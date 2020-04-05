Veda Trend Hunter
- Эксперты
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- Версия: 2.10
- Обновлено: 5 апреля 2026
- Активации: 5
Древняя Мудрость. Современная Точность. Институциональная Торговля Золотом.
Veda Trend Hunter EA — это полностью автоматический советник MetaTrader 5, разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото/USD) на таймфрейме M15. Система объединяет три уровня подтверждения: фильтр тренда по скользящей средней, распознавание японских свечных паттернов и трейлинг-стоп на основе параболического SAR — с адаптивным управлением капиталом.
Бэктест проведён на реальном счёте Vantage International MT5 (Build 5660) с качеством истории 99% и 38 699 285 тиками. Советник вырастил депозит $250 до $5 188.22 — подтверждённая доходность +1 975% — всего за 3 месяца (январь–март 2026).
Vantage International MT5 · Build 5660 · 99% Качество истории · 38 699 285 тиков
📈 Ключевые показатели эффективности
🧠 Логика стратегии
Уровень 1 — Фильтр тренда (Скользящая средняя)
21-периодная SMA со сдвигом 50 баров, применяемая к цене закрытия. Торговля ведётся только по направлению тренда. Вход против тренда структурно заблокирован.
Уровень 2 — Движок распознавания свечных паттернов
- Поглощающая свеча (Engulfing) — Сигнал сильного институционального намерения
- Молот / Перевёрнутый молот — Свечи отвержения после коррекций
- Пин-бар (Pin Bar) — Короткое тело + длинный хвост (соотношение ≥ 0.8)
- Фильтр Доджи — Блокирует входы при нерешительных свечах (порог 10%)
Уровень 3 — Трейлинг-выход на основе параболического SAR
Без фиксированного тейк-профита. SAR следует за ценой бар за баром (шаг: 0.03, максимум: 0.30), прогрессивно фиксируя прибыль. Именно этот механизм обеспечил лучшую сделку: +$1 307.61 23 марта 2026 года.
💰 Адаптивное управление капиталом
- Риск % (по умолчанию 10%): Объём лота автоматически масштабируется вместе с капиталом — встроенное сложное процентирование
- Понижающий коэффициент (3.0): После убытка объём делится на 3 — автоматическая защита капитала
🛡️ Управление рисками
- ✅ Стоп-лосс в каждой сделке
- ✅ Без Мартингейла — объём УМЕНЬШАЕТСЯ после убытков
- ✅ Без сеточной торговли
- ✅ Без хеджирования
- ✅ Тройное подтверждение перед входом
📦 Что вы получите
- ✅ Скомпилированный файл EA .ex5 для MT5
- ✅ Полный отчёт тестера стратегий (30 страниц, 440 сделок)
- ✅ Файлы настроек: Консервативный / Сбалансированный / Агрессивный
- ✅ Руководство по параметрам и инструкция по установке
- ✅ Пожизненные обновления
- ✅ Поддержка VedNova через личные сообщения MQL5