PulseScope Studio

  • 实用工具
  • Konstantin Chechnev
    Konstantin Chechnev

    Konstantin Chechnev

    4.7 (4)
    💻 01 / METATRADER 定制开发
    ────────────────────────
    我可以开发任何复杂度的 MetaTrader 解决方案——从指标、交易面板和实用工具，到多层分析系统、EA、优化器以及专业的市场研究工具。
    只要交易或分析思路能够清晰定义并形式化，我就能将其转化为完整可用的 MetaTrader 工具。
    ⚙️ 02 / 可开发内容
    ────────────────────────
    • 交易算法和交易策略自动化；
    • 市场数据分析指标及分析系统；
    • Tick、价格流和统计数据处理；
    11 产品 1 主题 1 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 10

PulseScope Studio 是一款面向 MetaTrader 5 的交易指标自动优化工具。它可以搜索稳健的参数组合，排除历史数据中偶然出现的最佳结果，在独立的验证区间内检验候选配置，并允许您直接在图表上启动所选配置。

市场最容易在结果看起来最有说服力的时候误导你。真正的任务，是把规律与偶然巧合区分开来。

 
PulseScope Studio 是一套面向内置交易指标 PulseScope Signal 的完整优化环境。它的目标不是在历史数据中找到“最好看”的结果，而是通过多阶段的搜索、筛选与验证流程，为特定交易品种、时间周期和市场结构识别出更稳定的指标工作模式——一种能够在原始数据之外继续保持其分析与预测特性的模式。


内部如何工作

自适应搜索，而不是机械式穷举。 PulseScope Studio 使用自适应遗传搜索，并通过多个独立图表上的并行计算代理进行处理。算法不会按顺序逐一测试参数，也不会把计算次数浪费在对整个范围的机械扫描上。

每一代新参数都会参考已经获得的结果：优秀配置会被保留，其参数会重新组合，而动态变异控制则把搜索引向新的区域。

完全重复和几乎相同的组合会被排除；那些持续产生弱结果的参数值则会逐步降低优先级。搜索不会在每个组合上从零开始，而是始终根据已经筛选出的结果重新调整方向。

搜索不会锁定在某一个已发现的最大值附近。 算法既会广泛探索参数空间中的不同区域，也会检查有前景配置的邻近范围。相邻设置会被单独测试，以区分稳定区域和一次性的幸运结果。



走出“方便区间”的验证

主区间只是第一阶段。 即使是自适应遗传搜索，也可能找到一个恰好与某段历史高度匹配的配置。因此，有前景的方案不会止步于主区间——PulseScope Studio 还会在一个未参与参数选择的独立控制区间上进行额外评估。

控制区间的统计数据会重新计算。 这样可以看到：配置是否能在其发现所依赖的数据之外保持相似的行为特征，还是在区间变化后结果会明显恶化。

控制验证的目的，是防止一次偶然命中看起来比它实际更有说服力。它不会预测未来，也不会把一个配置变成“保证稳定”的方案。

验证首先回答一个问题：这个配置是否值得保存？接下来的问题是：能否在不重新搜索的情况下精确复现它。



历史记录与收藏

每个入选结果都会连同参数、交易品种和时间周期一起保存：EURUSD · M15XAUUSD · H1US100 · M5

无需重新优化即可再次启动。 合适的配置可以加入收藏，之后无需再次执行优化即可重新启动。Studio 恢复的不只是数值参数，也包括当时获得这些结果的完整上下文。

这样，找到的方案就不再只是表格中的一行数据，而会成为一个可复现、可随时重新调用的配置。


 
保存设置只是完成了一半。
还必须把它们准确地放回最初为其找到的那套图表环境中。


内置 PulseScope Signal

PulseScope Signal 已经内置于 PulseScope Studio，无需单独安装或购买。保存的配置可以直接从工具界面在对应的交易品种和时间周期上启动。

