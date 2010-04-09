Ornstein Uhlenbeck Regime Suite

Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite

不仅观察偏离程度，更要了解当前走势是否仍有延续的力量。

两个走势可能达到完全相同的Z-Score，却代表截然不同的市场状态。一个可能即将回归均值，另一个则可能正在形成持续性，并延续远超预期的时间。

该套件将Ornstein–Uhlenbeck过程应用于标准化序列，将三个关键维度结合起来：偏离距离、持续性和回归时间。

一次加载，三项同步读数

指标会自动组织三个独立的子窗口：

**Z-Score：**跟踪当前K线，衡量价格偏离均值的方向和强度。

**Phi：**使用已收盘K线，估计当前行为更倾向于回归还是持续。

**Half-Life：**将持续性转换为以K线数量表示的预计半衰期。

因此，该指标不仅显示价格偏离了多远，还能帮助识别这种偏离背后究竟存在怎样的行为结构。

震荡、过渡与延续

三项读数的组合可以用于研究不同状态：

与快速均值回归相符的偏离；

仍保持较强持续性的极端走势；

均值回归力量逐渐减弱；

从震荡状态向方向性行为过渡；

持续性走势可能进一步延续；

持续性下降并重新恢复平衡。

当Phi和Half-Life同时扩大时，回归速度通常会减慢，走势可能维持更长时间。当两者收缩时，持续性开始减弱，恢复平衡的重要性随之增加。

该指标并不承诺预测未来方向。它揭示统计行为何时发生变化，为回归、过渡和延续研究提供背景信息。

用于入场研究的组合

Z-Score定位偏离程度，Phi评估偏离的持续性，Half-Life则表示预计持续时间。

这种组合可以帮助开发和比较针对不同状态采用不同解释的模型，例如：

可能更快回归的极端状态；

伴随持续性增强的偏离；

处于过渡阶段的走势；

在平稳性逐渐减弱时出现的延续；

在预计时间以内或以外发生的均值回归。

因此，相同的Z-Score区域并不需要始终采用完全相同的解释。

自适应Break-Even与Trailing

在模拟研究中，这些数据还可用于比较固定控制方式与能够感知状态变化的模型。

可以根据持续性的变化研究Break-Even，评估保护机制是否在长期走势中启用得过早，或是否在力量开始减弱时启用得过晚。

可以结合Phi与Half-Life的扩张或收缩研究Trailing，比较延续、过渡和力量减弱等状态下的不同敏感度。

该套件不会自动修改持仓。它提供统计分析层，使开发者能够构建并验证自己的研究和管理规则。

面向开发者的缓冲区

所有结果均可用于MQL5研究集成：

**Buffer 0：**Z-Score，包括当前K线；

**Buffer 1：**在最近一根已收盘K线上确认的Phi；

**Buffer 2：**在最近一根已收盘K线上确认的Half-Life。

这些数据可以用于模拟器、信息面板、提醒、状态分类器以及自动化研究模型。

不仅仅是极端值指标

Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite并不是简单地在图表上增加一条曲线。它将每一次偏离转化为具有背景信息的分析：

Z-Score显示距离，Phi揭示记忆，Half-Life将这种记忆转换为时间。

三项读数帮助判断均值何时仍然具有影响力，以及走势何时开始演绎不同的故事。