🏆 Veda Trend Hunter EA — 智能XAUUSD专家顾问

古老智慧，现代精准，机构级黄金交易。

XAUUSD · M15 99%历史质量 夏普比率: 5.11 胜率: 72.73% 抛物线SAR追踪止损 250美元→+1,975%

Veda Trend Hunter EA 是一款专为 XAUUSD（黄金/美元）M15时间周期 设计的全自动MetaTrader 5专家顾问。它融合了移动平均线趋势方向、日本蜡烛图形态识别和抛物线SAR追踪止损三重信号系统，配合动态资金管理，精准捕捉高概率顺势入场机会。

经Vantage International真实MT5账户（Build 5660）回测验证，历史质量99%，处理了38,699,285个Tick数据，Veda Trend Hunter将250美元本金增长至5,188.22美元——仅用3个月实现了验证收益 +1,975%（2026年1月至3月）。

📊 经验证回测：$250 → $5,188.22 | +1,975% | 2026年1–3月

Vantage International MT5 · Build 5660 · 99%历史质量 · 38,699,285个Tick

📈 核心业绩指标

+1,975% 总收益（3个月） $4,938 净利润（本金$250） 72.73% 胜率 5.11 夏普比率 1.47 盈利因子 1.68 恢复因子 220 总交易次数 0.90 线性相关系数

指标 数值 指标 数值 净利润 $4,938.22 (+1,975%) 盈利因子 1.47 夏普比率 5.11 恢复因子 1.68 总交易次数 220 胜率 72.73% 多头胜率 124次 (77.42%) 空头胜率 96次 (66.67%) 最大单笔盈利 $1,307.61 最大单笔亏损 -$530.66 AHPR 1.0187 (1.87%) 线性相关 0.90 最大回撤（余额） 32.86% 最大回撤（净值） 47.83% 最大连续盈利 10次 最大连续亏损 4次

为何夏普比率5.11如此重要： 超过3.0即为卓越表现。结合0.90的线性相关系数，这意味着资金曲线呈稳定上升趋势，而非依赖偶然的暴利交易。

🧠 策略逻辑

第一层 — 移动平均线趋势过滤

使用收盘价21周期简单移动平均线（偏移50根K线），仅顺趋势方向入场，严格屏蔽逆势交易。

第二层 — 蜡烛图形态识别引擎

吞没形态 — 机构级强势信号

— 机构级强势信号 锤子线/倒锤子线 — 回调后的拒绝蜡烛

— 回调后的拒绝蜡烛 针形线（Pin Bar） — 紧实实体+长影线（比率≥0.8）

— 紧实实体+长影线（比率≥0.8） 十字星过滤器 — 在方向不明时屏蔽入场（阈值10%）

第三层 — 抛物线SAR追踪止损

无固定止盈目标。SAR逐根K线追踪价格（步长0.03，最大值0.30），动态锁定利润。这一机制造就了最佳单笔交易：2026年3月23日盈利$1,307.61，完美捕捉了黄金145点下跌行情。

💰 动态资金管理

风险比例（默认10%）： 手数随账户净值自动扩大——内置复利效应

手数随账户净值自动扩大——内置复利效应 递减因子（3.0）： 亏损后手数除以3——自动降低风险敞口

亏损后手数除以3——自动降低风险敞口 结果：盈利时激进，亏损时保守，完全自动化

复利实例： $250账户初始使用0.01手 → 3月份余额接近$5,000时增长至0.12手，全程无需人工干预。

🛡️ 风险管理特性

✅ 每笔交易均设置止损

✅ 无马丁格尔——亏损后手数减小

✅ 无网格交易

✅ 无对冲

✅ 十字星过滤器

✅ 三重条件同时满足才入场

⚠️ 回撤披露： 在默认10%风险设置下，最大净值回撤为47.83%。建议保守型用户将风险比例调整至3–5%。历史业绩不代表未来结果。

⚙️ 使用要求

项目 规格 平台 MetaTrader 5（Build 5660+） 品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M15 最低入金 $250（建议$500+） 杠杆 1:100或更高 经纪商 任何提供XAUUSD的MT5经纪商，点差<30点 VPS 强烈建议（确保24/5不间断运行）

📦 购买内容

✅ 编译好的MT5 .ex5 EA文件

✅ 完整策略测试报告（30页，440笔交易）

✅ 参数配置文件：保守型/均衡型/激进型

✅ 参数说明与安装指南

✅ 终身免费更新

✅ MQL5私信技术支持

⚠️ 风险提示： 外汇及黄金差价合约交易涉及重大亏损风险，不一定适合所有投资者。回测历史表现不代表未来实际结果。VedNova咨询公司不提供投资建议。请勿使用您无法承受损失的资金进行交易。