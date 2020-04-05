Veda Trend Hunter

🏆 Veda Trend Hunter EA — Интеллектуальный советник для XAUUSD

Древняя Мудрость. Современная Точность. Институциональная Торговля Золотом.

XAUUSD · M1599% Качество историиКоэффициент Шарпа: 5.11Процент побед: 72.73%Параболический SAR+1 975% на $250

Veda Trend Hunter EA — это полностью автоматический советник MetaTrader 5, разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото/USD) на таймфрейме M15. Система объединяет три уровня подтверждения: фильтр тренда по скользящей средней, распознавание японских свечных паттернов и трейлинг-стоп на основе параболического SAR — с адаптивным управлением капиталом.

Бэктест проведён на реальном счёте Vantage International MT5 (Build 5660) с качеством истории 99% и 38 699 285 тиками. Советник вырастил депозит $250 до $5 188.22 — подтверждённая доходность +1 975% — всего за 3 месяца (январь–март 2026).

📊 Верифицированный бэктест: $250 → $5 188.22 | +1 975% | Январь–Март 2026
Vantage International MT5 · Build 5660 · 99% Качество истории · 38 699 285 тиков

📈 Ключевые показатели эффективности

+1 975%
Общая доходность (3 мес.)
$4 938
Чистая прибыль с $250
72.73%
Процент прибыльных сделок
5.11
Коэффициент Шарпа
1.47
Прибыльный фактор
1.68
Фактор восстановления
220
Всего сделок
0.90
Корреляция LR

🧠 Логика стратегии

Уровень 1 — Фильтр тренда (Скользящая средняя)

21-периодная SMA со сдвигом 50 баров, применяемая к цене закрытия. Торговля ведётся только по направлению тренда. Вход против тренда структурно заблокирован.

Уровень 2 — Движок распознавания свечных паттернов

  • Поглощающая свеча (Engulfing) — Сигнал сильного институционального намерения
  • Молот / Перевёрнутый молот — Свечи отвержения после коррекций
  • Пин-бар (Pin Bar) — Короткое тело + длинный хвост (соотношение ≥ 0.8)
  • Фильтр Доджи — Блокирует входы при нерешительных свечах (порог 10%)

Уровень 3 — Трейлинг-выход на основе параболического SAR

Без фиксированного тейк-профита. SAR следует за ценой бар за баром (шаг: 0.03, максимум: 0.30), прогрессивно фиксируя прибыль. Именно этот механизм обеспечил лучшую сделку: +$1 307.61 23 марта 2026 года.

💰 Адаптивное управление капиталом

  • Риск % (по умолчанию 10%): Объём лота автоматически масштабируется вместе с капиталом — встроенное сложное процентирование
  • Понижающий коэффициент (3.0): После убытка объём делится на 3 — автоматическая защита капитала

🛡️ Управление рисками

  • ✅ Стоп-лосс в каждой сделке
  • ✅ Без Мартингейла — объём УМЕНЬШАЕТСЯ после убытков
  • ✅ Без сеточной торговли
  • ✅ Без хеджирования
  • ✅ Тройное подтверждение перед входом
⚠️ Раскрытие информации о просадке: Максимальная просадка по капиталу составила 47.83% при риске 10%. Рекомендуется снизить параметр риска до 3–5% для более консервативного профиля. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

📦 Что вы получите

  • ✅ Скомпилированный файл EA .ex5 для MT5
  • ✅ Полный отчёт тестера стратегий (30 страниц, 440 сделок)
  • ✅ Файлы настроек: Консервативный / Сбалансированный / Агрессивный
  • ✅ Руководство по параметрам и инструкция по установке
  • ✅ Пожизненные обновления
  • ✅ Поддержка VedNova через личные сообщения MQL5
⚠️ Предупреждение о рисках: Торговля форексом и CFD на золото сопряжена со значительным риском потерь. Прошлые результаты бэктестинга не гарантируют будущих результатов. VedNova Consultancy не предоставляет финансовых консультаций. Торгуйте только на средства, потерю которых вы можете себе позволить.