自有的多回路架构。 PulseScope Signal 基于专有的多回路架构，而不是经典指标的标准组合。

三个灵敏度不同的独立回路会在不同的市场运动尺度上分析动量，并共同跟踪动量的形成、发展与衰减。

每个回路都有独立的自适应计算链。 每个回路都会使用带异常值抑制的价格数据处理、市场分形结构评估、相对于当前波动率的动量归一化，以及价格增量的 SSA 分析。

SSA 模块会构建 Hankel 轨迹矩阵，提取主导秩分量，重建平滑后的动态，并进行短期外推。这有助于把价格序列中的结构性运动与随机波动区分开来。

被优化的是整套分析架构。 三个回路的数据通过专有的多阶段一致性、确认与自适应阈值逻辑进行整合。因此，Studio 优化的不是某个标准指标的单一系数，而是 PulseScope Signal 整体分析架构的参数。


 
Studio 将 PulseScope Signal 的复杂架构转化为可用于实际工作的完整工具，而不仅仅是一个用来观察现成信号的界面。


用户最终获得什么

从“测试结果表”走向完整的筛选系统。 传统优化往往只把用户留在一张结果表和“寻找最好看数字”的任务面前，而 PulseScope Studio 真正的工作才刚刚开始。

自适应筛选系统会根据已有结果生成新一代参数，检查有前景配置的邻近区域，并逐步排除那些在所选交易品种和区间上持续无法通过指定过滤条件的方向。

计算集中在仍有潜力的区域。 搜索不会盲目重复：随着每一代推进，算法会更精确地把计算集中到有前景的区域，并停止在持续产生弱结果的位置浪费资源。

这样，优化就从机械式穷举变成了一个配置筛选与验证的工程化流程。

快速适应新数据。 在波动率、节奏和市场运动结构不断变化的环境中，这样的流程尤其重要。

用户不必手动重新检查几十个参数，只需在最新数据区间上迅速启动新的搜索周期：并行代理评估候选方案，遗传算法随着结果积累不断调整搜索方向，而过滤器会立即排除弱势和重复区域。

