.09 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.42 USD
最大连续亏损: -9.83 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
206
USD
USD
6
100%
60
93%
4%
1.45
0.10
USD
USD
8%
1:500