Рекомендуем также
Adaptive Zone Engine
Alwayne Lamar Williams
Эксперты
Product Description: How the Adaptive Architecture Shields Your Capital This expert is design mostly for GOLD vs USD, SILVER vs USD and indices. Most Supply & Demand or Price Action Expert Advisors fail because they rely on fixed, hardcoded parameters. A stop loss that works perfectly during a quiet market session will get instantly wiped out during a volatility spike. Similarly, a standard zone rejection bot will continually try to sell at resistance even when the market is climbing in a powerf
Superman ProFX AI Synthesis
Muhammad Farooq Ahmed
Эксперты
An all‑in‑one trading assistant that blends AI candle synthesis with a 15‑pattern Heat Map, ATR‑scaled S/R & pivots, and a Vigilant risk monitor (LOC/TF/SR/PAT gates, Ready%, EM points, SR‑distance bar). The Opportunity Advisor adds ETAs, checklists and gate status; Multi‑TF Confluence confirms alignment from M1–D1. The Professional Trade Suggestion panel shows regime, session filter, R:R presets, Partials and Quality Pause. Clean, readable UI with one‑click S/R toggles, scanners and a built‑in,
Sapphire Strat Maker
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Эксперты
Sapphire Strat Maker  is an EA builder (Expert Advisor Builder or Strategy Maker) designed to make the creation of trading strategies easier . The goal is to provide the most intuitive, functional and fast environment to test and execute new strategies. Check out the free version here - Sapphire Strat Maker Alt . Also, check out the Emerald EA Builder : an easier to use EA builder, with a few more functionalities (trailing stop, limit orders, etc.). With this Expert Advisor you can create thousa
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Эксперты
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Ea Phantom edge v1
Vinodkumar Nair
Эксперты
EA PHANTOM EDGE – Умная торговая система на основе Фибоначчи Краткий обзор EA PHANTOM EDGE — это профессиональная автоматизированная торговая система, разработанная для использования высоковероятных рыночных разворотов с помощью анализа коррекций Фибоначчи в сочетании с подтверждением от ценового действия. Система предназначена для надежности, прозрачности и полного соответствия требованиям MQL5 Market, интегрирует продвинутый риск-менеджмент, интеллектуальную валидацию сделок и многоуровневые
FREE
CJ Smart Alpha Genesis AI Connector MT5
Mr Chaiyo Jundaboot
Эксперты
MQL5 Market Description: CJ Smart Alpha Genesis - AI Connector CJ Smart Alpha Genesis - AI Connector MT5 is not just another Expert Advisor; it is your direct gateway to an institutional-grade Quantitative AI and Large Language Model (LLM) ecosystem. Designed for serious investors, prop-firm challengers (e.g., FTMO), and fund managers, this EA acts as a high-speed execution terminal on your MT5, while the heavy lifting—complex machine learning calculations, multi-timeframe matrix analysis, an
Neuron Bots Gold D1 Simple
Vinicius Machado
Эксперты
Estratégia Principal – Candle 80% O robô identifica candles diários com forte dominância (mínimo configurável de corpo em relação ao range total). Essa leitura permite operar somente quando há direção clara no mercado, evitando entradas em períodos laterais ou de indecisão. Além disso, o algoritmo exige: Tamanho mínimo absoluto do corpo do candle. Percentual mínimo configurável para abertura de operações. Filtro para encerramento quando a força do candle diminui.
FREE
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Эксперты
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
Three Moving Averages Pro
Smarterbot Software
Эксперты
Представляем вам Three Moving Averages Pro - коллекцию стратегий, основанных на скользящих средних с мощными настраиваемыми метриками оптимизации, которые помогут вам найти лучшие торговые системы с низким замедлением и высоким чистым доходом. Данная стратегия использует два условия входа и одно условие выхода для выполнения сделок с высокой точностью и точностью. Благодаря разнообразию вариантов, таких как позиция входа при открытии бара выше или ниже различных скользящих средних и пересечение
Sigma VWAP Bands
Johannes Human
Индикаторы
Sigma VWAP Bands Sigma VWAP Bands (Rolling) is a technical analysis indicator that plots upper and lower bands based on the statistical deviation of price from a rolling Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator is designed to visualize price dispersion around VWAP using a user-defined lookback window and a configurable standard deviation multiplier. Parameters Lookback Period Number of bars used for VWAP and standard deviation calculations. Sigma Factor Multiplier applied to the cal
HASuperTrendADX
Steven Wong Sing Seng
Эксперты