最终，Studio 会针对当前交易品种、时间周期和市场动态，快速形成一组新的已筛选参数。


 
当市场发生变化时，PulseScope Studio 的实际价值最为明显：
用户无需再次从头手动穷举，而是启动一个可控的适应周期——从更新后的数据，到已经准备好进行验证和应用的新配置。
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5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
作者的更多信息
Signal Binary Option
Konstantin Chechnev
指标
用于二元期权的信号指标，同时也能高效应用于外汇和其他市场。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含分步加仓信号。 指标采用双层自适应机制：基础速度配置（从一开始就可以选择“快速/平滑”模式），以及基于交易结果的自动自适应，会根据当前市场情况调整过滤器，考虑连续盈利与亏损信号的组合。 模型在图表上寻找短促的方向性脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不重绘。指标同样可以用于经典的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，必须密切关注点差和佣金，避免交易成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是传统的经典指标组合； 分析价格运动的形态与倾斜程度、趋势以及局部波动率； 通过多层过滤来处理噪音和异常波动； 只有在通过所有内部检查后才输出箭头信号——智能平滑、反趋势剔除逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在潜在拐点给出信号）、以及在线适应市场的轻量级神经子系统，用于阻止与其预测相反的信号； 按信号质量进行自动自适应：跟踪连续盈利/亏损的交易，根据统计数据与回撤深度收紧或放宽内部阈值； 独立的基础速度参数从一开始就决
Tick Flow
Konstantin Chechnev
5 (1)
指标
TickFlow   是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 4 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
指标
Correlation Monitor 是用于快速发现品种间关系的指标：帮助你找到具有强正 / 负相关性的品种对，识别背离，并在对冲、配对交易和篮子交易中做出更有依据的决策。 Meta traider 4. 主要功能 • 相关性矩阵与紧凑列表：即时显示所选品种之间的相关强度，颜色标识便于阅读。 • 相关品种的迷你图，与主图可见区域同步，方便直观地对比走势。 • Top‑5 模式：突出显示最强的正相关与负相关，便于快速聚焦。 • 多周期：可在不同周期上评估，并可设置计算窗口（ K 线数量）。 • 支持 “ 市场报价 (Market Watch)” 中的任意交易品种，包括非标准品种。 • 资源优化：在大型品种列表下也能平滑更新，避免不必要的负担。 • 内置 50+ 语言界面，自动识别终端语言以本地化消息与标题。 • 切换图表时快速刷新数据。 Correlation Monitor 通过一体化方案节省日常对比品种的时间，帮助你更快做出更稳妥的决策：避免仓位重复暴露、寻找潜在对冲配对、并在不同周期上发现趋势背离。 参数 Correlation pair symbol — 与当前品种进行相关性计
FREE
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
专家
Arrow Strategy Builder —— 一个智能交易顾问 (EA)，它会记住用户在图表上放置的向上/向下箭头，并在条件再次出现时生成交易信号。适合初学者和有经验的交易者，提供直观的界面和功能，可在任何金融工具上进行自动化交易。 Metatraider5 的多币种交易顾问的完整版本在这里。 主要特点 简单的策略创建： 通过在图表上放置箭头（买入/卖出）来构建交易策略，以标记入场点。 基于指标的信号： 使用四个流行的指标 —— RSI、CCI、DeMarker 和 WPR —— 根据用户设定的模式记录并重复交易信号。 多语言支持： EA 界面会根据终端语言（英语、俄语、德语、日语、中文）进行适配，方便全球用户使用。 灵活的信号匹配： 当当前市场条件与已记录的信号达到指定的最小相似百分比时，自动开仓。 EA 的工作原理 设置信号： 点击控制面板上的 [设置信号] 按钮，然后在图表上放置箭头（向上为买入，向下为卖出）。 记录信号： 点击 [Record signal]，EA 会保存所选指标（RSI、CCI、DeMarker、WPR）在最近三个柱上的数值。 交易与优化： 在实时或策
FREE
Arkavelle
Konstantin Chechnev
实用工具
有时只是想喘口气：当行情图“呼吸”着，你可以在不离开终端的情况下，短暂分心、放松注意力。ARKAVELLE 直接绘制在图表上：这是一款小型街机游戏，适合在灵感与交易之间来一次安静的小休息。 规则很简单 • 目标：用挡板反弹小球并击碎砖块。 • 操作：← / → 方向键或鼠标（在面板内移动）。 接住掉落的增益道具——它们会改变节奏，增添乐趣： • Expand — 暂时加宽挡板。 • Slow — 暂时减慢小球速度。 • Multiball x2 — 额外增加一个球。 • Multiball x10（稀有）— 掉到的话几乎就是“庆典”。 • Laser — 发射一轮激光射击砖块。 再加上两项“柔和”的机制，让游戏不至于太紧张： • Safety line 有时会在回合中出现，可能帮你避免一次遗憾失误（回合越高出现概率越低）。 • 挡板炸弹：会周期性出现一个“充能”——在面板内点击即可将其向上发射。 结语 这正是那种“切换 2–3 分钟”的形式：没有压力、不慌不忙，有舒服的增益道具，也有对想继续挑战的人逐步提升的难度。如果愿意，欢迎分享你打到第几回合，以及哪种道具最常救你一命。 从技术上讲
