Funded Gold 是黄金之王。在进入这个世界并向其他交易者展示自己的交易策略之前，它经历了长期的构建、测试与完善。

Funded Gold Signal https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site+Profile+Seller

这款智能交易系统专门为 XAUUSD 开发。黄金是市场中波动最活跃、交易要求较高的品种之一，价格可能快速改变方向，对流动性变化作出明显反应，并在单个交易日内形成较强的行情波动。

因此，Funded Gold 并不是一款用于数十个货币对的通用交易机器人。它的全部交易逻辑都集中在一个交易品种上——XAUUSD。

智能交易系统的主要工作周期为 H1。Funded Gold 需要安装在 XAUUSD 的 H1 图表上，并根据内置策略自动执行交易操作。

Funded Gold 的核心理念是系统化交易黄金。智能交易系统会分析市场条件、计算持仓参数，并且仅在符合其交易模型的情况下开仓。用户不需要手动寻找入场点，也不需要一直守在交易终端前。

Funded Gold 发布后的第一周将以 247 美元的初始价格出售。第一周结束后，智能交易系统的价格将提高至 497 美元。

Funded Gold 适合希望自动化 XAUUSD 交易，同时保留风险控制权并能够选择合适运行模式的交易者。

交易逻辑

Funded Gold 使用专门针对 XAUUSD 开发的原创交易策略。

智能交易系统会评估当前市场状况，并且只有在算法中设定的条件全部满足后，才会决定是否开仓。

它的目标并不是参与黄金市场中的每一次价格波动，而是在特定交易场景出现时，按照预定逻辑稳定执行交易。

当合适的市场条件出现后，Funded Gold 会根据用户选择的风险水平计算交易手数，并执行相应的交易操作。

Funded Gold 是一款完全自动化的智能交易系统。将其安装到图表并启用算法交易后，它会自动分析市场、开立仓位，并按照内置策略管理交易。

交易品种与时间周期

Funded Gold 针对以下交易条件开发：

交易品种 — XAUUSD。

工作周期 — H1。



最低存款金額——1:500 槓桿時為 50 美元，1:100 槓桿時為 100 美元，1:20 槓桿時為 300 美元

建議伺服器延遲（ping）在 100 毫秒以內

风险与运行模式

Funded Gold 默认使用每笔交易 4% 的风险。

这是相对激进的运行模式，适合能够理解账户可能承受的资金压力，并能够接受交易结果出现较大波动的用户。

Funded Gold 产品页面中展示的所有测试结果，均使用每笔交易 4% 的风险获得。

对于更保守的交易方式，可以将每笔交易风险降低至 2%。

该模式会减少开仓手数，更适合希望降低潜在回撤和账户资金压力的用户。

选择 4% 或 2% 的风险，应根据账户资金、可接受的回撤水平以及个人资金管理方式决定。

Risk 4% — 更激进的运行模式。

Risk 2% — 更保守的运行模式。

在真实账户中使用智能交易系统之前，建议分别测试两种风险模式，并选择更符合个人要求的风险水平。

交易账户与经纪商条件

若要使用 Funded Gold，最佳選擇是 ECN、RAW、NDD 類型的交易帳戶

这类账户通常可以提供较低的点差和更透明的订单执行条件。对于 XAUUSD 交易而言，这一点尤其重要。

黄金价格可能出现快速波动，因此订单执行质量、交易佣金、点差以及滑点，都可能对最终交易结果产生明显影响。

使用建议

请将 Funded Gold 安装在 XAUUSD 的 H1 图表上，并在 MetaTrader 5 中启用自动交易。

所有主要参数均已默认设置完成，因此开始使用前不需要手动调整交易逻辑。

用户只需要选择适合自己的风险水平：

Risk 4% — 更激进的模式，所有公开测试结果均使用该风险水平。

Risk 2% — 更保守的模式，对交易账户的资金压力更低。

在真实账户中运行之前，建议先在 MetaTrader 5 策略测试器或模拟账户中测试 Funded Gold，以评估其在您所使用经纪商交易条件下的表现。

测试

Funded Gold 产品页面中展示的所有测试结果，均使用每笔交易 4% 的风险获得。

在购买并将智能交易系统用于真实交易账户之前，建议用户自行查看测试结果。

除了最终利润之外，还应关注回撤、交易数量，以及智能交易系统在不同市场阶段中的表现。

历史测试可以帮助评估算法在过去市场数据中的运行情况，但无法完全复制特定经纪商的真实订单执行环境。

Funded Gold 并不是为了追逐市场中的每一次波动而创建的。

它的目标是按照预先设定的策略持续交易 XAUUSD，遵守用户选择的风险水平，并在没有情绪干扰的情况下执行交易决策。

智能交易系统已经完成全部基础设置。

用户只需要将其安装在 XAUUSD 的 H1 图表上，启用自动交易，并选择合适的风险水平：4% 适合更激进的运行方式，2% 适合更保守的交易方式。

在真实账户中运行之前，建议先在策略测试器或模拟账户中测试 Funded Gold，并确认经纪商的交易条件适合黄金交易。

购买后，如果您在安装、启动或智能交易系统设置方面需要帮助，可以通过 MQL5 内置消息系统与我联系。

Funded Gold 花费了很长时间构建自己的交易策略。现在，黄金之王已经准备好进入市场。