HA Supertrend ADX is a MetaTrader 5 trend Expert Advisor inspired by the TradingView Heikin Ashi Supertrend ADX concept. It combines Heikin Ashi candle alignment, Supertrend direction on HA prices, and an ADX strength filter. Features • Heikin Ashi trend confirmation • Supertrend on Heikin Ashi OHLC (TradingView-style) • ADX minimum threshold with optional DI+ / DI- filter • Supertrend flip exit and/or ATR trailing stop • Optional initial ATR stop loss • Margin cap and maximum lot limit • XAU
Sonic
Jalaluddin Raheemi
Эксперты
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
Apex Trend Engine
Thiago Balonyi Candal Da Rosa
Эксперты
Apex Trend Engine is a professional Expert Advisor built to trade market structure and directional momentum with a disciplined risk framework. Unlike conventional systems that rely on lagging indicators or risky recovery methods, Apex Trend Engine focuses on identifying high-probability trend conditions and executing trades with precision and control. The system uses a combination of structural price analysis, volatility filtering, and trend validation to avoid low-quality market conditions. Tra
SMC Trend Follower Ultra Safe
Tarsariya Mansukh Govindbhai
Эксперты
SMC Trend Follower Ultra Safe is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trend-following and smart recovery trading. Main Features: • Smart Money Concept (SMC) Supply & Demand Zones • EMA Trend Detection • ATR Volatility Filter • Smart Grid Recovery System • Dynamic Basket Trailing • Daily Loss Protection • Equity Drawdown Protection • Automatic Buy and Sell Execution • Gold (XAUUSD) Optimized Recommended Settings: • Symbol: XAUUSD • Timeframe: M5 • Minimum Balance: $500 • L
MFOP Market Forecast
Oscar Josue Pin Bacuzoy
Индикаторы
Develop this indicator for periods of 30 minutes or more, focus on getting market trends right and making sure they are met. MFOP v8.1 gets straight to the point: it scans the market and tells you exactly when there is enough strength to enter a trade. This indicator doesn't do magic, it uses mathematical algorithms to filter out market noise, not enter into false breakouts and show you clear BUY (blue arrow) and SELL (red arrow) opportunities. It is designed and optimized specifically to take
Aegis Kalman Trend
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Эксперты
Aegis Kalman Trend is a raw automated trading engine built specifically to extract real momentum from XAUUSD without chasing market noise or taking dummy entries, most retail expert advisors use slow moving averages that cruzam atrasadas and wipe your balance during choppy sessions but this chassi uses a dual-matrix Kalman filter to track the true institutional price line with zero phase-lag, the core algorithm runs an adaptive noise engine that calculates volatility on the fly, it adjusts the f
Golden Rebound Super
Motoya Mie
Эксперты
Golden Rebound Super v2.0 Overview Golden Rebound Super is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered specifically for GOLD (XAUUSD) on the M5 timeframe . It uses a proprietary four-layer trend confirmation system to identify high-probability entries — firing only when market structure, momentum, price action, and volatility filters all align simultaneously. No martingale. No grid. No dangerous money management. Every trade uses a fixed lot with a predefined Stop Loss and T
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Эксперты
English – Product Description (V1.42) SMC Workflow Auto EA — SR / OB / FVG with BOS–CHOCH Confirmation Smart-Money-Concepts Expert Advisor that trades only when a clean SMC setup appears: Order-Block retest after Break of Structure (BOS / CHOCH) confirmation, with optional SR and Fair Value Gap (FVG) confluence. The EA uses pending limit orders, fixed SL/TP or RR-based exits, step-lock trailing and strict risk-controls designed to pass broker validation. What it does Detects swing structure usi
FREE
Institutional Intelligence
Johan Adrian Nieto Resendiz
Индикаторы
Institutional Intelligence Institutional Intelligence is a modular market analysis indicator for MetaTrader 5. It combines structure, liquidity, institutional reference levels, price zones and two selectable signal strategies in one workspace. It is designed to organize market context, not replace execution or risk management. Every visual module can be enabled independently for a clean chart or a complete analytical view. Full Intelligence Panel The expandable Full panel provides a structured m
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Эксперты
Explosive Breakout Hunter  - это автоматизированный торговый советник (EA), направленный на максимизацию прибыли за счет ловли мощных пробоев. Уровень выигрыша составляет около 50%, а количество сделок ограничено несколькими входами в месяц. Однако этот советник делает ставку на качество, а не на количество. Он терпеливо ждет идеального момента, чтобы принести вам значительные выигрыши. Результаты бэктестов доступны в виде скриншотов, чтобы вы могли оценить потенциальную прибыль. Кроме того,
