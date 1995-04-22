Veda Trend Hunter
- 专家
-
- 版本: 2.10
- 更新: 5 四月 2026
- 激活: 5
🏆 Veda Trend Hunter EA — 智能XAUUSD专家顾问
古老智慧，现代精准，机构级黄金交易。
XAUUSD · M1599%历史质量夏普比率: 5.11胜率: 72.73%抛物线SAR追踪止损250美元→+1,975%
Veda Trend Hunter EA 是一款专为 XAUUSD（黄金/美元）M15时间周期 设计的全自动MetaTrader 5专家顾问。它融合了移动平均线趋势方向、日本蜡烛图形态识别和抛物线SAR追踪止损三重信号系统，配合动态资金管理，精准捕捉高概率顺势入场机会。
经Vantage International真实MT5账户（Build 5660）回测验证，历史质量99%，处理了38,699,285个Tick数据，Veda Trend Hunter将250美元本金增长至5,188.22美元——仅用3个月实现了验证收益 +1,975%（2026年1月至3月）。
📊 经验证回测：$250 → $5,188.22 | +1,975% | 2026年1–3月
Vantage International MT5 · Build 5660 · 99%历史质量 · 38,699,285个Tick
Vantage International MT5 · Build 5660 · 99%历史质量 · 38,699,285个Tick
📈 核心业绩指标
+1,975%
总收益（3个月）
$4,938
净利润（本金$250）
72.73%
胜率
5.11
夏普比率
1.47
盈利因子
1.68
恢复因子
220
总交易次数
0.90
线性相关系数
|指标
|数值
|指标
|数值
|净利润
|$4,938.22 (+1,975%)
|盈利因子
|1.47
|夏普比率
|5.11
|恢复因子
|1.68
|总交易次数
|220
|胜率
|72.73%
|多头胜率
|124次 (77.42%)
|空头胜率
|96次 (66.67%)
|最大单笔盈利
|$1,307.61
|最大单笔亏损
|-$530.66
|AHPR
|1.0187 (1.87%)
|线性相关
|0.90
|最大回撤（余额）
|32.86%
|最大回撤（净值）
|47.83%
|最大连续盈利
|10次
|最大连续亏损
|4次
为何夏普比率5.11如此重要： 超过3.0即为卓越表现。结合0.90的线性相关系数，这意味着资金曲线呈稳定上升趋势，而非依赖偶然的暴利交易。
🧠 策略逻辑
第一层 — 移动平均线趋势过滤
使用收盘价21周期简单移动平均线（偏移50根K线），仅顺趋势方向入场，严格屏蔽逆势交易。
第二层 — 蜡烛图形态识别引擎
- 吞没形态 — 机构级强势信号
- 锤子线/倒锤子线 — 回调后的拒绝蜡烛
- 针形线（Pin Bar） — 紧实实体+长影线（比率≥0.8）
- 十字星过滤器 — 在方向不明时屏蔽入场（阈值10%）
第三层 — 抛物线SAR追踪止损
无固定止盈目标。SAR逐根K线追踪价格（步长0.03，最大值0.30），动态锁定利润。这一机制造就了最佳单笔交易：2026年3月23日盈利$1,307.61，完美捕捉了黄金145点下跌行情。
💰 动态资金管理
- 风险比例（默认10%）：手数随账户净值自动扩大——内置复利效应
- 递减因子（3.0）：亏损后手数除以3——自动降低风险敞口
- 结果：盈利时激进，亏损时保守，完全自动化
复利实例： $250账户初始使用0.01手 → 3月份余额接近$5,000时增长至0.12手，全程无需人工干预。
🛡️ 风险管理特性
- ✅ 每笔交易均设置止损
- ✅ 无马丁格尔——亏损后手数减小
- ✅ 无网格交易
- ✅ 无对冲
- ✅ 十字星过滤器
- ✅ 三重条件同时满足才入场
⚠️ 回撤披露： 在默认10%风险设置下，最大净值回撤为47.83%。建议保守型用户将风险比例调整至3–5%。历史业绩不代表未来结果。
⚙️ 使用要求
|项目
|规格
|平台
|MetaTrader 5（Build 5660+）
|品种
|XAUUSD（黄金）
|时间周期
|M15
|最低入金
|$250（建议$500+）
|杠杆
|1:100或更高
|经纪商
|任何提供XAUUSD的MT5经纪商，点差<30点
|VPS
|强烈建议（确保24/5不间断运行）
📦 购买内容
- ✅ 编译好的MT5 .ex5 EA文件
- ✅ 完整策略测试报告（30页，440笔交易）
- ✅ 参数配置文件：保守型/均衡型/激进型
- ✅ 参数说明与安装指南
- ✅ 终身免费更新
- ✅ MQL5私信技术支持
⚠️ 风险提示： 外汇及黄金差价合约交易涉及重大亏损风险，不一定适合所有投资者。回测历史表现不代表未来实际结果。VedNova咨询公司不提供投资建议。请勿使用您无法承受损失的资金进行交易。