Professional Signal Analyzer
- 专家
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- 版本: 2.890
- 激活: 5
MetaTrader 5 专业市场分析与交易决策支持系统
BTMNEXT Signal Analyzer 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业市场分析与交易决策支持系统。
与传统技术指标仅提供交易信号不同，它能够实时分析市场状况、持仓以及多层 Grid（网格）交易，为交易者提供全面的市场分析和决策支持。
系统将 Dashboard、Signal Scanner、Open Position Analyzer、Grid Analyzer、Market Dashboard 和 Economic Calendar 集成到一个平台中，使您能够通过单一界面完成所有分析工作。⚠️ 重要说明
推荐使用方式
为了获得最佳性能和使用体验，建议将 BTMNEXT Signal Analyzer 加载到一个未用于交易的空白图表，而不是当前正在交易的图表。
Analyzer 的分析过程独立于所附加的图表，而是基于 Market Watch（市场报价）列表中的交易品种进行分析。
Market Watch
Analyzer 仅分析 Market Watch 列表中的交易品种。
为了获得最佳性能，建议仅保留您需要监控的交易品种。
同时分析过多交易品种可能会增加处理时间，并影响系统整体性能。
支持 10 种语言
BTMNEXT Signal Analyzer 支持以下语言：
- 土耳其语
- 英语
- 德语
- 法语
- 西班牙语
- 意大利语
- 葡萄牙语
- 俄语
- 阿拉伯语
- 中文
您可以随时在设置菜单中切换界面语言。BTMNEXT 分析引擎
BTMNEXT Signal Analyzer 中使用的所有分析引擎均由 BTMNEXT 独立设计和开发。
系统并非依赖现成的交易系统或单一技术指标，而是采用模块化架构，由多个相互独立且功能不同的分析引擎组成。
每个分析引擎都会独立完成自己的分析，并将分析结果进行综合，以提供更加全面的市场评估。
主要分析引擎包括：
- Trend Engine
- Market Health Engine
- Position Health Engine
- Risk Engine
- Decision Engine
- Signal Scanner Engine
- Grid Analysis Engine
这种模块化架构能够从多个角度分析市场、持仓以及 Grid 交易，帮助交易者做出更加理性的交易决策。与 BTMNEXT Manager 完全兼容
BTMNEXT Signal Analyzer 专为与 BTMNEXT Manager 配合使用而开发。
Analyzer 生成的分析结果和建议可作为 BTMNEXT Manager 管理持仓时的重要决策依据。
二者结合使用时可实现：
- 更高效的持仓管理
- 利用 Analyzer 的分析建议
- 更加稳健的交易管理
- 与 BTMNEXT 生态系统无缝集成
注意： BTMNEXT Manager 为单独销售产品，不包含在本产品中。Dashboard
Dashboard 可快速展示当前市场概况。
显示内容包括：
- 趋势方向
- 趋势强度
- Momentum
- Energy
- 风险等级
- Market Health
- 区域分析
- Analyzer 建议
帮助交易者在几秒钟内快速了解当前市场状态。Signal Scanner
Signal Scanner 持续分析 Market Watch 列表中的所有交易品种，并自动发现潜在交易机会。
支持的信号类型：
- Scalp
- Normal
- Elite
每个交易信号都会显示：
- 趋势方向
- 趋势强度
- 风险等级
- Market Health
- Analyzer 评估
用户可以设置交易手数（Lot），并直接在 Signal Scanner 界面中一键执行 BUY 或 SELL 交易。Open Position Analyzer
Open Position Analyzer 实时分析所有持仓。
针对每一笔持仓都会计算：
- Position Health
- Market Health
- 风险等级
- 趋势一致性
- Analyzer 建议
为了简化持仓管理，用户可以：
- 在分析界面中一键平仓。
- 开仓前直接设置交易手数。
Grid Analyzer 专为分析和管理同一交易品种的多层 Grid（网格）持仓而设计。
每个 Basket 都会评估：
- Basket Health
- Position Health
- Trend
- Risk
- Market Health
- Analyzer 建议
Grid 管理功能包括：
- 每个 Grid 层级以独立卡片显示。
- 任意层级均可一键关闭。
- 整个 Basket 可一键全部平仓。
- Basket 整体状态实时监控。
Market Dashboard 通过简洁直观的信息卡片展示整体市场状况。
Trend、Momentum、Energy、Risk 和 Market Health 等关键指标集中显示在一个界面中，帮助交易者快速评估市场环境。Economic Calendar
内置 Economic Calendar（经济日历）可直接在 Analyzer 中查看即将发布的重要经济事件。
高影响力新闻将提前显示，帮助交易者更好地评估市场风险并提前做好准备。一个平台 · 多种分析工具
BTMNEXT Signal Analyzer 将多种市场分析工具集成到同一个应用程序中。
统一平台包含：
- Dashboard
- Signal Scanner
- Open Position Analyzer
- Grid Analyzer
- Market Dashboard
- Economic Calendar
因此，交易者无需在多个指标或多个窗口之间切换，即可完成全部分析工作。适用对象
BTMNEXT Signal Analyzer 适用于：
- 手动交易者
- 日内交易者（Intraday）
- 超短线交易者（Scalper）
- 波段交易者（Swing Trader）
- 趋势持仓交易者（Position Trader）
- 同时监控多个交易品种的用户
BTMNEXT Signal Analyzer 是一款市场分析与交易决策支持系统。
本产品旨在为交易者提供市场分析、持仓评估以及交易决策支持。
所有分析结果和建议仅供参考，用于辅助交易决策。开仓、平仓或持仓管理的最终决定以及由此产生的一切交易责任均由用户自行承担。