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Эксперты
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Phantom Stat Arb Scanner
Napat Puangjunkum
Эксперты
Phantom Stat-Arb Scanner (Institutional Arbitrage)  The "Unfair Advantage" Prop Firms & Hedge Funds Use Phantom Stat-Arb Scanner- is an institutional-grade utility that brings Statistical Arbitrage (Stat-Arb) to the MetaTrader 5 platform. While retail traders struggle with single-pair indicators, Hedge Funds and Prop Firms thrive on "Mean-Reversion Divergence"—trading the spread between highly correlated assets. Our scanner tracks up to 20 currency pairs in real-time, building a dynamic corre
Sovereign Shield EA XAU
Abdelilah Ait Nassar
Эксперты
Sovereign Shield Prop EA: Institutional Drawdown Defense Sovereign Shield is a quantitative recovery engine built specifically for the strict drawdown parameters of modern Proprietary Trading Firms. A primary cause of evaluation failure is static algorithmic exposure during unpredictable macro-economic trends. Sovereign Shield addresses this by deploying a proprietary, volatility-adjusted recovery matrix. It continuously monitors price exhaustion and dynamically recalculates its exposure distan
Xau Marti MT5
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Эксперты
Get the EA for FREE Just sign up and use my broker. Broker Link :  https://fbs.partners?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Here :  https://drive.google.com/file/d/1ZKvGf5KaUTZvrt2YE98a18sp7nzGUpVf/view?usp=sharing MT4 Version Here :  https://www.mql5.com/en/market/product/136465 XAU Marti The Smart Choice for Gold & Forex Traders -  Profit Potential! Why This EA Stands Out: RSI-POWERED ENTRIES   - Combines the reliability of RSI indicators with advanced money management for high-probabi
Universal Risk Trade Manager
Azeez Abdul Jimoh
Утилиты
UNIVERSAL RISK TRADE MANAGER MT5 Control Your Risk. Protect Your Capital. Trade with Confidence. Successful trading is not only about finding the right entry. It is about controlling how much you can lose when the market moves against you. Universal Risk Trade Manager MT5 is a professional risk-management and trade-execution assistant designed to calculate position sizes, protect trading capital, and manage open trades directly from a clear, easy-to-use chart panel. Whether you trade Forex, Gold
Aurum Knight Scalper
Donald Burne Pinnock
Эксперты
Aurum Knight Scalper — это профессиональный скальпинговый движок, прошедший валидацию MQL5, созданный исключительно для торговли золотом (XAUUSD). Он не ждёт, пока запаздывающие индикаторы дадут сигнал — он реагирует на скорость тиков и отбой от фитилей в тот самый момент, когда это происходит, открывая позиции сразу после прикрепления к графику. Пока вы живёте своей жизнью — обедаете, летите в самолёте, наконец-то высыпаетесь — этот неуёмный маленький движок прилип к каждому тику золота, измер
Nasdaq Algo for Prop Firm
Koo Hotbeom
Эксперты
VOLQUIS NASDAQ PROP FIRM EDITION NASDAQ 100 (M15) Algorithmic Trading System Institutional-Grade Systematic Trading Architecture Built on Proven Performance VOLQUIS is continuously validated through live forward testing. Early adopters receive the lowest available price, while pricing will increase as the verified track record grows. Verified Live Performance 1. Official Myfxbook verified live demo track record available. The official live performance link is available in my MQL5 profile. Perf
The Range Breakout Sniper EA
Ionut Daniel Baiduc
Эксперты
Основные преимущества и особенности Высокоточные прорывы диапазона: использует классический высоковероятный переход волатильности рынка между азиатской сессией с низкой активностью и сессией с высокой ликвидностью в Лондоне/Нью-Йорке. Интегрированная система безопасности по сетке-мартингейлу: никогда больше не попадайтесь в ловушку фальшивого прорыва. Если прорыв не удался, срабатывает сложная, тщательно рассчитанная и строго ограниченная система безопасности, чтобы восстановиться и закрыт
SwapSurfer Precision Trend Trading for USDJPY
Daniel Boloc Olaru
Эксперты
Precision Trend Trading for USDJPY SwapSurfer is a high level grade Expert Advisor specifically engineered to capture high-probability structural trends on the USDJPY H1 timeframe (or any swap-giving instruments). While most retail traders are caught in the "noise," SwapSurfer uses a structural-tracking engine to identify high-probability levels and execute trades only when the momentum is confirmed, usually leaving the trade on for multiple days, collecting swap (this EA does not sell short, o
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв