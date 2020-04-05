🏆 Veda Trend Hunter EA — Интеллектуальный советник для XAUUSD

Древняя Мудрость. Современная Точность. Институциональная Торговля Золотом.

XAUUSD · M15 99% Качество истории Коэффициент Шарпа: 5.11 Процент побед: 72.73% Параболический SAR +1 975% на $250

Veda Trend Hunter EA — это полностью автоматический советник MetaTrader 5, разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото/USD) на таймфрейме M15. Система объединяет три уровня подтверждения: фильтр тренда по скользящей средней, распознавание японских свечных паттернов и трейлинг-стоп на основе параболического SAR — с адаптивным управлением капиталом.

Бэктест проведён на реальном счёте Vantage International MT5 (Build 5660) с качеством истории 99% и 38 699 285 тиками. Советник вырастил депозит $250 до $5 188.22 — подтверждённая доходность +1 975% — всего за 3 месяца (январь–март 2026).

📊 Верифицированный бэктест: $250 → $5 188.22 | +1 975% | Январь–Март 2026

Vantage International MT5 · Build 5660 · 99% Качество истории · 38 699 285 тиков

📈 Ключевые показатели эффективности

+1 975% Общая доходность (3 мес.) $4 938 Чистая прибыль с $250 72.73% Процент прибыльных сделок 5.11 Коэффициент Шарпа 1.47 Прибыльный фактор 1.68 Фактор восстановления 220 Всего сделок 0.90 Корреляция LR

🧠 Логика стратегии

Уровень 1 — Фильтр тренда (Скользящая средняя)

21-периодная SMA со сдвигом 50 баров, применяемая к цене закрытия. Торговля ведётся только по направлению тренда. Вход против тренда структурно заблокирован.

Уровень 2 — Движок распознавания свечных паттернов

Поглощающая свеча (Engulfing) — Сигнал сильного институционального намерения

— Сигнал сильного институционального намерения Молот / Перевёрнутый молот — Свечи отвержения после коррекций

— Свечи отвержения после коррекций Пин-бар (Pin Bar) — Короткое тело + длинный хвост (соотношение ≥ 0.8)

— Короткое тело + длинный хвост (соотношение ≥ 0.8) Фильтр Доджи — Блокирует входы при нерешительных свечах (порог 10%)

Уровень 3 — Трейлинг-выход на основе параболического SAR

Без фиксированного тейк-профита. SAR следует за ценой бар за баром (шаг: 0.03, максимум: 0.30), прогрессивно фиксируя прибыль. Именно этот механизм обеспечил лучшую сделку: +$1 307.61 23 марта 2026 года.

💰 Адаптивное управление капиталом

Риск % (по умолчанию 10%): Объём лота автоматически масштабируется вместе с капиталом — встроенное сложное процентирование

Объём лота автоматически масштабируется вместе с капиталом — встроенное сложное процентирование Понижающий коэффициент (3.0): После убытка объём делится на 3 — автоматическая защита капитала

🛡️ Управление рисками

✅ Стоп-лосс в каждой сделке

✅ Без Мартингейла — объём УМЕНЬШАЕТСЯ после убытков

✅ Без сеточной торговли

✅ Без хеджирования

✅ Тройное подтверждение перед входом

⚠️ Раскрытие информации о просадке: Максимальная просадка по капиталу составила 47.83% при риске 10%. Рекомендуется снизить параметр риска до 3–5% для более консервативного профиля. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

📦 Что вы получите

✅ Скомпилированный файл EA .ex5 для MT5

✅ Полный отчёт тестера стратегий (30 страниц, 440 сделок)

✅ Файлы настроек: Консервативный / Сбалансированный / Агрессивный

✅ Руководство по параметрам и инструкция по установке

✅ Пожизненные обновления

✅ Поддержка VedNova через личные сообщения MQL5

⚠️ Предупреждение о рисках: Торговля форексом и CFD на золото сопряжена со значительным риском потерь. Прошлые результаты бэктестинга не гарантируют будущих результатов. VedNova Consultancy не предоставляет финансовых консультаций. Торгуйте только на средства, потерю которых вы можете себе позволить.