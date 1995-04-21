SC Bolt T800 MT4

SC Bolt T-800（适用于 MT4）

抢先一步，把握趋势 

大多数趋势跟踪指标只有在市场已经发生明显波动之后才会发出信号。

SC Bolt T-800 专为在新趋势形成初期识别强劲市场动能而设计，同时保持 100% 无重绘（Non-Repainting）

每一个 Buy（买入）Sell（卖出） 信号都只会在新K线开盘时生成一次，之后绝不会消失、移动或重新计算。

该指标专为日内交易者打造，帮助您通过清晰的图表、快速的决策以及真实可靠的交易工具进行交易，而不是依赖夸大的营销宣传。

为什么选择 SC Bolt T-800？

✔ 100% 无重绘

✔ 提前识别趋势

✔ 基于市场动能的 Buy / Sell 信号

✔ 自动计算 Stop-Loss（止损）和 3 个 Take-Profit（止盈）目标

✔ 适用于 Forex（外汇）、Gold（黄金）、Indices（指数）和 Crypto（加密货币）

✔ 图表简洁、清晰易读

✔ 为开发者提供标准 iCustom Buffers

✔ MT5 Strategy Tester 无限 Demo 测试版本

为真正的交易者而打造

重要提示！

为了尊重知识产权，我们对该指标进行了一些局部修改和更新。

工作原理  

SC Bolt T-800 并不是 Expert Advisor（EA 自动交易程序）。

它不会承诺自动盈利，也不会宣传任何不切实际的收益。

它的作用是帮助手动交易者尽早发现高动能趋势机会，并结合预先计算好的 Stop-Loss 和 Take-Profit 水平，更高效地管理交易。

所有交易决策始终由您自己掌控。

指标如何工作

SC Bolt T-800 持续分析市场动能。

当检测到潜在的新趋势开始时，指标会立即生成：

• Buy 或 Sell 信号

• Stop-Loss（止损）价格

• 三个 Take-Profit（止盈）目标

• 提醒通知（声音等）

所有计算都会在新K线开盘的瞬间自动完成

无需任何额外指标。

无需复杂参数设置。

只提供清晰、直接且高效的交易决策。

100% 无重绘（Non-Repainting）

这是本指标最重要的特点之一。

所有信号都将在当前K线收盘确认后，于下一根K线开盘时显示。

一旦信号出现，它将永远不会：

• 重绘

• 消失

• 移动

• 重新计算

历史图表中显示的每一个信号，都与实时交易时产生的信号完全一致。

自动交易管理 

每个交易信号都会同时提供：

• 1 个 Stop-Loss（止损）

• TP1

• TP2

• TP3

这样您无需手动计算风险控制位置，即可立即执行交易。

可视化交易体验 

SC Bolt T-800 的设计目标之一，是让趋势变化能够被一眼识别。

它并非使用普通的箭头来显示信号，而是结合了独特的视觉效果与清晰的交易目标展示，使重要的市场变化更加直观，同时保持图表整洁，不影响价格分析。

最佳适用市场

• Forex（外汇）

• Gold（黄金）

• Indices（指数）

• Crypto（加密货币）

推荐时间周期 

• M5

• M15

• M30

• H1

非常适合以下交易者 

✓ 日内交易者（Intraday Traders）

✓ 趋势交易者（Trend Followers）

✓ Price Action 交易者

✓ 手动交易者（Manual Traders）

✓ 开发 Expert Advisor（EA）的程序开发者

与 Expert Advisors 完全兼容 

所有 Buy（买入）和 Sell（卖出）信号均可通过标准 iCustom Buffers 获取。

如果您正在开发 Expert Advisor 或其他自动化交易系统，SC Bolt T-800 能够轻松、稳定且可靠地集成到您的项目中。

无限 Demo 版本 

Demo 版本在 MT5 Strategy Tester 中提供完整功能。

您可以全面评估：

• 信号出现的时机

• 趋势识别质量

• Stop-Loss 与 Take-Profit 的设置位置

• 历史回测表现

没有任何时间限制。

您可以在任意交易品种和任意时间周期上充分测试，然后再决定是否购买。

透明至上 

我始终认为，交易者应该依靠自己的测试结果来评估一个指标，而不是相信任何营销宣传。

请下载 Demo 版本，充分测试，并根据您自己的交易经验作出判断。

关于开发者

SC Bolt T-800 由一位拥有 11 年以上 MT4/MT5 开发经验的专业 MQL 开发者打造，累计为全球交易者开发了 3000 多个定制指标和 Expert Advisors（EA）

