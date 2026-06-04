SC Bolt T800

SC Bolt T-800（适用于 MT5）

抢先一步，把握趋势

大多数趋势跟踪指标只有在市场已经发生明显波动之后才会发出信号。

SC Bolt T-800 专为在新趋势形成初期识别强劲市场动能而设计，同时保持 100% 无重绘（Non-Repainting）。

每一个 Buy（买入） 和 Sell（卖出） 信号都只会在新K线开盘时生成一次，之后绝不会消失、移动或重新计算。

该指标专为日内交易者打造，帮助您通过清晰的图表、快速的决策以及真实可靠的交易工具进行交易，而不是依赖夸大的营销宣传。

为什么选择 SC Bolt T-800？

✔ 100% 无重绘

✔ 提前识别趋势

✔ 基于市场动能的 Buy / Sell 信号

✔ 自动计算 Stop-Loss（止损）和 3 个 Take-Profit（止盈）目标

✔ 适用于 Forex（外汇）、Gold（黄金）、Indices（指数）和 Crypto（加密货币）

✔ 图表简洁、清晰易读

✔ 为开发者提供标准 iCustom Buffers

✔ MT5 Strategy Tester 无限 Demo 测试版本

重要提示！

工作原理

为真正的交易者而打造为了尊重知识产权，我们对该指标进行了一些局部修改和更新。

SC Bolt T-800 并不是 Expert Advisor（EA 自动交易程序）。

它不会承诺自动盈利，也不会宣传任何不切实际的收益。

它的作用是帮助手动交易者尽早发现高动能趋势机会，并结合预先计算好的 Stop-Loss 和 Take-Profit 水平，更高效地管理交易。

所有交易决策始终由您自己掌控。

指标如何工作

SC Bolt T-800 持续分析市场动能。

当检测到潜在的新趋势开始时，指标会立即生成：

• Buy 或 Sell 信号

• Stop-Loss（止损）价格

• 三个 Take-Profit（止盈）目标

• 提醒通知（声音等）

所有计算都会在新K线开盘的瞬间自动完成。

无需任何额外指标。

无需复杂参数设置。

只提供清晰、直接且高效的交易决策。

100% 无重绘（Non-Repainting）

这是本指标最重要的特点之一。

所有信号都将在当前K线收盘确认后，于下一根K线开盘时显示。

一旦信号出现，它将永远不会：

• 重绘

• 消失

• 移动

• 重新计算

历史图表中显示的每一个信号，都与实时交易时产生的信号完全一致。

自动交易管理

每个交易信号都会同时提供：

• 1 个 Stop-Loss（止损）

• TP1

• TP2

• TP3

这样您无需手动计算风险控制位置，即可立即执行交易。



可视化交易体验

SC Bolt T-800 的设计目标之一，是让趋势变化能够被一眼识别。

它并非使用普通的箭头来显示信号，而是结合了独特的视觉效果与清晰的交易目标展示，使重要的市场变化更加直观，同时保持图表整洁，不影响价格分析。

最佳适用市场

• Forex（外汇）

• Gold（黄金）

• Indices（指数）

• Crypto（加密货币）

推荐时间周期

• M5

• M15

• M30

• H1

非常适合以下交易者

✓ 日内交易者（Intraday Traders）

✓ 趋势交易者（Trend Followers）

✓ Price Action 交易者

✓ 手动交易者（Manual Traders）

✓ 开发 Expert Advisor（EA）的程序开发者

与 Expert Advisors 完全兼容

所有 Buy（买入）和 Sell（卖出）信号均可通过标准 iCustom Buffers 获取。

如果您正在开发 Expert Advisor 或其他自动化交易系统，SC Bolt T-800 能够轻松、稳定且可靠地集成到您的项目中。

无限 Demo 版本

Demo 版本在 MT5 Strategy Tester 中提供完整功能。

您可以全面评估：

• 信号出现的时机

• 趋势识别质量

• Stop-Loss 与 Take-Profit 的设置位置

• 历史回测表现

没有任何时间限制。

您可以在任意交易品种和任意时间周期上充分测试，然后再决定是否购买。

透明至上

我始终认为，交易者应该依靠自己的测试结果来评估一个指标，而不是相信任何营销宣传。

请下载 Demo 版本，充分测试，并根据您自己的交易经验作出判断。

关于开发者

SC Bolt T-800 由一位拥有 11 年以上 MT4/MT5 开发经验的专业 MQL 开发者打造，累计为全球交易者开发了 3000 多个定制指标和 Expert Advisors（EA）。

该指标源于长期的实际交易开发经验与真实项目实践，而非营销团队包装出来的产品。

每一项功能都以稳定性、实用性和真实交易需求为核心进行设计，旨在帮助交易者更早识别趋势，并做出更加高效的交易决策。

版本说明

未来的版本更新将持续优化：

• 使用体验

• 图表视觉效果

• 与 MT4/MT5 生态系统的兼容性

同时，SC Bolt T-800 将始终坚持其核心设计理念，不会因功能增加而牺牲稳定性或可靠性。

其核心理念始终保持不变：

更早发现趋势。

零重绘（Zero Repainting）。

让交易决策更加简单、清晰、高效。