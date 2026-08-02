Artemis Scalp X Pro MT5 指标

一款专业、无重绘的多重共振剥头皮指标，专为不满足于简单箭头信号的交易者而设计。

Artemis Scalp X Pro 适用于外汇、加密货币、黄金及其他贵金属和指数市场，主要用于较低时间周期，将复杂的市场信息转化为清晰、结构化的交易决策。

Artemis Scalp X Pro 不依赖单一指标或僵化的过滤器链，而是将趋势、动量、波动率、市场参与度、市场结构和多时间周期背景整合到一个自适应评分引擎中。其结果是一套更加清晰、智能的信号系统，能够适应快速变化的市场，同时避免让图表充斥过多噪音。

所有主要信号均在蜡烛图收盘后生成。高时间周期确认也只使用已完成的蜡烛图，从而帮助历史信号在刷新或重新计算后保持稳定。

这不是一个普通的买入/卖出指标。

Artemis Scalp X Pro 会围绕每个符合条件的交易设置创建完整的交易地图，包括入场价、止损、TP1、TP2 和 TP3。原始交易地图会始终与信号绑定，并可在切换时间周期、切换交易品种或重启 MT5 后继续保留。

从 M5 切换到 M15 时，原始交易计划不会改变。切换到其他市场后再返回，系统可以恢复该品种已保存的交易地图。

不仅关注入场，更重视交易管理

大多数剥头皮指标只显示一个箭头便停止工作。

Artemis Scalp X Pro 会继续管理整个交易设置的可视化生命周期。

主要信号拥有该交易地图。同方向的其他合格机会可以显示为较小的再次入场信号，而不会创建重复的交易计划。

随着价格变化，Artemis 会直接在图表上显示交易结果：

TP1 HIT

TP2 HIT

TP3 HIT

如果在 TP1 之前触及止损，则显示金色 X 和 SL HIT。

通过控制面板、目标状态和交易进度显示，可以轻松跟踪当前交易地图。

自适应多重共振引擎

Artemis Scalp X Pro 会评估多个确认层级，包括：

趋势与 VWAP 的一致性、RSI 和 MACD 动量、ADX 强度、成交量参与度、布林带背景、蜡烛图行为、市场状态和高时间周期方向。

这些因素共同形成动态共振评分，而不是要求所有条件必须同时满足。

这种方式使指标保持足够的选择性，同时不会严格到几乎无法产生可用的交易设置。

Artemis Scalp X Pro 可以识别多种市场行为：

突破、回调、反转和延续

每个交易设置都会被分类，让交易者能够立即了解当前机会的类型。

为多个市场而设计

Artemis Scalp X Pro 包含适用于以下市场的自适应配置：

外汇、贵金属、指数和加密货币

Auto 配置会检测市场类型并应用相应的内部行为。交易者可以选择 Safe、Balanced 或 Active 交易风格，而无需管理大量技术阈值。

更深层的策略参数保留在系统内部。用户只需控制真正重要的实用设置，包括市场配置、交易风格、交易时段、图表显示、通知、控制面板和历史信号显示数量。

为交易决策设计的控制面板

Artemis 控制面板分为三个清晰的页面。

Overview 显示当前配置、交易时段、市场方向、评分、市场状态和交易计划。

Signals 解释当前交易设置背后的共振因素。

Stats 显示主要信号的胜率、买入与卖出表现、盈利因子、到达目标的平均蜡烛数量、不同设置类型和交易时段的表现。

再次入场信号属于可选的视觉辅助，不会计入主要业绩统计。

默认保持整洁

Artemis 的设计目标是保持图表清晰且易于使用。

默认仅显示最近五个主要信号，但用户可以调整该数量。旧箭头和文字标记会被隐藏，而内部历史数据仍会保留用于业绩计算。

Chart Shift 会自动启用，为预测交易水平和标签在图表右侧留出空间。控制面板还会创建一个排除区域，以减少图表文字与面板重叠。

视觉刷新系统会限制更新频率，从而减少快速行情期间不必要的图表对象处理。

主要功能

基于已收盘蜡烛图的无重绘主要信号

使用已完成高时间周期蜡烛进行确认

自适应多重共振评分

突破、回调、反转和延续交易设置

包含入场、SL、TP1、TP2 和 TP3 的交易地图

按交易品种单独保存的持久化交易地图

同方向智能再次入场信号

目标和止损结果标签

自动市场配置

Safe、Balanced 和 Active 交易风格

交易时段过滤

多时间周期确认

仅统计主要信号

可配置的历史信号数量

弹窗、推送和声音通知

标准控制面板布局

Artemis 图表主题和自动 Chart Shift

推荐用法

Artemis Scalp X Pro 主要用于较低时间周期的机会扫描和交易计划。

常见起始设置：

外汇：M5 或 M15

黄金：M5 或 M15

指数：M5

加密货币：M15 或 H1

建议从 Auto 配置和 Balanced 风格开始。请让指标加载足够的历史数据，以正确初始化统计信息和高时间周期确认。

重要提示

Artemis Scalp X Pro 是一个指标，而不是自动交易机器人。它不会自动开仓或管理真实订单。

信号和业绩统计基于历史价格数据，无法保证未来结果。点差、滑点、执行速度和经纪商报价都可能影响实际交易结果。

请采用适当的风险管理方法，并在使用真实资金交易之前先在模拟账户中测试该指标。

Artemis Scalp X Pro

共振智能。持久化交易地图。更清晰的决策。