GOLD CONVOY PRO — 顺应黄金单向动能车队 Gold Convoy Pro 能够精准捕捉黄金向单一方向迈出 决定性 步伐 relief 的瞬间——此时买家（或卖家）真正掌控了局面，并推动价格展开一轮干净、连贯的单边行情。顺应已经启动的车队借势交易，而不是盲目猜测顶底或徒手接飞刀。

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专为买家提供的随附工具如下

专为黄金打造 — 但不局限于黄金 针对各种交易风格的 XAUUSD 进行了深度优化： • 头寸/超短线（Scalping）：M1, M5 • 日内交易（Daytrading）：M15–H1 • 波段交易（Swing）：H4–D1 同时在主要外汇货币对/交叉盘以及重要指数（DE40, JP225, US tech...）上运行良好。

绝无未来函数（不漂移） — 真实透明 信号仅在 收盘 K线 上打印，且绝不漂移。历史回测等同于实盘表现。

内置交易管理功能 • 基于市场结构的自动止损（Stop Loss）。 • 止盈（Take Profit）：4 个 R 倍数目标（支持分批减仓）。 • 图表上的实时胜率表，智能推荐最佳 TP（用 ★ 标记）。 • 信号可信度等级：High / Medium / Low。

多时间框架 / 多品种雷达 MTF 扫描面板可同时显示多个品种和时间框架的信号 + 胜率——无需频繁切换图表，快速捕捉最佳交易设置。

免费配套工具 属于同一生态系统的一部分，并在 MQL5 上作为独立的免费产品发布——每个产品都附带详细的 A-Z 指南（DOCX + PDF），并在其专属帖子内提供直接下载。只需获取文件，将 EA 复制到您的 MT5 文件夹中，然后加载预设即可——无需联系我。

Signal Trader AUTO — 根据指标信号自动执行交易 系统的“执行臂”。它读取您的指标为特定品种/时间框架发布的信号，并将其转化为真实订单——完全自动（AUTO）或一键式（MANUAL）。

百分比风险手数计算（固定手数 / 风险百分比 / 风险金额），带保证金保护和总风险上限

市价 / 挂单 / 混合进场，分批平仓，保本设置以及图表上的实时控制面板

双向 / 仅买入 / 仅卖出；进场位、SL、所有 TP 直接提取自信号 → 完整步骤指南 + 免费 EA 下载 + 预设：Signal Trader AUTO — Free EA (Traders' Blogs)

Signal Telegram Relay — 将每个信号推送到您的 Telegram 仅读 EA（它绝不进行交易）。它在所有品种/时间框架上监听您的指标，并将一条整洁的消息——方向、进场位、SL、带 R:R 的所有 TP 级别以及推荐的 TP——直接发送到您的手机，以便您进行远程监控。

一个 EA 覆盖所有品种/时间框架；通过 Signal ID 自动链接

有效期窗口、心跳检测门、防垃圾信息机制和 Telegram 速率限制退避 → 完整设置指南 + 免费 EA 下载 + 预设：Signal Telegram Relay — Free EA (Traders' Blogs)

坦诚说明 这是一个 动能（MOMENTUM） 系统——它在行情刚刚点燃、突破刚刚发生或新趋势刚启动时表现最佳；而在剧烈震荡的洗盘市场中，或者当价格已经过度延伸并接近动能耗尽时，表现会不尽如人意。请务必时刻管理好您自己的风险和仓位手数。