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Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
指标
TickFlow 是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 5 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈现以
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
专家
PurrTradeX 是一款智能交易顾问（EA），允许用户基于自己的指标信号创建和测试自定义交易策略。该EA会捕捉图表上手动放置或自动生成的箭头信号，并利用它们来识别交易机会。 主要功能 信号记录：在图表上放置箭头以标记买入或卖出信号。EA会记录这些点周围的集成指标值（RSI、CCI、DeMarker、WPR）。 自动箭头放置：使用 ZigZag 指标在价格极值处自动放置箭头，参数可配置（深度、偏差、最小长度）。 交易模式：支持仅买入、仅卖出或双向模式。支持在亏损后通过马丁格尔倍增手数，以及网格交易模式（订单间可设暂停）。 风险管理：固定手数、基于风险百分比的手数计算、止损、止盈，以及基于账户权益的平仓。 趋势过滤器：MACD 用于过滤交易（仅当 MACD > 0 时买入，当 MACD < 0 时卖出）。 控制面板：便捷的面板用于设置信号、保存和替换信号。 工作方式 将EA附加到图表。 使用面板手动放置箭头，或启用自动放置（默认启用“Direction of Automatic Arrows”功能）。 将信号保存到文件。 在策略测试器中使用保存的信号优化参数。
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
专家
Fibonacci MT5 是一个基于斐波那契水平的自动化交易智能顾问。它会在指定的K线数量中确定价格的最低点和最高点，绘制斐波那契水平，并在当前价格达到选定水平时开仓。EA 可以按照趋势或逆趋势进行交易，并可根据设定的参数调整。同时，它还允许设置平仓水平、风险管理和时间过滤。 特征 自动检测局部极值和斐波那契水平的构建。   基于斐波那契水平的可定制的开仓和平仓条件。   灵活的风险管理选项：止损，止盈，限制订单量和数量。 通用设置 Lot Size：开仓手数。 Max Open Buy Orders：最大买单数量。 Max Open Sell Orders：最大卖单数量。 Magic Number：EA订单的唯一标识符。 风险管理 Use Stop Loss：启用止损。 Stop Loss (pips)：止损点数。 Use Take Profit：启用止盈。 Take Profit (pips)：止盈点数。 时间过滤 Use Time Filter：启用时间过滤。 Start Trading Hour：开始交易的时间（小时）。 End Trading Hour：结束交易的
FiboSens MT5
Konstantin Chechnev
专家
FiboSens 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisor）。它的核心并不是机械式地绘制 Fibonacci，而是基于对市场结构的深度分析。它能够自动识别关键锚点，筛选出最优的 Fibonacci 构建方案，并只在价格运行逻辑仍然成立的场景下执行交易。手动分析往往会因为犹豫、不一致和判断偏差而失去精度，而 FiboSens 提供的是一套清晰、严谨且具备技术深度的结构化方案。每一次 Fibonacci 构建，都必须先通过内部筛选与验证，才会成为交易决策的基础。 核心优势 • 先进的锚点筛选机制 FiboSens 不会依据随机高点和低点来绘制 Fibonacci。它会分析市场结构，筛选真正有意义的关键锚点，从而构建出逻辑清晰、可执行且具有现实参考价值的 Fibonacci 结构。 • 多层级锚点过滤机制 系统内部并非依赖单一、简单的算法，而是采用多层级筛选逻辑。EA 会分别评估局部走势与更大级别的市场区间，对不同候选结构进行对比，并选择最能反映当前市场状态的配置。这有助于保留整体上下文，避免陷入过小级别的噪音之中。 • 自适应的市场分析深度
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
指标
Smart DOM Tick Flow 是一款自主研发的日内交易指标，集自适应 SmartDOM、Tick Flow 分析、价格运动的频谱评估、市场活跃度价位以及多层交易信号确认于一体。 指标的核心是 SmartDOM：一张动态展示价格平衡变化与各价位活跃度分布的地图。 它不仅帮助观察价格运动方向，还能揭示当前市场竞价过程的内部结构：参与力量集中在哪里、运动阻力在哪里形成、活跃中心向何处迁移，以及当前买方或卖方压力是否稳定。指标将市场视为一个整体系统，价格、tick、成交量、运动速度、关键价位反应和动量质量必须相互确认。 SmartDOM — 智能市场深度模型 SmartDOM 不局限于经纪商提供的有限订单，而是将标准化的 Bid、Ask 和 Last 逐笔数据分配到自适应价位上，同时考虑可用成交量，并根据价格变化特征判定每个 tick 的方向。在此基础上，系统计算最大活跃度价位、价值区上边界与下边界、买卖双方 Delta、连续失衡序列、吸收迹象、失败拍卖、轮廓边界反应、活跃中心迁移，以及所形成结构的最终质量评估。 SmartDOM 采用交易所订单簿的视觉逻辑，但承担的是不同的分
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