该指标源于长期的实际交易开发经验与真实项目实践，而非营销团队包装出来的产品。

每一项功能都以稳定性、实用性和真实交易需求为核心进行设计，旨在帮助交易者更早识别趋势，并做出更加高效的交易决策。

版本说明

未来的版本更新将持续优化：

• 使用体验

• 图表视觉效果

• 与 MT4/MT5 生态系统的兼容性

同时，SC Bolt T-800 将始终坚持其核心设计理念，不会因功能增加而牺牲稳定性或可靠性。

其核心理念始终保持不变：

更早发现趋势。

零重绘（Zero Repainting）。

让交易决策更加简单、清晰、高效。


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4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
作者的更多信息
SC Bolt T800
Hasanboy Beknazarov
5 (1)
指标
SC Bolt T-800（适用于 MT5） 抢先一步，把握趋势  大多数趋势跟踪指标只有在市场已经发生明显波动之后才会发出信号。 SC Bolt T-800 专为在新趋势形成初期识别强劲市场动能而设计，同时保持 100% 无重绘（Non-Repainting） 。 每一个 Buy（买入） 和 Sell（卖出） 信号都只会在新K线开盘时生成一次，之后绝不会消失、移动或重新计算。 该指标专为日内交易者打造，帮助您通过清晰的图表、快速的决策以及真实可靠的交易工具进行交易，而不是依赖夸大的营销宣传。 为什么选择 SC Bolt T-800？ 100% 无重绘 提前识别趋势 基于市场动能的 Buy / Sell 信号 自动计算 Stop-Loss（止损）和 3 个 Take-Profit（止盈）目标 适用于 Forex（外汇）、Gold（黄金）、Indices（指数）和 Crypto（加密货币） 图表简洁、清晰易读 为开发者提供标准 iCustom Buffers MT5 Strategy Tester 无限 Demo 测试版本 为真正的交易者而打造 重要提示
Rare Spear
Hasanboy Beknazarov
指标
此指标是为喜欢清晰、精准信号的交易者设计的一个简单但高度可靠的趋势方向预测工具。 主要特点 趋势预测箭头 – 清晰的买/卖信号。 低频但高精度 – 每天约 1 个信号。 内置退出信号 – 显示最佳平仓时机。 无重绘 – 箭头一旦出现不会改变。 包含缓冲区 – 适合EA或自定义工具开发。 内置提醒 – 弹窗、声音、推送通知。 箭头大小可调 – 视觉完全可自定义。 非常适合EA开发 – 无需SL/TP。 Exit箭头可有效避免长期回撤。 基于11年以上MQL经验开发 – 具有优秀的收益比。 信号准确率 约70%盈利 / 30%亏损 。 无夸大、无噱头 – 自己测试即可。 推荐货币对 AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD。 推荐时间周期 M5、M15。 需要 MT5 版本或基于此指标的 EA？ 欢迎联系我。
More Spear MT4
Hasanboy Beknazarov
指标
开发者说明 我是一名拥有 11 年以上经验的 MQL4/5 开发者。我从未专注于销售指标，但该系统持续稳定的正向盈亏比（包括 Rare Spear 指标）确实让我感到惊讶。 因此，我决定将其发布。 所有逻辑、结构和版权完全归我所有。 我不做任何承诺 —— 请您自行测试并得出自己的结论。 为什么这个指标与众不同 注意——这不仅仅是视觉假象！ 这是由经验丰富的开发者创建的指标，用于展示真实可交易的入场和出场点。 许多指标存在“视觉假象”问题，即箭头在K线收盘后出现在之前的蜡烛上，从而导致不真实的盈利计算和误导性的统计结果。 该指标彻底解决了这一问题： 入场箭头仅在新K线开盘时出现 箭头显示在真实可交易的价格上 出场箭头显示在精确计算的出场价位，而非最高或最低价 不重绘 — 信号一旦出现不会改变 主要优势 高质量的买入/卖出及出场箭头 真实的性能统计（由于点差或跳空，可能存在轻微差异） 两个可选过滤器，用于减少信号数量并提高准确率 智能 Auto SL/TP 出场逻辑 适合 EA 使用 — 无需 SL/TP 适用于任何交易品种和时间周期 重要提示 默认情况下，该指标可能会生成较多信号。 启用
SC Trend Pro MT4
Hasanboy Beknazarov
指标
SC Trend Pro for MT4 Catch the Trend Before Everyone Else Most trend-following indicators react only after the market has already moved. SC Trend Pro  was built to identify strong market momentum at the very beginning of a new trend while remaining 100% non-repainting . Every Buy and Sell signal is generated only once, at the opening of a new candle, and will never disappear, move, or recalculate. Designed for intraday traders who want clean charts, fast decisions, and realistic trading tools in
Rare Spear MT5
Hasanboy Beknazarov
5 (1)
指标
此指标是为喜欢清晰、精准信号的交易者设计的一个简单但高度可靠的趋势方向预测工具。 主要特点 趋势预测箭头 – 清晰的买/卖信号。 低频但高精度 – 每天约 1 个信号。 内置退出信号 – 显示最佳平仓时机。 无重绘 – 箭头一旦出现不会改变。 包含缓冲区 – 适合EA或自定义工具开发。 内置提醒 – 弹窗、声音、推送通知。 箭头大小可调 – 视觉完全可自定义。 非常适合EA开发 – 无需SL/TP。 Exit箭头可有效避免长期回撤。 基于11年以上MQL经验开发 – 具有优秀的收益比。 信号准确率 约70%盈利 / 30%亏损 。 无夸大、无噱头 – 自己测试即可。 推荐货币对 AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD。 推荐时间周期 M5、M15。 需要 MT4 版本或基于此指标的 EA？ 欢迎联系我。
SC Trend Pro
Hasanboy Beknazarov
指标
SC Trend Pro for MT5 Catch the Trend Before Everyone Else Most trend-following indicators react only after the market has already moved. SC Trend Pro  was built to identify strong market momentum at the very beginning of a new trend while remaining 100% non-repainting . Every Buy and Sell signal is generated only once, at the opening of a new candle, and will never disappear, move, or recalculate. Designed for intraday traders who want clean charts, fast decisions, and realistic trading tools in
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