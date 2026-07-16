Gold Injection Pro EA MT5

Gold Injection Pro – 适用于 XAUUSD 的保护型网格交易 EA

概述

Gold Injection Pro 是一款专为 MetaTrader 5 开发的智能交易系统（Expert Advisor，EA），用于 XAUUSD（黄金）的自动化交易。

该 EA 采用保护型网格交易策略，并提供可配置的篮子管理和风险控制功能。它支持自动或固定手数、篮子止损、篮子止盈、篮子移动止盈、回撤控制、点差过滤、交易时间安排以及财经新闻过滤等功能。

该 EA 已在 VT Markets、Tickmill、IC Markets 和 Exness 等不同经纪商环境下进行了测试。由于不同经纪商的交易条件可能存在差异，建议用户在真实账户使用前，根据自己的经纪商数据进行充分测试。

主要功能

支持 XAUUSD（黄金）自动交易

保护型网格交易策略

篮子止损管理

篮子止盈管理

篮子移动止盈

自动手数和固定手数设置

回撤控制

最大点差过滤

每周交易时间安排

周五自动平仓选项

财经新闻过滤

支持两位和三位小数报价的黄金交易品种

风险管理

Gold Injection Pro 提供多种可配置的风险管理功能。

用户可以根据自己的交易需求设置自动手数、固定手数、最大网格订单数量、最大回撤限制、篮子止损、篮子止盈、篮子移动止盈以及点差过滤等参数。

这些功能有助于管理交易风险，但不能完全消除交易风险。

推荐运行环境

交易品种：XAUUSD 或 GOLD

平台：MetaTrader 5

账户类型：Hedging（对冲账户）

杠杆：1:500 或更高

VPS：建议使用

所需账户资金取决于所选择的风险设置、经纪商要求以及市场状况。

经纪商兼容性

该 EA 已在不同交易条件和不同黄金报价格式的经纪商环境中进行了测试。

不同经纪商之间的点差、佣金、合约规格、订单执行方式以及历史数据可能存在差异。在真实账户使用前，建议用户使用自己经纪商的历史数据，在 MetaTrader 5 策略测试器中进行测试，并先在模拟账户上验证其运行情况。

安装说明

将 Expert Advisor 文件复制到 MQL5/Experts 文件夹。 重新启动 MetaTrader 5 或刷新导航窗口。 打开 XAUUSD 或 GOLD 图表。 将 EA 加载到图表中。 启用自动交易（Algo Trading）。 根据您的交易需求配置输入参数。

风险提示

外汇、黄金及 CFD（差价合约）交易具有较高的金融风险，并不适合所有投资者。

Gold Injection Pro 不保证盈利，也不能防止亏损。交易结果会受到市场状况、经纪商条件、点差、佣金、订单执行质量、杠杆、账户资金以及用户设置等多种因素的影响。

包括历史回测和模拟账户测试在内的过往表现，并不能保证未来真实交易能够获得相同的结果。

在真实账户使用本 EA 之前，请务必先在模拟账户中进行测试，并充分了解相关交易风险。